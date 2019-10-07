Гороскоп на сегодня, 7 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 7 октября 2019 для Овнов Сегодня вы действуете особенно притягательно на представителей противоположного пола. Это не самым лучшим образом сказывается на вашей профессиональной жизни. Будьте сдержаннее с флиртом. А лучше всего вечером перенести все дела.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 7 октября 2019 для Тельцов Не самое лучшее время, чтобы брать на себя новые обязанности. Постарайтесь ничего не обещать окружающим, поскольку велика вероятность, что у вас не хватит либо сил, либо терпения, чтобы справиться с поставленной задачей. Вечер следует посвятить пассивному отдыху в привычной и уютной домашней обстановке.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 7 октября 2019 для Близнецов Сегодня вы вряд ли сможете заслужить репутацию компанейского человека. Окружающие могут оказаться довольно назойливы, так что лучше от них на время скрыться.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 7 октября 2019 для Раков Сегодня у вас получаются вещи, раньше представлявшиеся вам невозможными. Поэтому наберитесь мужества и рискните испробовать себя в какой-то новой сфере. Окружающие проявляют по отношению к вам симпатию и открытость.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 7 октября 2019 для Львов Не забывайте в первую очередь думать о собственной выгоде. Следует пристальное внимание обратить на то, каким именно путем вы собираетесь добиться необходимого результата. Постарайтесь во всем действовать самостоятельно. Позиция и суждения окружающих в это время могут оказаться несколько субъективными.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 7 октября 2019 для Дев Не стоит напрасно сетовать на жизнь и быть недовольным своим местом службы. Вы ещё не вполне поняли, какие перспективы оно открывает перед вами. Постарайтесь это увидеть и срочно воспользоваться представившимися возможностями, а то в этот раз всё точно пройдет мимо вас.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 7 октября 2019 для Весов Даже не имея на то видимых причин, сегодня вы ощутите внутреннюю напряжённость и будете страдать беспокойством. Однако следите за тем, чтобы не вымещать своё плохое настроение на других людях, так как это чревато возникновением серьёзных конфликтов и стрессовых ситуаций.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 7 октября 2019 для Скорпионов Прекрасное время для удовлетворения собственных амбиций. Вот есть у вас мечта или сокровенное желание? Так чего же вы медлите? Хорошенько продумайте все детали и приступайте к активным действиям. Звезды на вашей стороне, и удача во всех начинаниях вам в этот день обеспечена. А вот вечер следует посвятить своему здоровью.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 7 октября 2019 для Стрельцов Самые неприятные новости нынче будут поступать издалека. Если у вас имеются зарубежные партнеры, проверьте, все ли в порядке в ваших отношениях. Возможно, назревающую проблему можно предотвратить.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 7 октября 2019 для Козерогов Вам прямо-таки не терпится получить новые знания. Присущие вам экспрессивность и способность впитывать всё как губка превращают даже самые сложные задания в детскую игру.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 7 октября 2019 для Водолеев Вам следует быть более осторожными в общении с малознакомыми людьми. Велика вероятность, что в этот день кто-то предпримет попытку обмануть вас, руководствуясь личными интересами. Постарайтесь не поддаваться искушению и не участвуйте в шумных мероприятиях. У вас еще будет отличный шанс повеселиться.