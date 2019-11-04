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Понедельник, 04.11.2019
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Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.11 - 10.11.2019)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.11 - 10.11.2019)
07:33 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Учитывая предостережения астрологов и расположение звезд, можно сделать ноябрьский старт успешным и нетрудным.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В финансовых делах Овнам может понадобиться чужой совет или опыт. Однако чтобы результаты радовали, важно прислушиваться лишь к авторитетному мнению. Делать все по указке посторонних советчиков опасно. Чем меньше Овны будут следовать эмоциональным порывам, чем больше они решат ориентироваться на доводы рассудка, тем успешнее пойдут дела. В пятницу, когда возрастет влияние Солнца и Марса, Овнам не помешает творческий подход к собственному бюджету, словно это проект, который Овнам нужно красиво и уверенно выполнить в сжатые сроки.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов 

В приоритете будут осознанные покупки. Что касается удачного времени — шопингом можно заняться уже в будние дни, но лучше не ходить по магазинам в понедельник и вторник, чтобы старт недели был более деловым и ответственным. Не стоит закупаться второпях, за двадцать минут до закрытия, чтобы в спешке не схватить бесполезную вещь. Чтобы достаток рос, Тельцам важно не только вовремя ходить за покупками, но и заботиться о приросте с точки зрения энергетики: 7 важных правил помогут хранить деньги правильно.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов 

У Близнецов планируется активная в сфере покупок неделька. На коне окажутся те представители этого Знака, которые решат спланировать покупки заранее, сравнить отзывы в интернете, поискать выгодные цены. Спонтанные приобретения могут разочаровать качеством. Важно также не ссориться во время шопинга, ходить по магазинам в хорошей компании и позитивном расположении духа. Можно подключить к делу интуицию и вспомнить денежные приметы, которые помогут стать богаче.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Доходы Раков может изменить неожиданная встреча. Причем это не обязательно должно быть знакомство с полезным человеком, который продвинет Раков вперед по карьерной лестнице. Это вполне может быть встреча с собой, открытие неожиданных талантов и граней характера. Поэтому для стабильного финансового роста Ракам предстоит не только работать и зарабатывать, но и заниматься саморазвитием, изучать собственные возможности, прислушиваться к интересам. Можно попробовать необычные практики, например, работу с денежной чакрой.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам в начале ноября астрологи рекомендуют не ввязываться в рискованные проекты. Лучше не рассчитывать на внезапные доходы, которые упадут с неба, не заключать договоры с сомнительными заказчиками, не устраиваться на работу в компанию, представители которой явно темнят с будущим объемом зарплаты или сулят золотые горы. Что же остается Львам? На самом деле намного перспективнее рассчитывать на собственные силы и разобраться со статьями расходов в бюджете. Пятница будет удачным днем для проявления лидерства под действием благоприятной энергетики Солнца.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Многим Девам в ноябре захочется побаловать себя, записаться в парикмахерский салон к опытному мастеру, пройтись по магазинам, сходить с любимым человеком в ресторан. Такие траты вполне оправданы, если сразу отложить на них определенную сумму в начале ноября. Именно этим займутся Девы: начнут копить, откладывать посильные суммы на будущее. Важный момент: нельзя хранить деньги «на черный день», нужно уходить от негативной картинки в сознании и настраиваться на то, что эти деньги пойдут на что-то хорошее.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов на неделе с 4 по 10 ноября перспективны вложения в дом и в здоровье. Платный стоматолог, косметический ремонт в квартире, новый набор уходовых средств или инструментов для дома — все это Весам не помешает. Весы могут испробовать и необычные способы увеличить доходы, например, провести 7 ритуалов на каждый день, которые помогают разбогатеть. Весам необходимо верить в себя на этой неделе, иначе весь ноябрь может пройти в метаниях и тревогах.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

В финансовых вопросах Скорпионам требуется четкий план с понятной структурой. Если Скорпионы хотят увеличить достаток, привлечь благополучие и удачу, им нужно действовать, причем не вслепую, а имея перед глазами детальное видение будущего. Им помогут в том числе и духовные упражнения: например, гайд по «карте желаний» подскажет, как исполнить задуманное за месяц и не остаться на стадии мечты о неосуществимом. В пятницу усилится позитивное влияние Марса, и Скорпионы смогут увеличить бюджет или сделать выгодный вклад в будущее.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам в начале ноября астрологи предрекают перемены в финансовой и деловой сфере. О масштабах судить сложно: пока один Стрелец будет выбирать новый денежный кошелек, другой решится сменить работу. Одно можно сказать точно: Стрельцам стоит быть открытыми к миру и его необычным предложениям, не тратить время и свои ресурсы на вредные привычки или токсичного работодателя. Возможно, где-то рядом открывается вакансия мечты или распродажа с товаром, который Стрельцы давно собирались приобрести. С 7 по 9 ноября следует быть особенно внимательными.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Будние дни Козерогов будут динамичными на этой неделе, и на отдых останутся лишь выходные. Не стоит расслабляться раньше времени: до самой пятницы включительно нельзя пренебрегать рабочими обязанностями. Марс 8 числа станет активным и благоприятным, Козероги смогут использовать его энергетику в борьбе за место под солнцем. Удачными окажутся покупки в субботу и в воскресенье, в том числе и сделанные через интернет.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев 

 Водолеям предстоит разобраться с накопившимися задачами поэтапно. Впереди благоприятное время для анализа собственных ошибок и для того, чтобы учиться у лучших. Водолеям можно побольше узнать о системах планирования бюджета, о том, как покупать меньше товаров в количественном отношении, но более качественных, почитать, как пришли к успеху и богатству известные люди. Четверг, пятница и суббота пройдут под влиянием Нептуна и окажутся подходящими днями для преодоления трудностей в финансовой сфере.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам звезды пророчат в целом благоприятную неделю, хотя стабильной ее назвать сложно. Какие-то дни будут днями отдыха, а в другие Рыбы сами захотят плыть против течения, преодолевать преграды, больше зарабатывать и не упустить своего. С четверга по субботу Рыбам важно слушать свой внутренний голос: возможно, какие-то подсказки Рыбы получат от собственного подсознания.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.11 - 10.11)

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
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