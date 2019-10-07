Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (7.10 - 13.10.2019)

Финансовый гороскоп поможет найти путь к богатству и избежать проблем.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Активизация Юпитера на этой неделе откроет перед Овнами новые пути. Чтобы проложить дорогу к успеху и новым перспективам, Овнам потребуется избавиться от негативных установок, чужого мнения и устаревших идей. Консервативные решения и методы проиграют новаторским. Астрологи советуют искать возможности там, где мешают преграды.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Со вторника по пятницу ожидается энергетическая перестройка, которая отразится на финансовой сфере: Венера покинет Весы и войдет в Скорпиона. Срочные дела, дедлайны, горящие заказы, не оплаченные вовремя счета, поломки могут ворваться в жизнь Тельцов и заставить их понервничать. Беспокойство и раздражительность только оттолкнут удачу, поэтому важно поддерживать позитивный взгляд на вещи и извлекать выгоду из прошлого опыта.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецы быстрее всех прочих Знаков адаптируются к новым обстоятельствам и смогут извлечь выгоду из любой ситуации. Меркурий в Скорпионе принесет финансовые перемены: начальство будет готово поднять зарплату или появится дополнительный источник заработка. Астрологи советуют распорядиться этим шансом грамотно и не программировать себя на бедность.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Активность Юпитера пробудит в Раках вдохновение и желание кардинально изменить свою жизнь начиная с работы и финансовых возможностей. Правда, астрологи советуют освободить эту неделю от важных решений и крупных покупок, чтобы была возможность разобраться в своих мыслях и событиях, которые могут оказаться неожиданными. Юпитер способен сбить с толку своей непредсказуемостью.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Марс и Солнце встретились в Весах, на очереди новые испытания и возможности. Львам стоит сосредоточиться на своих целях и продумать перспективы, чтобы в середине недели перейти в наступление и сделать несколько конкретных шагов в сторону карьерных достижений. Небольшая сумма в запасе, а также запасной план помогут Львам чувствовать себя увереннее.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Меркурий в Скорпионе, а значит, у Дев намечается стабильная ситуация как в карьере, так и в делах. Астрологи советуют привести в порядок мысли и документы, разобрать завалы на работе и распрощаться с привычками, которые притягивают нищету. Все это поможет заложить фундамент для будущих достижений.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Переход Венеры в Скорпиона может принести Весам перспективы и сразу несколько интересных проектов. Новая работа или предложения ожидаются у тех, кто избавится от денежных проблем и реорганизует финансовую сферу. Тем более, что упорядочивание организационных и рабочих моментов отлично пройдет в середине октября.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Венера и Меркурий вошли в созвездие Скорпиона, так что на этой неделе жизнь представителей этого Знака кардинально изменится: появятся новые обстоятельства и шансы исполнить свое желание. В остальном неделя больше подходит для отдыха, чем для работы, особенно если речь идет об отпуске.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Несмотря на то, что никаких особых событий не ожидается, общий фон может показаться негативным и скучным. Лучше не планировать на эту неделю ничего, кроме рутинной работы и яркого отдыха. Есть шанс потерять интерес, что-то упустить и понести убытки. Удачное дело на эту неделю — избавление от вещей, притягивающих бедность.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Меркурия аспекты с Ураном и Плутоном, отчего Козероги захотят самоутвердиться и блеснуть в обществе, но делать этого не стоит. Если назначены важные встречи, переговоры и собрания, на них стоит быть внимательнее и сдержаннее: есть риск конфликта из-за большого самомнения.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Активный Сатурн принесет Водолеям денежную удачу: руководство отметит их работу, а коллеги начнут уважать еще больше. Правда, для успеха придется работать на полную мощность и противостоять искушениям. Зато неделя окажется очень интересной, насыщенной событиями и новым опытом.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Мечты Рыб рискуют столкнуться с жестокой правдой жизни. Астрологи советуют отнестись к этому как к возможности скорректировать курс и пересчитать бюджет. В четверг, когда состоится двойной аспект Нептуна к Солнцу и Венере, Рыбам обязательно нужно прислушаться к интуиции. 3 простых упражнения помогут ее развить.