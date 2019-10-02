Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Овнов
Не исключено, что ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или заплатите по старым обязательствам. Проявите осторожность в общении с окружающими. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Дома возможны осложнения, так как кто-то из близких будет нуждаться в вашем понимании. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут вам справиться с ситуацией.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Тельцов
Благоприятный в финансовом отношении день. Не исключено, что именно сегодня вы получите неожиданную прибыль. В личных делах вероятны проблемы, и вам потребуется совет или помощь близких друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут вам справиться с ситуацией.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Близнецов
Агрессивность, эмоциональная неуравновешенность могут стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами. Следите за приметами. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Раков
Не исключено, что именно сегодня в делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость и принцип не брать в долг. Не волнуйтесь — это временные трудности.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Львов
Напряженный день. Мужчинам-Львам звезды советуют внимательнее присмотреться к своим партнерам и, в случае необходимости изменить сложившиеся с ними отношения. Ошибки в расчетах или неверная оценка информации могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы в сфере профессиональной деятельности. Не исключено, что ваше финансовое положение несколько ухудшится.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Дев
Сегодня, вероятно, к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным для вас. Дома возможны осложнения, так как кто-то из близких будет нуждаться в вашем внимании. Вероятно, вам потребуется совет или помощь близких друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут вам справиться с ситуацией.
Весы (28 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Весов
День переосмысления прошлого, переоценки ценностей. Обратите внимание на окружающих вас людей — возможно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность, о которой давно мечтали. В общении сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу. Постарайтесь найти компромисс — и все уладится. Сон может быть вещим и скоро исполнится.
Скорпион (27 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Скорпионов
Этот день отмечен возрастанием жизненных сил. В первой половине дня вы будете ощущать избыток энергии и оптимизм. Но это не сможет помочь вам исправить недавние ошибки и просчеты. Кроме того, многие из вас почувствуют тайного недоброжелателя. Вы не должны пассивно наблюдать за происходящим, иначе окажетесь уязвимым. Действуйте в согласии с самим собой.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Стрельцов
Новые знакомства могут стать источником многих неприятностей. Следите за здоровьем: будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Козерогов
Вероятно, ветреность и потакание собственным страстям приведет женщин-Козерогов к ссоре с партнером. Мужчинам-Козерогам следует доверительнее относиться к своей спутнице - скорее всего кризис в ваших отношениях наступает из-за вашей внешней сдержанности и стеснительности в проявлении чувств.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Водолеев
Крайне неблагоприятный день. Звезды рекомендуют проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 3 октября 2019 для Рыб
День символизирует самообман и противоречия. Слишком радужное восприятие действительности и строительство воздушных замков заслонит реальное положение дел. Вероятно, что сегодня проявятся неудачи в финансовой сфере, серьезные ошибки и просчеты. Как никогда, от вас потребуется осторожность и взвешенность. Вероятно, что заболевание, возникшее в этот день, будет трудноизлечимым. Особое внимание уделите состоянию костной системы, зубов и десен.