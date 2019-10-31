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Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
19:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

1 ноября 2019 года может усилиться непонимание между людьми разного пола, возраста или национальности.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Овнов 

    Сегодня Овнам представится реальный шанс блеснуть своими способностями. Дайте волю своим амбициям, они подогреют интерес и разбудят в вас азарт, необходимый для достижения поставленной цели. Трат, к сожалению, не избежать, однако контролируйте свои расходы, в противном случае придется брать деньги в долг, а это вам сейчас совсем не нужно. В конце дня ни в коем случае не поддавайтесь на заманчивое предложение пойти расслабиться, время для этого еще не пришло.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Тельцов 

    День, когда Тельцам нужно выйти на передний план. Возможно, в вашем трудовом коллективе давно назревает конфликт, и только вы способны сохранять холодную голову в подобных обстоятельствах. У вас появится шанс доказать это, жаль только, что астрологическая обстановка сегодняшнего дня не может продолжаться долго, назавтра звезды переменятся. Вечером можно позволить себе расслабиться в баре или ресторане, а в ночной клуб лучше не ходить, может возникнуть весьма неприятная ситуация с его обслуживающим персоналом.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Близнецов 

    А не пора ли вам заняться своими прямыми обязанностями? На работе скопилось немало дел, засучите сегодня рукава и принимайтесь за них. В помощники призовите коллег, ничто так не сближает, как «совместный труд для вашей пользы». Попробуйте заодно незаметно укрепить и свой авторитет. Сегодня возможны крупные расходы, наступило время разбрасывать камни, однако придет и время их собирать.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Раков

    Сегодня Ракам все удается, вы повсюду успеваете. Однако, велика вероятность, в калейдоскопе событий что-то упустить или случайно забыть, впоследствии это может превратиться в серьезную проблему. Не исключены сегодня, короткие деловые поездки. В этот день Раков как никогда просто обмануть, не соглашайтесь на предложения, которые могут поступить от незнакомых вам людей, и не берите на себя роль лидера, скорее всего, вам приготовили роль «козла отпущения», а это не ваше амплуа.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Львов   

    Если вас так и подмывает ввязаться в какое-то рискованное предприятие, не принимайте поспешного решения, астрологическая обстановка такова, что фортуна сейчас вряд ли к вам благосклонна. Коллеги захотят вас втянуть в ненужные споры и разбирательства, постарайтесь уйти от этого любым способом. Лучше займитесь выполнением намеченного ранее, по крайней мере, в таком случае вы получите материальное вознаграждение. Вечером не отказывайтесь от романтической встречи.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Дев  

    Девы будут, скорее всего, недовольны днем сегодняшним и утратят надежду на лучшее будущее. Успокойтесь, в действительности все не так плохо, просто вы устали от бесконечных забот, а жизнь давно не преподносила вам приятных сюрпризов. Немного терпения и дела наладятся, деловые контакты принесут вам только удовлетворение. Однако этого нельзя сказать о встречах с близкими родственниками, они будут донимать вас мелкими просьбами и постоянными претензиями. Вечер сегодняшнего дня лучше провести в уединении.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Весов 

    Возможно, сегодня Весам предложат работу, которая будет хорошо оплачена, не отказывайтесь. Наступает успешное время для заключения договоров и контрактов, только опасайтесь зависти со стороны коллег, проявляйте больше осмотрительности в поступках и не откладывайте разрешение конфликтов в долгий ящик. Ваше упорство и профессионализм приведут к успеху, но не гонитесь за птицей удачи, уделяйте внимание только реальным делам. Вечером всячески избегайте семейных разборок, проявите выдержку в отношениях с близкими.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Скорпионов 

    В этот день не исключено появление на вашем горизонте человека, который поначалу станет лишь симпатизировать, а после близко к сердцу воспримет все ваши проблемы и поможет их решить. В жизни наступает светлая полоса, вы ощутите прилив сил и энергии. Если будете инициативны на работе, сможете наладить выгодные деловые контакты, а новые знакомства помогут вам занять активную жизненную позицию. Сегодня делайте ставку на материальную выгоду, поскольку вам необходимо быть независимыми от других. Свободное время вечера посвятите себе, своему здоровью и отдыху.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Стрельцов 

    Ваши неуемные амбиции требуют повышения социального статуса и именно сейчас подходящее время для осуществления задуманных планов. Возможно, некоторым Стрельцам сегодня будет предложена новая должность, не торопитесь с выбором, подумайте, прислушайтесь к советам близких вам людей. Сейчас астрологическая ситуация такова, что единственное, что может вам навредить, это чрезмерная открытость в общении с малознакомыми людьми.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Козерогов

    Успешный день для тех Козерогов, кто занимается культурой и журналистской. Сегодня, благоприятное время для того, чтобы разобраться с рутинными делами и заняться творчеством. Ждите похвалы от начальства и прибавки к зарплате. Вот только ваша вторая половинка может раскапризничаться, но не будьте излишне строги, уже завтра все наладится. Вечером хорошо бы заняться спортом, завести роман по переписке или позволить себе что-нибудь легкомысленное.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Водолеев 

    День благоприятен для подписания договоров и заключения контрактов, причем, скорее всего, контракт вы будете заключать не в своем регионе. Ваши достижения высоко оценят коллеги, друзья и родственники. День особо благоволит коммерсантам и работникам умственного труда. Молодые Водолеи ощутят веру в себя, а зрелые убедятся, что еще не иссяк порох в пороховницах. Не исключено, что ваша половинка, почувствует себя несколько обделенной вниманием, постарайтесь этого не допустить, проявив свою заботу и участие.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 1 ноября 2019 для Рыб

    Удачный день для изучения новых дел, незнакомой области знаний. Можно посетить какие-либо курсы, то, что вы узнаете, в жизни, может и не пригодится, зато расширит круг вашего общения. Обычные дела будут делаться сегодня как будто бы сами собой. Нынешний день благоприятен для упрочения авторитета в рабочем коллективе, вы сможете проявить себя не только как надежный исполнитель, но и как талантливый генератор идей. Чуткость и доброжелательность по отношению к коллегам помогут упрочить достигнутый вами результат.

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