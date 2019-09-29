Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Овнов Рисковать приходится чаще, чем обычно. Сегодня вы предпочли бы этого избежать, но выбора нет. Так что настройтесь на решительный лад и действуйте. Вероятны интересные предложения. Они часто исходят от старых знакомых, которые хорошо понимают, на что вы способны и к чему стремитесь. Решение можно принять без долгих раздумий, интуиция обязательно подскажет, что ответить. Во второй половине дня будет возможность завершить дела, которым вы в последнее время отдавали много сил. Появится определенность в планах на будущее. Некоторые Овны найдут новых союзников.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Тельцов Вы с любопытством наблюдаете за всем, что происходит вокруг. В этом нет ничего удивительного: день приносит массу интересных событий. Не всегда вы в их центре, но часто именно от вас зависит, что будет дальше. Старайтесь не слишком волноваться. Чем вы спокойнее, тем проще оказывается принять правильное решение. Во второй половине дня будет много споров. Вас не всегда слушают так внимательно, как хотелось бы, это обидно. Избежать многих неприятных моментов помогает чувство юмора. Иногда достаточно пары слов, чтобы разрядить обстановку.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Близнецов Нужно немало терпения, чтобы спокойно общаться с людьми. Они и ждут, и требуют от вас многого. Порой приходится брать на себя ответственность за других, а вы этому совсем не рады. Раздражает царящий вокруг беспорядок, часто возникающие задержки в делах, мелкие происшествия, мешающие сосредоточиться. Не забывайте: от вас зависит многое, но не все. Иногда нужно и другим позволить действовать. Вероятны какие-то недоразумения, связанные с деньгами, неожиданные и неоправданные расходы. Принимать любые решения, касающиеся финансов, нужно с большой осторожностью.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Раков День приносит массу недоразумений, странных событий, последствия которых трудно предсказать. Другие растерялись бы, а вы сохраняете самообладание, делаете именно то, чего требует ситуация. Вероятны новые знакомства: необычные, запоминающиеся, интересные. Некоторые Раки встретят людей, которые сыграют важную роль в их жизни. Могут возникать неоднозначные ситуации. Особенно вероятны они во второй половине дня. Вы поведете себя правильно, не скажете и не сделаете ничего, о чем позже пришлось бы пожалеть.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Львов Будет сложно избежать недоразумений и проблем, но вы справитесь. Желательно как можно быстрее прояснять все неоднозначные моменты, избегать двусмысленностей и намеков в общении с теми, кто вам дорог. Вероятны задержки в делах. Чаще всего они возникают не по вашей вине, и трудно не рассердиться на тех, кто копается и тянет время. Старайтесь вести себя так, чтобы ваше раздражение не было заметно со стороны. Если недоброжелатели увидят, что вы потеряли равновесие, то обязательно попытаются этим воспользоваться.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Дев Будьте готовы принимать помощь от самых разных людей, если хотите достичь успеха. Действуя в одиночку, вы добьетесь лишь самых скромных успехов, а потом будете недовольны собой. Прежде, чем взяться за какое-то дело, постарайтесь объективно оценить свои возможности. Есть риск потратить силы и время на то, что вам просто не по силам. А вот с какими-то менее значительными, но тоже полезными проектами можно отлично справиться. Вероятны незапланированные поездки. Иногда приходится очень быстро собираться в дорогу, но даже в таких случаях вам удается не забыть ничего важного.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Весов Очень важны твердость духа и самодисциплина. Другие могут относиться к делам легкомысленно или откладывать их на потом. Вы же сегодня не должны позволять себе ничего подобного. Не исключены встречи с полезными людьми, которые помогут вам в решении многих проблем. Устаете вы быстрее обычного, поэтому во второй половине дня не стоит заниматься особенно утомительными делами. Это время хорошо подходит для отдыха, общения с друзьями и другими приятными вам людьми. На исходе дня могут появиться хорошие идеи, которые вы вскоре воплотите в жизнь.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Скорпионов Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие. Именно это позволяет сохранить контроль над ситуацией, избежать промахов, исправить ошибки, допущенные раньше. Даже если не все довольны вашими словами или поступками, конфликтов не возникает - мало найдется людей, которые рискнут с вами спорить. Можно делать покупки. Лучше всего приобретать какие-то вещи для дома. Будет шанс вложить деньги в какой-то многообещающий проект. Тут важно не ожидать немедленной прибыли. Если вам сулят скорое богатство, стоит насторожиться: скорее всего, речь идет о какой-то авантюре.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Стрельцов Эмоциональный фон будет благоприятным в первой половине дня, а вот во второй станет очень напряженным. Это значит, что возрастет вероятность конфликтов и споров, вас будут упрекать в нежелании заботиться о других, идти на уступки. Будьте помягче с теми, кто вам дорог - это поможет избежать многих неприятных моментов. Нужна осторожность там, где дело касается денег. Вы склонны к опасному легкомыслию. Наверняка найдутся люди, которые захотят этим воспользоваться. Стоит доверять только проверенным союзникам.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Козерогов Все самое важное и полезное стоит планировать на утро: в это время и эмоциональный фон благоприятен, и шансы добиться успеха выше. Чем дальше, тем больше вы волнуетесь и нервничаете, тем острее реагируете на любые слова и поступки окружающих. Ваше состояние на руку недоброжелателям - они могут попытаться оказать на вас давление, заставить сделать то, о чем вы позже пожалеете. Во второй половине дня близким будет потребоваться ваша помощь. Не исключено, что вам придется изменить планы, отложить какие-то развлечения ради полезных дел.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 сентября 2019 для Водолеев Не суетитесь. Да, все непросто и неоднозначно, нужно сделать тысячу дел и успеть в тысячу мест. Бывает. Как ни странно, не нужно торопиться, чтобы все успеть. А вот четко понимать, что и почему вы делаете - обязательно. Держитесь подальше от тех, кто темнит и не говорит всей правды, пытается использовать ваши знания и умения в своих интересах. Важными секретами стоит делиться только со старыми друзьями. День подходит для того, чтобы заниматься домашними делами, наводить порядок или готовиться к ремонту. Можно покупать бытовую технику и мебель.