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Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
19:02 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

30 сентября 2019 года следует отказаться от излишней эмоциональности. Вероятно, эта неделя начнется со стрессовых ситуаций в профессиональных делах.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Овнов 

    Вероятно, с коллегами вы неплохо сработаетесь. Вам удастся объединить усилия всех членов коллектива и создать сплоченную команду. Финансовая сфера будет для вас исключительно благоприятной. Несмотря на то что вы ответственно подходите к финансовым вопросам, следует внимательно рассмотреть предложения об инвестициях, покупке недвижимости, страховании имущества.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Тельцов 

    Здоровье может неожиданно подвести вас, поэтому постарайтесь избегать больших нагрузок в этот день. Если в районе обеда почувствуете недомогание, лучше отпроситься с работы и пойти домой, поскольку к вечеру все может обернуться куда более серьезными проблемами. Лекарственными препаратами злоупотреблять не стоит.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Близнецов 

    Завтра ни в коем случае не идете на риск, и уж тем более, не пытайтесь даже по самому ничтожному поводу обвести кого-то вокруг пальца. Даже в шутку. Людей с чувством юмора вокруг будет немного, а вот таких, которые охотно поставят на вас клеймо "обманщик" - хоть отбавляй.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Раков

    Каждой возрастной группе Раков завтра придется столкнуться со своими трудностями, решить свои проблемы. И родители, и воспитатели, и учителя должны объяснять детишкам смысл тех или иных указаний и запретов, а не приказывать, наказывать, словом, всячески давить на психику.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Львов   

    Пристальное внимание обратите в сторону своего здоровья. Возможно, неплохо было бы начать придерживаться витаминной диеты, чтобы насытить организм полезными веществами. Постарайтесь в любой ситуации сохранять предельное спокойствие и не травмировать собственную нервную систему понапрасну.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Дев  

    Ваше начальство сейчас явно не слишком добродушно к вам настроено. Хорошо бы знать, в чем причина такой перемены, но как бы то ни было, вам придется работать более скрупулезно и тщательно, чтобы у шефа не было возможности к вам придраться, даже если он очень того захочет.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Весов 

    В семейной жизни особых изменений ждать не приходится, так как большая профессиональная занятость не позволит уделять достаточно времени семье, близким людям. Не стоит надеяться на изменение своего положения, поскольку этот день имеет ярко выраженную профессиональную направленность, и силы вам будут даны только для этого.

  • 8

    Скорпион (27 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Скорпионов 

    Весь день пройдет в относительно спокойном русле, однако, не стоит обольщаться. Ближе к вечеру вас может ожидать не самая приятная встреча с человеком из прошлого. Постарайтесь лишний раз не показывать своих эмоций и не вступайте в конфликты. Большую часть времени лучше провести уединенно.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Стрельцов 

    Сколько бы вы ни мечтали завтра о минутах отдыха, вряд ли ваши мечты станут реальностью. Увы, дел накопится в этот день столько, что вы не будете успевать ее разгребать. Однако если все же разгребете, заслужите памятник.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Козерогов

    Это день накопления информации, восстановления связей и контактов, начала учебного цикла. Лекарства, косметические средства прекрасно усваиваются, в организме идут процессы омоложения. Начало любого важного дела лучше перенести на этот день, если нет препятствующих факторов. Если вы собрались переходить на новое место работы, то делайте это завтра.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Водолеев 

    Самое время заняться реализацией собственных планов. Задумайтесь, чего именно вы хотите получить от своей жизни? Звезды предоставят вам немалое количество возможностей использовать стечение обстоятельств себе на пользу. Постарайтесь не подвести близкого человека, если к вам обратятся с просьбой о помощи.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 30 сентября 2019 для Рыб

    Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но завтра вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.

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