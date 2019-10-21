Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (21.10 - 27.10.2019)

Финансовый еженедельный гороскоп пригодится всем Знакам Зодиака: конец октября намечается насыщенный и непростой.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Важные финансовые вопросы Овнам лучше решить в первые дни недели. Ковать железо нужно пока горячо — дальше энергия небесных светил ослабнет, и Овны могут потерять расположение Фортуны. Особенно опасны решения, принятые импульсивно, сгоряча. В среду изменится энергетика Солнца, которое перейдет в созвездие Скорпиона; Овнам будет сложнее распоряжаться финансами, пока адаптация к новому астрологическому положению не закончится.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам астрологи советуют на этой неделе работать над внутренним миром и самодисциплиной. Выдержка Тельцов — их сильная сторона, она поможет в принятии решений. Покупки лучше планировать заранее, не поддаваясь сиюминутным желаниям. Благоприятными будут решения, связанные с домом, а также с гардеробом: возможно, Тельцы захотят обновить пальто или обувь и подготовиться к зиме заранее.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Отправляться за покупками Близнецам, согласно финансовому гороскопу, лучше в выходные: так можно и время с пользой провести, и нужные товары выбрать без спешки и в отличном расположении духа. Вещи, купленные в это время, могут стать счастливыми талисманами, к тому же не исключено, что Близнецы прикупят вещичку с хорошей скидкой и высоким качеством. А вот в будние дни стоит уделить время работе, а не походам по магазинам в обеденный перерыв или заказам через интернет.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Неблагоприятные дни для Раков на неделе с 21 по 27 октября — вторник и среда. На это время лучше не планировать важных деловых встреч и крупных приобретений. Но что делать, если поменять планы уже нельзя? Главное — не паниковать. Ракам пригодятся медитации для снятия стресса, тревоги и усталости, которые помогут взять себя в руки. Все даты, числа, траты и договоренности лучше фиксировать в записной книжке. Так Раки смогут избежать осечек и неудобных разногласий.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Астрологи рекомендуют Львам дождаться среды, а уже потом действовать: штурмовать карьерные высоты, покупать или перепродавать вещи, ходить на собеседования. Многие обстоятельства в середине недели могут кардинально измениться, причем трудно предсказать, в лучшую или в худшую сторону. Гибкость и готовность меняться согласно требованиям извне — черты, которые очень пригодятся Львам, чтобы восполнить убытки или увеличить достаток.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Дев ожидает ненапряженная и ровная неделя. Они смогут обстоятельно и без лишней спешки разобраться с расходами, раздать долги или сделать полезные приобретения, разделаться с подвисшими рабочими вопросами. Последовательность и внимательность к мелочам сослужат Девам хорошую службу. А вот негатив пора оставить в прошлом: Девам стоит избавиться от пяти фраз, которые разрушают энергетику, и перестать критиковать себя, свои решения и размер своего бюджета.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Пятница и суббота грозят стать сложными днями для Весов, но в их силах изменить реальность вокруг себя. Некоторые дела, связанные с финансами, стоит перенести на середину недели или, наоборот, на воскресенье, рабочие задачи тоже не нужно копить и откладывать до последнего рабочего дня. Чем меньше будет факторов риска — тем лучше. Аспекты небесных светил в воскресенье располагают к отдыху и к покупкам, связанным с восстановлением сил.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе Скорпионы будут целенаправленно двигаться к новым достижениям в денежной сфере. Внимательность, однако, им не повредит: не стоит оставлять без присмотра кошелек, дорогие гаджеты или банковскую карту в людных местах. Кроме того, активные действия, направленные на достижение благосостояния, важно чередовать с отдыхом, иначе можно сильно выдохнуться под конец недели и подпортить себе планы на выходные.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Если Стрельцы хотят добиться успеха в карьере, получить прибавку или новую должность, им стоит пустить в дело все свое обаяние, проявить свои лучшие качества и таланты и не бояться ответственных задач. Перед ними появится реальная перспектива успеха. Но излишне громкие разговоры о будущих достижениях грозят навредить делу: астрологи предостерегают Стрельцов, что не нужно рассказывать всем о своих планах и хвалиться еще не достигнутыми результатами. Счастье на этой неделе любит тишину.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Расположение звезд таково, что многие Козероги могут вообще толком не заметить, как пролетит эта неделя, погрузившись с головой в рутинные деловые вопросы, разбираясь со счетами или покупками, которые пора сделать. Ничего страшного: внимание к мелочам поможет Козерогам не потерпеть убытки. Воскресный день эксперты советуют отвести под восстановление и приятные покупки, тем более что сочетание Сатурна, Солнца и Марса позитивным образом сказывается на положении дел у Козерогов.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Представителям этого Знака Зодиака вторая половина октября сулит полезные знакомства: не стоит недооценивать важность делового общения. Сейчас именно через социальные взаимосвязи можно найти перспективную работу, получить ценный совет, принять к сведению чужой опыт. Однако 27 числа стоит быть настороже: Солнце и Марс могут лишить Водолеев веры в себя, а без нее произвести нужное впечатление не получится.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам предстоит отказаться от вредных привычек, будь то любовь к перекурам, опоздания на работу или вечерний серфинг в социальных сетях вместо полноценного отдыха. Сейчас у Рыб сфера работы и денег в приоритете, однако им необходимо трудиться не только над проектами или поручениями начальства, но и над собой, чтобы реализовать потенциал, а не упустить все шансы на успех из-за сиюминутных слабостей.