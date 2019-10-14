Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (14.10 - 20.10)

Гороскоп на эту неделю поможет вам преодолеть трудности и достичь успеха в разных сферах жизни.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Овен

У Овнов ожидается спокойная и предсказуемая неделя, потому что энергетика планет и звезд стабилизировалась после больших перемен. Самый необычный и яркий день — понедельник. Астрологи отмечают высокую вероятность новых знакомств. Вполне возможно, что некоторые Овны встретят свою любовь, обзаведутся другом, полезными деловыми контактами.

Ближе к выходным Овны могут почувствовать сильную усталость из-за монотонности. Может показаться, что эта неделя тянется очень долго. Это прежде всего касается тех, у кого есть проблемы в любви или на работе. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Овнам не медлить с решением проблем, не откладывать ничего на потом. В финансовых делах и при совершении покупок помогут пять важных правил.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Телец

У представителей этого Знака Зодиака могут произойти приятные изменения в сфере любви. Наиболее вероятными они станут 15 и 16 октября. В эти два дня можно сфокусироваться на чем-то важном в совместной жизни или назначить романтическое свидание со второй половинкой. На этой неделе важно показать близким людям свою любовь, умение находить компромиссы.

В воскресенье астрологи рекомендуют заниматься только своими делами, релаксацией и отдыхом. В период с 14 по 20 число у Тельцов будет возможность развить интуицию и другие скрытые способности. В этом им помогут полезные упражнения.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Близнецы

Амурная сфера для Близнецов может стать основной в данный период. Три техники привлечения любви помогут представителям этого Знака стать удачливее, обаятельнее. На этой неделе произвести впечатление на противоположный пол будет проще, чем обычно. Наиболее удачным днем для Близнецов, которые находятся в отношениях, станет воскресенье. В этот день планеты и звезды будут крайне активными и созидательными.

Рабочие будни будут продуктивными — можно заняться монотонной тяжелой работой, решить важные вопросы, избавиться от долгов. Полезно будет преобразить рабочее место, сделать перестановку. Хорошо на удаче скажется начало новых проектов. Главное сейчас — не бояться спрашивать советы у коллег и начальства, работать сообща.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Рак

Ракам придется самостоятельно очищать свою энергетику от негатива. В этом им помогут три способа, которые также избавят представителей этого Знака от обид и неудач. Что до звезд, то они будут крайне позитивными и созидательными, а это обеспечит Раков удачей. Наиболее продуктивными и яркими днями станут 14 и 17 октября. Понедельник и четверг благоприятны для шопинга, работы и активного отдыха.

На выходных лучше сфокусироваться на домашних делах, а именно на уборке, потому что она поможет Ракам очистить домашнюю ауру от негатива. Это избавит самих Раков и их домочадцев от недомогания, апатии и низкой производительности.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Лев

Это будет спокойная неделя, во время которой звезды и планеты станут менее активными. Это позволит Львам сосредоточить всё свое внимание на той сфере, которая им покажется самой важной. Также на этой неделе Львы смогут научиться мыслить позитивно даже в трудных ситуациях. Этот навык очень важен для каждого человека.

Встречая неурядицы с улыбкой на лице и теплом в сердце, Львы смогут преуспеть в чем угодно. Самое главное для них сейчас —правильно расставить приоритеты, поставить перед собой важные цели. Очень важную роль для них будет играть интуиция. Шестое чувство не раз спасет Львов от фиаско и поможет им предугадывать шаги своих врагов.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Дева

У Дев начинается период, когда можно как следует расслабиться, отдохнуть. Это идеальное время для отпуска, для домашних дел, покупок, приобретения подарков. Также астрологи советуют Девам сфокусироваться на амурной сфере. В любви все должно быть спокойно и размеренно. Девам удастся разрешить семейные проблемы, найти компромиссы.

Аффирмации на успех и удачу помогут Девам избавиться от негативных программ, сомнений и отрицательных эмоций. Мысли формируют настоящее и будущее, поэтому очень важно настраиваться на нужный лад, особенно сейчас, когда сознание открыто для позитива. Девы будут очень удачливы в этот период, потому что почувствуют себя увереннее и лучше.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Весы

У Весов близятся очень важные перемены в жизни. Представители этого Знака Зодиака смогут изменить судьбу и очистить карму. Для этого нужно совершать добрые поступки, помогать близким людям, быть для них опорой во всем. В конце недели стоит сфокусироваться на себе. На выходных можно прогуляться по магазинам, обновить гардероб, сделать новую прическу, сменить обстановку.

Полезными станут поездки в другой город иди даже страну. Не стоит отказываться от командировок, а также от приглашений со стороны дальних родственников или родителей. В бизнесе и на работе Весам потребуется немного хладнокровия и спокойствия. Дома должен быть порядок, равно как и на рабочем месте.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Скорпион

Скорпионы могут встретиться с новыми проблемами. Вполне возможно, что кто-то из недоброжелателей решит навредить Скорпионам, что может немного замедлить процесс становления их успеха в делах, бизнесе и на работе. Панацеей от войн на финансовом фронте будет безразличие, поэтому не стоит реагировать на выпады врагов. Дома тоже возможны конфликты, так что Скорпионам лучше воспользоваться заговорами от ссор.

Очень важным днем станет понедельник. Планеты активизируются и помогут Скорпионам определиться с задачами и настроиться на нужный лад. В понедельник стоит отбросить в сторону все сомнения и весь скептицизм, так как они будут тормозить развитие и помешают принимать важные решения.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Стрелец

14 и 16 октября — самые важные и благоприятные дни для Стрельцов. Планеты и звезды будут находиться в гармонии и активности, что хорошо скажется на любых делах. Удача Стрельцов будет очень высокой. Ближе к выходным обстановка вернется в привычное русло, поэтому представителям этого Знака придется быть предусмотрительнее и осторожнее.

Избавиться от возможного невезения в конце недели Стрельцам помогут три магических способа. Также не стоит отвергать помощь близких и родственников, коллег и друзей. Звезды хотят, чтобы Стрельцы чаще совершали добрые поступки для окружающих. Эгоизм, особенно во второй половине недели, будет не лучшим способом достижения счастья.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Козерог

Наибольшее количество необъяснимых, неконтролируемых, но важных событий будет происходить в первой половине недели. В понедельник планеты станут очень активными, что и послужит причиной основных изменений. Козерогам предстоит перейти от слов к действиям, взяться за сложные проекты на работе и проявить активность в амурной сфере.

Тем представителям этого Знака, у которых произойдет романтическое знакомство, лучше проверить совместимость при помощи квадрата Пифагора. Можно также довериться интуиции, потому что она тоже будет очень сильной. На выходных полезна смена обстановки и полноценный отдых.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Водолей

Водолеям придется быть более расчетливыми на этой неделе. 14, 15 и 16 числа звезды будут крайне активными, из-за чего Водолеям понадобится больше осторожности и предусмотрительности. Первая половина недели будет очень продуктивной, поэтому Водолеям удастся исполнить свои желания. Особые техники в этом плане будут особенно полезными.

При совершении покупок на выходных и в пятницу велик риск переплатить или приобрести некачественную вещь. Важно следовать здравому смыслу и не рисковать зря, чтобы избежать финансовых потерь. Лучше несколько раз перепроверять договоры и чеки.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2019 года Рыбы

Рыбам стоит быть более искренними с окружающими людьми, особенно в первые четыре дня недели, которые будут крайне позитивными и удачными. Стоит задуматься о том, как привлечь везение в свою жизнь на долгосрочной основе. В этом помогут советы близких и интуиция. Полезно будет обдумать свои будущие шаги и решить, в каком направлении двигаться дальше.

Активность во всех сферах жизни будет очень полезной. Не стоит оставаться в уединении в свободное время. Общение с людьми и поиски второй половинки станут отличным способом проведения досуга. Во вторник и среду можно заняться покупками, а в понедельник и четверг полностью сфокусироваться на заработках и поисках новых источников дохода.