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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (7.10 - 13.10)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (7.10 - 13.10)
08:05 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Используйте это время, чтобы завершить старые задачи и вскоре начать новые проекты.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Овен 

Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А вот в будние дни вплотную займитесь рабочими задачами. Начальство может заподозрить, что в последнее время вы разленились... Общения с людьми, которые вам неприятны, пока лучше избегать.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Телец 

Всей вашей энергии может не хватить, чтобы перебороть сложности, риск которых высок на этой неделе. Нужно просто переждать и пережить. В понедельник и вторник сосредоточьтесь на получении новых знаний. Ведь тот, кто владеет информацией, – владеет миром.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Близнецы 

Многие события, которые произойдут в вашей жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но вы поймете это не сразу. Не стоит сейчас близко подпускать к себе незнакомых людей. А вот со старыми приятелями встречайтесь чаще - в разговоре они могут вам подать неплохие идеи.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Рак 

Близкие чувствуют себя с вами как за каменной стеной – комфортно и защищено. Но будьте осторожны, не ограничивайте их свободу. В начале недели найдите возможность провести день на открытом воздухе – это повысит расположение духа.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Лев 

Любые творческие поиски, интересные задачи сейчас окажутся успешными. Даже в тех делах, где вы считали себя непрофессионалом, все будет спориться. Одинокие Львы могут встретить свою вторую половинку. Больше улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Дева 

Увидев, как вы легко расправляетесь с трудностями, ваши соперники могут стать союзниками. В четверг и пятницу хорошее время, чтобы восполнить запас энергии. Любая физическая активность пойдет на пользу не только телу.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Весы 

Для некоторых Весов это время станет началом чего-то нового в жизни. Если сейчас вам поступит интересное предложение, без сомнений, соглашайтесь! Не избежать бытовых ссор с домочадцами. Главное - не затягивайте конфликты.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Скорпион 

Вы получите важную для себя подсказку – где и что необходимо исправить, чтобы обрести уверенность. Важно не нарушать взятые на себя обязательства. Выходные – подходящее время, чтобы отправиться на прогулку.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Стрелец 

Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, вам представится шанс это исправить. Не упустите его! В целом сейчас можно делать ремонт и заниматься обустройством дома. Вы будете выглядеть особенно хорошо, а значит, внимание противоположного пола вам обеспечено.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Козерог 

В вашей жизни появляется новая интрига и усиливается напряжение. Вам предстоят споры или срочная работа по преодолению внезапных проблем. Не протестуйте против необычных решений, даже если изначально они кажутся вам настоящей авантюрой.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Водолей 

Это идеальное время для смены работы, если текущая вас не устраивает. Попробуйте поискать новое место с 7 по 11 октября. Будьте инициативны во всех вопросах, с которыми вам придется столкнуться. Но в личной жизни не торопите события: пока все идет своим чередом.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Рыбы 

Попытайтесь навести порядок там, где царит хаос, разберите бумаги, очистите файлы, папки и почтовые ящики. В целом вас ждет спокойная неделя. Важные мероприятия отложите до следующего понедельника.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (7.10 - 13.10.2019)

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