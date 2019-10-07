Гороскоп на сегодня, 7 октября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Овнов
Сегодня вы действуете особенно притягательно на представителей противоположного пола. Это не самым лучшим образом сказывается на вашей профессиональной жизни. Будьте сдержаннее с флиртом. А лучше всего вечером перенести все дела.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Тельцов
Не самое лучшее время, чтобы брать на себя новые обязанности. Постарайтесь ничего не обещать окружающим, поскольку велика вероятность, что у вас не хватит либо сил, либо терпения, чтобы справиться с поставленной задачей. Вечер следует посвятить пассивному отдыху в привычной и уютной домашней обстановке.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Близнецов
Сегодня вы вряд ли сможете заслужить репутацию компанейского человека. Окружающие могут оказаться довольно назойливы, так что лучше от них на время скрыться.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Раков
Сегодня у вас получаются вещи, раньше представлявшиеся вам невозможными. Поэтому наберитесь мужества и рискните испробовать себя в какой-то новой сфере. Окружающие проявляют по отношению к вам симпатию и открытость.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Львов
Не забывайте в первую очередь думать о собственной выгоде. Следует пристальное внимание обратить на то, каким именно путем вы собираетесь добиться необходимого результата. Постарайтесь во всем действовать самостоятельно. Позиция и суждения окружающих в это время могут оказаться несколько субъективными.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Дев
Не стоит напрасно сетовать на жизнь и быть недовольным своим местом службы. Вы ещё не вполне поняли, какие перспективы оно открывает перед вами. Постарайтесь это увидеть и срочно воспользоваться представившимися возможностями, а то в этот раз всё точно пройдет мимо вас.
Весы (28 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Весов
Даже не имея на то видимых причин, сегодня вы ощутите внутреннюю напряжённость и будете страдать беспокойством. Однако следите за тем, чтобы не вымещать своё плохое настроение на других людях, так как это чревато возникновением серьёзных конфликтов и стрессовых ситуаций.
Скорпион (27 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Скорпионов
Прекрасное время для удовлетворения собственных амбиций. Вот есть у вас мечта или сокровенное желание? Так чего же вы медлите? Хорошенько продумайте все детали и приступайте к активным действиям. Звезды на вашей стороне, и удача во всех начинаниях вам в этот день обеспечена. А вот вечер следует посвятить своему здоровью.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Стрельцов
Самые неприятные новости нынче будут поступать издалека. Если у вас имеются зарубежные партнеры, проверьте, все ли в порядке в ваших отношениях. Возможно, назревающую проблему можно предотвратить.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Козерогов
Вам прямо-таки не терпится получить новые знания. Присущие вам экспрессивность и способность впитывать всё как губка превращают даже самые сложные задания в детскую игру.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Водолеев
Вам следует быть более осторожными в общении с малознакомыми людьми. Велика вероятность, что в этот день кто-то предпримет попытку обмануть вас, руководствуясь личными интересами. Постарайтесь не поддаваться искушению и не участвуйте в шумных мероприятиях. У вас еще будет отличный шанс повеселиться.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 7 октября 2019 для Рыб
Сегодня вас все, будто нарочно, захотят вывести из себя неопределенностью и нечеткими формулировками по поводу обсуждаемого вопроса. На собрании требуйте от подчиненных четкого плана действий, а не туманных размышлений по теме. А в качестве примера выступите сами.