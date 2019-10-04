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Пятница, 04.10.2019
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Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
07:22 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

4 октября 2019 года многие почувствуют желание перемен. При этом не приветствуются любые спонтанные шаги и поступки (особенно совершенные на эмоциях).

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Овнов 

    Сегодня вы столкнетесь с новыми идеями. При наличии некоторого мужества и готовности пойти на риск у вас все получится. В случае успеха поддержка коллег вам обеспечена.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Тельцов 

    Не берите пример с тех людей, кто уже не раз подвергался общественному осуждению. В этот день вам следует очень внимательно отнестись к собственной репутации, поскольку появится много желающих ее очернить. Не обращайте внимания на чужие сплетни. Вечер располагает к приятному времяпрепровождению в дружеской компании.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Близнецов 

    Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Раков

    Время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Возможны интересные знакомства. В денежном отношении вы можете оказаться несколько расточительными, но это не ударит по вашему бюджету слишком серьезно.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Львов   

    Хорошее время для того, чтобы заняться своим внешним видом. Любые манипуляции, направленные на то, чтобы сделать собственное тело еще более привлекательным пройдут на "ура". Не бойтесь экспериментировать. Возможно, пора несколько разнообразить свой стиль, чтобы привнести в жизнь немного новизны.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Дев  

    Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом - это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Весов 

    Ваш острый ум и ясная голова помогают вам уверенно и конкретно формулировать требования. Поэтому сегодня самое время, чтобы поднять, к примеру, вопрос заработной платы. Окружающие питают к вам большие симпатии, не в последнюю очередь благодаря вашему остроумию и находчивости.

  • 8

    Скорпион (27 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Скорпионов 

    Вам предстоит находиться в центре внимания, поэтому будьте готовы к неожиданным вопросам и предложениям. Не лучшее время, чтобы активно заниматься личной жизнью. Постарайтесь хорошенько расслабиться, поскольку Судьба предоставляет вам отличную возможность посвятить весь день отдыху и развлечениям.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Стрельцов 

    Неудачный день, чтобы пользоваться готовыми решениями. Сколь бы подходящими к вашему случаю они ни казались, в результате все пойдет насмарку, ибо обнаружится крупное и совершенно не разрешимое противоречие с исходными условиями вашей задачи. Так что беритесь за разработку индивидуальной стратегии.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Козерогов

    Этот день потребует от вас дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения пока отложите.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Водолеев 

    Все свои силы и энергию направьте на решение старых проблем. Не потерять уверенности в себе вам поможет продуктивное общение с любимыми и близкими людьми. Необходимо во всем соблюдать меру, особенно в отдыхе, чтобы не навредить репутации. Займитесь тем, что тщательно спланируйте все свои дела, чтобы в нужный момент ничего не упустить.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 4 октября 2019 для Рыб

    Вы стали чересчур много засиживаться в офисе допоздна? Думаете, что таким образом вы сможете надеяться на похвалу начальства? Скорее сейчас вы слишком переутомитесь и не сделаете ничего того, что смогли бы с ясной головой сделать и днем. Кроме того, платить за рвение вам больше не станут.

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