Гороскоп на сегодня, 1 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 октября 2019 для Овнов Звезды будут всемерно способствовать вашему карьерному росту и исполнению задуманного. Работа по новой технологии, которой вы занимаетесь в последнее время, может оказаться достаточно выгодной, и, возможно, вы станете выполнять ее на новом месте. Определившись с задачами, вы должны проявить себя как неутомимый труженик, самостоятельный и креативный.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 октября 2019 для Тельцов Постарайтесь не привлекать к себе слишком пристального внимания со стороны окружающих. Возможно, ваше поведение в подобной ситуации может спровоцировать не самое приятное развитие событий. Попробуйте проявлять как можно больше терпения и понимания в сторону своих родственников и близких друзей.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 октября 2019 для Близнецов Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 октября 2019 для Раков Сегодня вам придется надеяться только на себя, так как сослуживцы вряд ли вам помогут. Этот день не подходит для инвестиций или крупных приобретений - траты наверняка окажутся неоправданными. Возможно обострение хронических заболеваний органов пищеварения. Следует быть осторожнее с лекарствами. Не злоупотребляйте жирной, острой и экзотической пищей, вредной для печени.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 октября 2019 для Львов Вас будет одолевать безумное желание вступить в спор и доказывать всем свою точку зрения, считая ее единственно верной. Что же, дерзайте, вот только оппонента себе постарайтесь выбрать более или менее спокойного, чтобы дискуссия не переросла в жесткий конфликт с катастрофическими последствиями, как для вас самих, так и для окружающих.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 1 октября 2019 для Дев Сегодня не вздумайте перечить начальнику: вы даром потратите время, и кроме того выставите себя в самом невыгодном свете, ведь ваша позиция будет не совсем верна, а время, ушедшее на пререкания, вы могли бы использовать и лучшим образом. Безоговорочно примите все условия шефа.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 1 октября 2019 для Весов Двойственный день. Звезды будут переменчивы к Весам. Многие из них могут испытывать как взлеты, так и падения. Вас будет легко вовлечь в чьи-то планы, которые на поверку окажутся надувательством. Основные причины неудач - ваши самоуверенность, мнительность и фанатизм.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 октября 2019 для Скорпионов Если в последнее время вы слишком часто проявляли ревность или обиду по отношению к близким людям, то вам следует немедленно прекратить. Терпение их уже на исходе, и вы можете спровоцировать нешуточный конфликт, в котором останетесь виноватым. Проявите заботу и теплоту рядом с любимым человеком. Ему так не хватает вашего внимания.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 октября 2019 для Стрельцов На службе вас ценят за трудолюбие и энергичность, однако сегодняшний день может поставить на вас плохую печать, если не сумеете контролировать свои эмоции. Вы считаете стойкость убеждений и желание их защищать любой ценой сильной чертой вашего характера? Но начальник видит в этом лишь вспыльчивость и упрямство.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 октября 2019 для Козерогов Влияние планет активизирует взаимодействие с друзьями, единомышленниками, различными общественными организациями или клубами по интересам. Настраивайтесь на активное общение, а вечером можете расслабиться. Идеальным способом релаксации является массаж, особенно с ароматическими маслами.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 октября 2019 для Водолеев В этот день вы можете почувствовать некоторый азарт, вот только не стоит проявлять его в ссорах и конфликтах с окружающими. Постарайтесь все свои качества направить на достижение личной выгоды, чтобы совместить приятное с полезным. Во второй половине дня удастся провести немного времени рядом с любимым человеком.