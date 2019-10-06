Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 октября 2019 для Овнов Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 октября 2019 для Тельцов Завтра вам будет гораздо более полезен спокойный отдых, нежели деловые поездки, куда бы то ни было. Медитация поможет вернуть вам внутреннюю гармонию, а успокаивающая музыка придаст вам недостающее чувство уверенности в себе и в своих действиях.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 октября 2019 для Близнецов Не бойтесь высказывать свое мнение, если чье-то поведение вас не устраивает или задевает какие-либо ваши интересы. Вам стоит быть более жестким по отношению к окружающим, поскольку только так вы сможете заставить их воспринимать всерьез собственные взгляды. Вечером активной деятельности не планируйте и проведите время с семьей.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 октября 2019 для Раков Не пытайтесь сегодня усидеть на двух стульях одновременно: проработайте сначала хотя бы один проект. В этом случае вы точно будете знать, чего вы хотите, и пусть, придя к финишу, вы, возможно, и не будете первыми, но зато лучшим - не всяких сомнений.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 октября 2019 для Львов Завтра вы обладаете огромным духовным потенциалом, с помощью которого вы сможете претворить в жизнь большие проекты. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы договориться о вашем положении. Но проследите при этом, чтобы обе стороны могли почувствовать себя в выигрыше.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 7 октября 2019 для Дев События текущего дня заставят вас немного поволноваться, прежде чем подведут к логическому завершению ту или иную ситуацию. Не планируйте слишком важной и ответственной деятельности. Поскольку возможности у вашей нервной системы не безграничны. В это время верным будет высказывание: меньше дел — меньше проблем.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 7 октября 2019 для Весов Постарайтесь завтра не уснуть непосредственно на рабочем месте. Да, вы устали, но это нельзя демонстрировать окружающим. Желаете отдохнуть - рисуйте на веках открытые глаза и старайтесь не храпеть.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 октября 2019 для Скорпионов Сейчас вы особенно притягательны для представителей противоположного пола. Благодаря этому вы можете познакомиться или сойтись с партнёром вашей мечты. Но может получиться и так, что вы заведете новые интересные знакомства, которые, возможно, перевернут все ваши нынешние отношения с людьми.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 октября 2019 для Стрельцов Очень благоприятное время для того, чтобы заняться собственным внешним видом. Любые косметологические процедуры, даже проведенные в домашних условиях, скажутся самым лучшим образом. Обратите внимание на состояние своего здоровья. Пойдет на пользу небольшая профилактика. Во второй половине дня будет шанс расслабиться и отдохнуть.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 октября 2019 для Козерогов Завтра вы получаете уникальную возможность преуспеть во всех ваши начинаниях, если правильно отнесетесь к доверенному вам делу. Если же неправильно - все ваши старания пойдут прахом, как ни прискорбно это сознавать. Что ж, каждый человек сам кузнец своего счастья.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 октября 2019 для Водолеев В личной жизни вам играючи удается улаживать конфликты и ясно излагать свое мнение. Вместе с тем, постарайтесь переосмыслить свои собственные мечты и цели. Физические упражнения в форме йоги или медитации помогут поддержать необходимое равновесие и избавиться от напряжения.