Гороскоп на сегодня, 1 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Овнов
Звезды будут всемерно способствовать вашему карьерному росту и исполнению задуманного. Работа по новой технологии, которой вы занимаетесь в последнее время, может оказаться достаточно выгодной, и, возможно, вы станете выполнять ее на новом месте. Определившись с задачами, вы должны проявить себя как неутомимый труженик, самостоятельный и креативный.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Тельцов
Постарайтесь не привлекать к себе слишком пристального внимания со стороны окружающих. Возможно, ваше поведение в подобной ситуации может спровоцировать не самое приятное развитие событий. Попробуйте проявлять как можно больше терпения и понимания в сторону своих родственников и близких друзей.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Близнецов
Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Раков
Сегодня вам придется надеяться только на себя, так как сослуживцы вряд ли вам помогут. Этот день не подходит для инвестиций или крупных приобретений - траты наверняка окажутся неоправданными. Возможно обострение хронических заболеваний органов пищеварения. Следует быть осторожнее с лекарствами. Не злоупотребляйте жирной, острой и экзотической пищей, вредной для печени.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Львов
Вас будет одолевать безумное желание вступить в спор и доказывать всем свою точку зрения, считая ее единственно верной. Что же, дерзайте, вот только оппонента себе постарайтесь выбрать более или менее спокойного, чтобы дискуссия не переросла в жесткий конфликт с катастрофическими последствиями, как для вас самих, так и для окружающих.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Дев
Сегодня не вздумайте перечить начальнику: вы даром потратите время, и кроме того выставите себя в самом невыгодном свете, ведь ваша позиция будет не совсем верна, а время, ушедшее на пререкания, вы могли бы использовать и лучшим образом. Безоговорочно примите все условия шефа.
Весы (28 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Весов
Двойственный день. Звезды будут переменчивы к Весам. Многие из них могут испытывать как взлеты, так и падения. Вас будет легко вовлечь в чьи-то планы, которые на поверку окажутся надувательством. Основные причины неудач - ваши самоуверенность, мнительность и фанатизм.
Скорпион (27 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Скорпионов
Если в последнее время вы слишком часто проявляли ревность или обиду по отношению к близким людям, то вам следует немедленно прекратить. Терпение их уже на исходе, и вы можете спровоцировать нешуточный конфликт, в котором останетесь виноватым. Проявите заботу и теплоту рядом с любимым человеком. Ему так не хватает вашего внимания.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Стрельцов
На службе вас ценят за трудолюбие и энергичность, однако сегодняшний день может поставить на вас плохую печать, если не сумеете контролировать свои эмоции. Вы считаете стойкость убеждений и желание их защищать любой ценой сильной чертой вашего характера? Но начальник видит в этом лишь вспыльчивость и упрямство.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Козерогов
Влияние планет активизирует взаимодействие с друзьями, единомышленниками, различными общественными организациями или клубами по интересам. Настраивайтесь на активное общение, а вечером можете расслабиться. Идеальным способом релаксации является массаж, особенно с ароматическими маслами.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Водолеев
В этот день вы можете почувствовать некоторый азарт, вот только не стоит проявлять его в ссорах и конфликтах с окружающими. Постарайтесь все свои качества направить на достижение личной выгоды, чтобы совместить приятное с полезным. Во второй половине дня удастся провести немного времени рядом с любимым человеком.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 октября 2019 для Рыб
Кто-то явно положил на вас глаз, и сегодня вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, этот день станет поворотной точкой вашей жизни.