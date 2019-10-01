Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 октября 2019 для Овнов Благоприятный день для работы, учебы и других полезных дел. Легко сосредоточиться; окружающие не отвлекают вас, вы можете уделить максимум внимания тому, что считаете важным. Не исключены предложения о сотрудничестве. Те, что поступают в первой половине дня, можно принимать без долгих раздумий, а об остальных постарайтесь разузнать побольше: не исключено, что там обнаружатся какие-то подводные камни. Близкие могут напомнить о каких-то старых проблемах, давно совершенных ошибках. Это будет не слишком приятно, но вы постараетесь не подать вида, чтобы не испортить отношения.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 октября 2019 для Тельцов Очень спокойный день. Он не обещает каких-то головокружительных побед, но дает шанс успешно завершить то, что было начато раньше, довести до конца дела, которым вы отдавали много сил. Появится определенность в планах на будущее. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких и важных для вас людей. Успехов в работе добьются Тельцы, которые будут настойчивы и внимательны, не станут полагаться на удачу там, где стоит приложить усилия. Серьезный подход к делам поможет опередить соперников, которые настроены более легкомысленно.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 октября 2019 для Близнецов Старайтесь не рисковать: сейчас это ни к чему. Проявите осторожность в делах и решениях, это позволит вам избежать многих неприятных моментов в будущем. Утром возможны недоразумения на работе, разногласия с людьми, с которыми вас связывают общие интересны. Разбираться во всем нужно спокойно и неспешно; лишние эмоции только усугубляют ситуацию. Вечер может порадовать хорошими новостями. Подходит он и для встреч с людьми, на которых вы хотели бы произвести впечатление. Достаточно вести себя естественно - и вы наверняка понравитесь.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 октября 2019 для Раков Очень благоприятный день. Можно воспользоваться моментом, чтобы решить какую-то важную задачу или взяться за проект, который кажется вам перспективным, хоть и сложным. Удача улыбается тем, кто не боится сложных дел, не отступает перед преградами. Порой вам помогают те, от кого вы не ожидали ничего подобного. Настойчивость, которую вы проявляете, очень нравится окружающим. Многие захотят иметь с вами дело, вы найдете надежных партнеров. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут принять дружеский, неформальный характер.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 2 октября 2019 для Львов

6 Начало дня благоприятно. В это время можно достичь больших успехов в работе и других важных делах, но лишь в том случае, если действовать вы будете самостоятельно и не станете полагаться на других в каких-то серьезных вещах. Пригодятся знания и опыт, полученные раньше. Благодаря им вы не допустите ошибок в сложные моменты. Вторая половина дня проходит спокойно. Она не столь плодотворна, однако дает возможность хорошо отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к новым свершениям. Удастся получить какую-то полезную информацию, но оцените вы ее не сразу. Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 2 октября 2019 для Дев День сложится неплохо, если вы не станете расстраиваться из-за мелочей, не будете ждать невозможного от себя и окружающих. Да, приходится довольствоваться успехами, которые пока кажутся скромными. Позже, однако, станет ясно, что вы сделали не так уж мало, к тому же смогли избежать ошибок, которые имели бы неприятные последствия. Вторая половина дня порадует встречами со старыми знакомыми. Будет возможность о многом поговорить, а также заняться делом, которое давно вас интересовало. Вероятны какие-то неожиданные приглашения.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 2 октября 2019 для Весов Никуда не спешите. Достичь успеха сегодня будет гораздо проще тем, кто старается действовать последовательно и не пытается объять необъятное. Окружающие часто предлагают помощь, но пользоваться ею стоит не всегда. Не исключено, что простейшие услуги обойдутся очень дорого. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет, кому можно доверять. Не исключено, что придется вспомнить о каких-то старых проблемах. На этот раз вы сможете найти их решение, потому что не станете строить иллюзий. Старые знакомые дают хорошие советы; им стоит последовать.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 октября 2019 для Скорпионов Нервничать не стоит. Этот день может принести какие-то неприятности, но они будут отнюдь не так серьезны, как вам сначала покажется. Не стоит также откровенничать с малознакомыми людьми, делиться с ними своими проблемами в надежде на помощь. Вас наверняка поддержат близкие, и этого будет достаточно, чтобы справиться с ситуацией. Любые решения, касающиеся денег, стоит принимать во второй половине дня. Именно в это время ваша интуиция будет особенно острой, никто не сможет сбить вас с толку плохими советами.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 октября 2019 для Стрельцов Спокойный благоприятный день. Во многих делах вы добиваетесь успеха просто потому, что проявляете настойчивость, не бросаете начатое, столкнувшись с первой же преградой. Небольшие недоразумения возможны, но вы понимаете: ничего серьезного не происходит, все ошибки можно быстро исправить. Вероятны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати, вы не потратите полученные суммы напрасно. Вечером хорошо строить планы на будущее, обсуждать их с близкими. Скорее всего, вам предложат поддержку.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 октября 2019 для Козерогов Непростой, но плодотворный день. Придется заниматься не только привычными делами: очевидно, что пришло время взяться за нечто совершенно новое, и вы будете рады возможности испытать свои силы. Иногда помогают старые знакомые, но гораздо чаще складываются ситуации, в которых вы можете рассчитывать только на себя. Вторая половина дня приносит какую-то важную информацию. В это время важно обращать внимание на все, что говорят другие. Стоит прислушаться даже к тем, кто обычно несет чушь: может оказаться, что именно от этих людей вы узнаете нечто интересное.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 октября 2019 для Водолеев Благоприятный день. Он дает возможность сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих - не уступите ее. Вероятны удачные совпадения. Они позволят вам укрепить свои профессиональные позиции, обезоружить соперников, вывести на чистую воду тайных врагов. Вторая половина дня подходит для общения. Можно обсуждать важные вопросы, в том числе такие, из-за которых прежде возникали разногласия. Сейчас удастся найти решение, которое устроит всех. Стоит провести оздоровительные процедуры: они будут эффективны.