Гороскоп на завтра, 3 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 октября 2019 для Овнов Не исключено, что ваше финансовое положение несколько ухудшится. Возможно, вы потеряете ценную вещь или заплатите по старым обязательствам. Проявите осторожность в общении с окружающими. Существует вероятность пожара или острого конфликта с незнакомыми людьми. Дома возможны осложнения, так как кто-то из близких будет нуждаться в вашем понимании. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут вам справиться с ситуацией.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 октября 2019 для Тельцов Благоприятный в финансовом отношении день. Не исключено, что именно сегодня вы получите неожиданную прибыль. В личных делах вероятны проблемы, и вам потребуется совет или помощь близких друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут вам справиться с ситуацией.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 октября 2019 для Близнецов Агрессивность, эмоциональная неуравновешенность могут стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами. Следите за приметами. Сегодня ваша внутренняя сущность отражается на окружающем мире.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 октября 2019 для Раков Не исключено, что именно сегодня в делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость и принцип не брать в долг. Не волнуйтесь — это временные трудности.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 3 октября 2019 для Львов

6 Напряженный день. Мужчинам-Львам звезды советуют внимательнее присмотреться к своим партнерам и, в случае необходимости изменить сложившиеся с ними отношения. Ошибки в расчетах или неверная оценка информации могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы в сфере профессиональной деятельности. Не исключено, что ваше финансовое положение несколько ухудшится. Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 3 октября 2019 для Дев Сегодня, вероятно, к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным для вас. Дома возможны осложнения, так как кто-то из близких будет нуждаться в вашем внимании. Вероятно, вам потребуется совет или помощь близких друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость. Взгляд со стороны и дружеское участие помогут вам справиться с ситуацией.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 3 октября 2019 для Весов День переосмысления прошлого, переоценки ценностей. Обратите внимание на окружающих вас людей — возможно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность, о которой давно мечтали. В общении сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу. Постарайтесь найти компромисс — и все уладится. Сон может быть вещим и скоро исполнится.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 октября 2019 для Скорпионов Этот день отмечен возрастанием жизненных сил. В первой половине дня вы будете ощущать избыток энергии и оптимизм. Но это не сможет помочь вам исправить недавние ошибки и просчеты. Кроме того, многие из вас почувствуют тайного недоброжелателя. Вы не должны пассивно наблюдать за происходящим, иначе окажетесь уязвимым. Действуйте в согласии с самим собой.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 октября 2019 для Стрельцов Новые знакомства могут стать источником многих неприятностей. Следите за здоровьем: будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 октября 2019 для Козерогов Вероятно, ветреность и потакание собственным страстям приведет женщин-Козерогов к ссоре с партнером. Мужчинам-Козерогам следует доверительнее относиться к своей спутнице - скорее всего кризис в ваших отношениях наступает из-за вашей внешней сдержанности и стеснительности в проявлении чувств.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 октября 2019 для Водолеев Крайне неблагоприятный день. Звезды рекомендуют проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния.