Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Овнов Сегодня Овнам представится реальный шанс блеснуть своими способностями. Дайте волю своим амбициям, они подогреют интерес и разбудят в вас азарт, необходимый для достижения поставленной цели. Трат, к сожалению, не избежать, однако контролируйте свои расходы, в противном случае придется брать деньги в долг, а это вам сейчас совсем не нужно. В конце дня ни в коем случае не поддавайтесь на заманчивое предложение пойти расслабиться, время для этого еще не пришло.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Тельцов День, когда Тельцам нужно выйти на передний план. Возможно, в вашем трудовом коллективе давно назревает конфликт, и только вы способны сохранять холодную голову в подобных обстоятельствах. У вас появится шанс доказать это, жаль только, что астрологическая обстановка сегодняшнего дня не может продолжаться долго, назавтра звезды переменятся. Вечером можно позволить себе расслабиться в баре или ресторане, а в ночной клуб лучше не ходить, может возникнуть весьма неприятная ситуация с его обслуживающим персоналом.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Близнецов А не пора ли вам заняться своими прямыми обязанностями? На работе скопилось немало дел, засучите сегодня рукава и принимайтесь за них. В помощники призовите коллег, ничто так не сближает, как «совместный труд для вашей пользы». Попробуйте заодно незаметно укрепить и свой авторитет. Сегодня возможны крупные расходы, наступило время разбрасывать камни, однако придет и время их собирать.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Раков Сегодня Ракам все удается, вы повсюду успеваете. Однако, велика вероятность, в калейдоскопе событий что-то упустить или случайно забыть, впоследствии это может превратиться в серьезную проблему. Не исключены сегодня, короткие деловые поездки. В этот день Раков как никогда просто обмануть, не соглашайтесь на предложения, которые могут поступить от незнакомых вам людей, и не берите на себя роль лидера, скорее всего, вам приготовили роль «козла отпущения», а это не ваше амплуа.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Львов Если вас так и подмывает ввязаться в какое-то рискованное предприятие, не принимайте поспешного решения, астрологическая обстановка такова, что фортуна сейчас вряд ли к вам благосклонна. Коллеги захотят вас втянуть в ненужные споры и разбирательства, постарайтесь уйти от этого любым способом. Лучше займитесь выполнением намеченного ранее, по крайней мере, в таком случае вы получите материальное вознаграждение. Вечером не отказывайтесь от романтической встречи.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Дев Девы будут, скорее всего, недовольны днем сегодняшним и утратят надежду на лучшее будущее. Успокойтесь, в действительности все не так плохо, просто вы устали от бесконечных забот, а жизнь давно не преподносила вам приятных сюрпризов. Немного терпения и дела наладятся, деловые контакты принесут вам только удовлетворение. Однако этого нельзя сказать о встречах с близкими родственниками, они будут донимать вас мелкими просьбами и постоянными претензиями. Вечер сегодняшнего дня лучше провести в уединении.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Весов Возможно, сегодня Весам предложат работу, которая будет хорошо оплачена, не отказывайтесь. Наступает успешное время для заключения договоров и контрактов, только опасайтесь зависти со стороны коллег, проявляйте больше осмотрительности в поступках и не откладывайте разрешение конфликтов в долгий ящик. Ваше упорство и профессионализм приведут к успеху, но не гонитесь за птицей удачи, уделяйте внимание только реальным делам. Вечером всячески избегайте семейных разборок, проявите выдержку в отношениях с близкими.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Скорпионов В этот день не исключено появление на вашем горизонте человека, который поначалу станет лишь симпатизировать, а после близко к сердцу воспримет все ваши проблемы и поможет их решить. В жизни наступает светлая полоса, вы ощутите прилив сил и энергии. Если будете инициативны на работе, сможете наладить выгодные деловые контакты, а новые знакомства помогут вам занять активную жизненную позицию. Сегодня делайте ставку на материальную выгоду, поскольку вам необходимо быть независимыми от других. Свободное время вечера посвятите себе, своему здоровью и отдыху.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Стрельцов Ваши неуемные амбиции требуют повышения социального статуса и именно сейчас подходящее время для осуществления задуманных планов. Возможно, некоторым Стрельцам сегодня будет предложена новая должность, не торопитесь с выбором, подумайте, прислушайтесь к советам близких вам людей. Сейчас астрологическая ситуация такова, что единственное, что может вам навредить, это чрезмерная открытость в общении с малознакомыми людьми.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Козерогов Успешный день для тех Козерогов, кто занимается культурой и журналистской. Сегодня, благоприятное время для того, чтобы разобраться с рутинными делами и заняться творчеством. Ждите похвалы от начальства и прибавки к зарплате. Вот только ваша вторая половинка может раскапризничаться, но не будьте излишне строги, уже завтра все наладится. Вечером хорошо бы заняться спортом, завести роман по переписке или позволить себе что-нибудь легкомысленное.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 ноября 2019 для Водолеев День благоприятен для подписания договоров и заключения контрактов, причем, скорее всего, контракт вы будете заключать не в своем регионе. Ваши достижения высоко оценят коллеги, друзья и родственники. День особо благоволит коммерсантам и работникам умственного труда. Молодые Водолеи ощутят веру в себя, а зрелые убедятся, что еще не иссяк порох в пороховницах. Не исключено, что ваша половинка, почувствует себя несколько обделенной вниманием, постарайтесь этого не допустить, проявив свою заботу и участие.