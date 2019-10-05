Гороскоп на завтра, 6 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Овнов
Завтра вы сможете достичь хороших результатов, занимаясь мыслительной деятельностью. Вам легко удается разбираться в сложных ситуациях и находить подходящие решения. Но при этом вы слишком разговорчивы, и, может быть, даже преднамеренно затеваете споры, из которых желаете выйти победителем.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Тельцов
Хорошим решением в этот день окажется небольшая прогулка в компании старых добрых друзей. В общении с родственниками вас, возможно, будут ожидать не самые приятные моменты. Велика вероятность конфликтов и спорных непростых ситуаций. Чтобы не навредить отношениям, сейчас следует свести все контакты с родными к минимуму.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Близнецов
Завтра вы как и обычно будете доминирующей в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль, обратных же действий нынче лучше не совершать.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Раков
Одиноким Ракам завтрашний вечер обещает большие возможности для знакомства в соответствующих духу этого дня творческих местах: от консерватории до неформального рок-концерта.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Львов
Вполне вероятно, что на протяжении всего дня у вас будет возникать желание уединиться и спрятаться от всего мира. Не стоит этого делать, поскольку близким людям очень сложно будет вытащить вас из такого состояния. И уж конечно, не потакайте своим комплексам, если такие вдруг обнаружатся. Проведите вечер в небольшом кругу самых родных людей.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Дев
Завтра вам придется очень со многим смириться и очень ко многому привыкнуть, даже если ваш разум в компании вашего же сердца будут категорически против этого. Что же, иногда приходится принимать и неприятные решения.
Весы (28 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Весов
Завтра вас ожидают важные деловые переговоры. Будьте внимательны по отношению к вашим собеседникам, тогда не случится ничего плохого и обе стороны останутся в выигрыше от достигнутых соглашений.
Скорпион (27 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Скорпионов
Не стоит отдавать предпочтение чужим идеям и планам. Этот день будет благоприятен для того, чтобы заняться реализацией собственных планов. Постарайтесь не растрачивать свой энергетический потенциал на потребности окружающих и обратите внимание на личные желания. Близкие люди с радостью окажут вам посильную помощь в любых начинаниях.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Стрельцов
Завтра вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову. Только будьте осторожны: из-за нехватки динамизма и острых ощущений в повседневной жизни вы можете несколько забыться и перейти грань дозволенного и просто ввязаться в неприятную авантюру.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Козерогов
Козерогу придется сегодня сопоставить все известные факты и сделать из них определенные выводы. Однако даже в любви иногда надо думать не только сердцем, но и головой. Чтобы потом иметь возможность направлять события в нужное русло
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Водолеев
Не торопитесь давать согласие на предложения, что будут поступать вам от родных и близких. Велика вероятность того, что вам просто не удастся справиться со всем сразу. Это может заставить вас чувствовать дискомфорт в общении с человеком, которого подвели. Слишком больших финансовых растрат лучше избегать. Есть риск потратить деньги впустую.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 6 октября 2019 для Рыб
Окружающие завтра будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее. Так что их лучше не озвучивать - недостаток восторженного внимания может отбить у вас охоту их осуществлять, а это будет обидно.