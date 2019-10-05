Гороскоп на завтра, 6 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 октября 2019 для Овнов Завтра вы сможете достичь хороших результатов, занимаясь мыслительной деятельностью. Вам легко удается разбираться в сложных ситуациях и находить подходящие решения. Но при этом вы слишком разговорчивы, и, может быть, даже преднамеренно затеваете споры, из которых желаете выйти победителем.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 октября 2019 для Тельцов Хорошим решением в этот день окажется небольшая прогулка в компании старых добрых друзей. В общении с родственниками вас, возможно, будут ожидать не самые приятные моменты. Велика вероятность конфликтов и спорных непростых ситуаций. Чтобы не навредить отношениям, сейчас следует свести все контакты с родными к минимуму.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 октября 2019 для Близнецов Завтра вы как и обычно будете доминирующей в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль, обратных же действий нынче лучше не совершать.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 октября 2019 для Раков Одиноким Ракам завтрашний вечер обещает большие возможности для знакомства в соответствующих духу этого дня творческих местах: от консерватории до неформального рок-концерта.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 6 октября 2019 для Львов Вполне вероятно, что на протяжении всего дня у вас будет возникать желание уединиться и спрятаться от всего мира. Не стоит этого делать, поскольку близким людям очень сложно будет вытащить вас из такого состояния. И уж конечно, не потакайте своим комплексам, если такие вдруг обнаружатся. Проведите вечер в небольшом кругу самых родных людей.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 6 октября 2019 для Дев Завтра вам придется очень со многим смириться и очень ко многому привыкнуть, даже если ваш разум в компании вашего же сердца будут категорически против этого. Что же, иногда приходится принимать и неприятные решения.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 6 октября 2019 для Весов Завтра вас ожидают важные деловые переговоры. Будьте внимательны по отношению к вашим собеседникам, тогда не случится ничего плохого и обе стороны останутся в выигрыше от достигнутых соглашений.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 октября 2019 для Скорпионов Не стоит отдавать предпочтение чужим идеям и планам. Этот день будет благоприятен для того, чтобы заняться реализацией собственных планов. Постарайтесь не растрачивать свой энергетический потенциал на потребности окружающих и обратите внимание на личные желания. Близкие люди с радостью окажут вам посильную помощь в любых начинаниях.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 6 октября 2019 для Стрельцов Завтра вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову. Только будьте осторожны: из-за нехватки динамизма и острых ощущений в повседневной жизни вы можете несколько забыться и перейти грань дозволенного и просто ввязаться в неприятную авантюру.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 октября 2019 для Козерогов Козерогу придется сегодня сопоставить все известные факты и сделать из них определенные выводы. Однако даже в любви иногда надо думать не только сердцем, но и головой. Чтобы потом иметь возможность направлять события в нужное русло

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 октября 2019 для Водолеев Не торопитесь давать согласие на предложения, что будут поступать вам от родных и близких. Велика вероятность того, что вам просто не удастся справиться со всем сразу. Это может заставить вас чувствовать дискомфорт в общении с человеком, которого подвели. Слишком больших финансовых растрат лучше избегать. Есть риск потратить деньги впустую.