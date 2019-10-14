Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (14.10 - 20.10.2019)

Нас ждет неделя "пороков и слабостей": не удивляйтесь, если вдруг захочется купить очередную безделушку за баснословные деньги, перенести работу на другую неделю или отказаться от сложного, но прибыльного дела.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Работа в прямом смысле может давить на Овнов: какие-то проблемы, обстоятельства, дедлайны заставят чувствовать себя под прессом. Астрологи советуют заранее перенести все, что возможно, на более поздние сроки и распрощаться со всем, что ограничивает личное и профессиональное развитие. Это может быть привычка поздно вставать или не выполнять обещания. Именно привычки бедных людей не дают Овнам разбогатеть, затмевая амбиции и возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

По прогнозам астрологов, Тельцам во второй половине октября лучше действовать продуманно: тогда получится избежать роковых ошибок, а также исправить допущенные ранее недочеты. Смена лунной фазы — удачный момент, чтобы поправить отчеты, прикинуть собственные перспективы на работе, сменить стратегию продвижения и улучшить свое финансовое положение.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Переменчивое настроение и стремление быстрее покончить с трудоемкими делами, которыми наградит Венера в Скорпионе, принесут Близнецам неприятные минуты. Эксперты dailyhoro.ru советуют усиливать энергетику и учиться терпению. Можно медитировать на эти темы, работать над собой, тогда появятся возможности в корне изменить финансовое положение. Терпеливым и расчетливым Близнецам может подвернуться выгодное предложение, перспективная работа или увлечение, способное принести крупные деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Астрологи советуют Ракам не пренебрегать разными методами достижения желаемого. Остерегаться стоит лишь грязной игры: авантюры имеют свойство раскрываться в самый неподходящий момент. Венера в Скорпионе призывает действовать исключительно в своих интересах: дела и проекты, где задействованы две стороны, будут даваться с трудом. Деньги лучше вложить в необходимые вещи.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Активизация Нептуна сулит проблемы в деловой сфере. Есть риск того, что работа Львов привлечет внимание начальства. Во избежание лишних неприятностей придется вести себя максимально сдержанно: не спорить, не командовать, не идти по головам, не опаздывать. А вот позитивное влияние Солнца сулит отличную неделю для того, чтобы Львы занялись своей карьерой и продвинулись вперед. Неделя предоставит возможность выгодно зарекомендовать себя перед руководством, главное — направить свои силы (и деньги, если потребуется) на поддержание имиджа и самореализацию.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Меркурий в Скорпионе сделает мысли более глубокими и понятными, благодаря чему получится реализовать многие бизнес-планы. А вот для финансовых операций неделя не подходит. Девам во второй половине октября как никому другому важно избегать долговых обязательств. Астрологи советуют не брать новых кредитов и по возможности раздать уже имеющиеся долги. На выходных душа может потребовать праздника, но не стоит устраивать его в ущерб завтрашнему дню — тогда неделя закончится благополучно.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Венера в Скорпионе предупреждает Весов о рисках получить какие-то размытые предложения или неясные, туманные поручения. Чтобы избежать недопонимая и разночтения, важно уточнять информацию. Также неделя сопряжена с проблемами со здоровьем. Астрологи советуют потратить больше времени и денег на качественный отдых. Это окажется лучшим вложением в октябре.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Планеты-покровители этой неделе внесут свои коррективы в рабочие моменты: реализация планов и денежные операции могут проходить с затруднениями. Скорпионам важно держать под контролем финансовую сферу: в ближайшие дни можно неожиданно рискнуть в неподходящий момент или принять желаемое за действительное. Чтобы провести середину октября на волне удачи, не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Это касается и карьеры, и покупок, на которые сложно решиться, и прочих моментов в деловой сфере.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам следует зорко следить за своими доходами и расходами. Деньги могут буквально ускользать. Особенно опустошительными окажутся покупки, касающиеся имиджа, обучения и семьи. В остальном Нептун привнесет в жизнь немного праздника, порадует новыми возможностями и ростом дохода. Так что в будние дни, помимо денег, нужно еще следить за денежными приметами и помнить о 12 секретах привлечения богатства.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Вполне возможно, что вложений от Козерогов на неделе с 14 по 20 октября потребует не денежная, а любовная сфера. Предстоит выбрать, что сейчас важнее, и следовать намеченному курсу. По словам астрологов, лучше всего поставить на тихий ход рабочие моменты и сконцентрироваться на семье. Активизация Нептуна подсказывает, что у родных накопились претензии, а домашние проблемы вот-вот выйдут из-под контроля. Если сделать правильный выбор, то Козерогов посетят довольно креативные идеи о том, как выйти из кризиса.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Астрологи советуют Водолеям воздержаться от фантазий о богатстве и не пробовать новые виды заработка на этой неделе. Нептун позаботится о том, чтобы блестящие на первый взгляд идеи оказались лишь фантазиями. Легкомысленное отношение к деловой сфере может сыграть злую шутку. Начать неделю лучше с планирования и урезания расходов, нелишним будет детально проверять документы, чеки и отчеты.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Двойственная ситуация: с одной стороны, Венера подарит отличные шансы для карьеры, с другой — Нептун помешает адекватно оценивать происходящее. Астрологи подсказывают простое решение этой проблемы: просите совета у тех, кому вы доверяете. Рыбы могут положиться на окружающих и вряд ли об этом пожалеют: наступает пора душевных бесед и полезных советов. Единственное, чего делать не следует, — давать деньги в долг. Получить их обратно будет трудно, и это негативно скажется не столько на материальном положении, сколько на взаимоотношениях.