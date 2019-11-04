Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.11 - 10.11)

Гороскоп на эту неделю поможет вам избежать проблем и стать успешнее.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Овен

Овнам астрологи рекомендуют следовать правилам счастливой жизни. Действовать по вдохновению сейчас не самый хороший выбор, поэтому лучше просто взять на заметку эти правила и не отклоняться от курса. Неделя будет очень непредсказуемой, динамичной. Именно поэтому Овнам придется сдерживать свои эмоции и кардинально изменить метод ведения дел.

Важно больше слушать не сердце, а разум. Овны — взрывные и эмоциональные люди, у которых действия порой опережают мысли, поэтому нужно немного притормозить. Возможно, придется воспользоваться советом близкого человека. Астрологи рекомендуют прислушиваться к тем, кого Овны уважают. В некоторых ситуациях понадобится мнение со стороны.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Телец

У представителей этого Знака ожидается очень позитивная неделя с любой точки зрения. Тельцам стоит следовать семи главным законам Вселенной, которые приведут их к успеху быстрее всего. Это будет время, когда даже рутинная работа приносит удовольствие, когда даже негативные эмоции и разочарования учат нас чему-то полезному.

Удача улыбнется Тельцам уже 6 ноября. В это время планеты войдут в гармонию со звездами. Благодаря этому удастся преуспеть в любви и в финансовой сфере. Можно взять временный отпуск, отправиться в путешествие. Абсолютно любой выбор будет правильным, если делать его осознанно.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Близнецы

Финансовая сфера станет для Близнецов самой главной в период с 4 по 10 число. Можно смело отправляться за покупками, но не тратить деньги на что-то бесполезное, иначе убытков не избежать. Эксперты рекомендуют составлять списки и ходить по магазинам в хорошем расположении духа: с родителями, друзьями или второй половинкой. Можно сделать себе или любимому человеку приятный сюрприз.

Быстрые заговоры на притяжение денег помогут Близнецам в работе и делах. Забывать про любовь и общение не стоит, потому что во вторник, среду, четверг и пятницу планеты будут активными. Это позволит представителям данного Знака стать еще более обаятельными, чем обычно, завести новые знакомства или укрепить отношения со второй половинкой.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Рак

Ракам стоит сфокусировать внимание на том, что происходит, а не на том, что уже было. Прошлое сейчас утрачивает свою значимость, а будущее обретает силу. Это хорошее время для гаданий на будущее, для духовных поисков и практик. С 4 по 10 число велика вероятность встретить на своем пути приятного человека, который может стать другом, второй половинкой или хорошим товарищем.

Будет возможность найти новое увлечение, новый источник дохода. Жизнь Раков преображается, становится более интересной. Если не сидеть без дела, то окончание осени и начало зимы для Раков станут лучшим временем уходящего 2019 года. Вполне вероятно, что уже на этой неделе запустится масса новых механизмов в жизни.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Лев

Львам стоит больше общаться с приятными людьми. Узнать характер человека можно при помощь интуиции или по цвету глаз. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям этого Знака не доверять малознакомым людям и не рассказывать о своих планах.

Эта неделя благоприятна для решения личных проблем, для домашних дел и работы. Шансы на успех в поисках второй половинки сейчас не особо велики, но это не значит, что нужно бросать поиски. Удача в уже существующих отношениях ожидает Львов, которые умеют прощать и идти на компромисс.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Дева

У Дев начинается период, когда не стоит сильно рисковать, выяснять отношения и ставить ультиматумы. Решать проблемные ситуации лучше спокойно, без лишних эмоций, иначе представители этого Знака создадут себе больше трудностей. Ноябрь будет очень важным месяцем, когда мир и люди могут удивлять. Не всегда это будет приятно, но всегда можно к этому подготовиться.

Возможно, в период с 4 по 10 ноября Девам понадобится больше сил и энергии для преодоления преград, поэтому нужно знать о том, как восстановить свою ауру и биополе. Вполне вероятно, что простого отдыха и релаксации будет недостаточно. Нужно сменить обстановку, побаловать себя новыми вещами, сделать новую прическу.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Весы

Большая часть отрицательной энергии в конце осени и в частности на этой неделе будет скапливаться в доме. Пришла пора задуматься о том, как самостоятельно очистить дом от негатива. Планеты и звезды хотят, чтобы Весы как можно меньше времени проводили в четырех стенах. Даже на выходных астрологи рекомендуют заниматься покупками, делами, работать сверхурочно, ходить на свидания, помогать близким и друзьям.

Повышенная активность будет ключом к успеху. Нужно больше ходить, чаще бывать на свежем воздухе, не лениться и бороться с прокрастинацией всеми возможными способами. В таком случае это будет очень яркое и продуктивное время.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Скорпион

Эта неделя может напомнить Скорпионам о том, что мысль материальна. Именно так работает закон притяжения: вы думаете о чем-то хорошем, мечтаете, а потом это происходит в вашей жизни. Это не магия, а симбиоз психологического настроя и позитивной энергетики. У Скорпионов будут все шансы воплотить мечту в реальность.

Представителей этого Знака будет сопровождать удача в любви, в делах и финансовой сфере, а также в других направлениях жизни. Самое главное — иметь четкие цели, пусть их и будет несколько. Многозадачность сейчас не воспрепятствует успеху, но лучше не заниматься несколькими делами одновременно. Не нужно впадать в крайности: чрезмерная активность может привести к переутомлению.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Стрелец

Стрельцам может повезти в любви. Это касается и тех, кто уже в отношениях, и тех, кто пока находится в поисках. Неделя будет богатой на благоприятные события, особенно в амурной сфере. Но даже в такое благоприятное время есть некоторые изъяны. Стрельцам нужно строить отношения с представителями самых верных Знаков Зодиака. Тем, кто уже влюблен, астрологи советуют не торопить события и больше заботиться о второй половинке.

Что касается сферы денег и работы, то и тут планеты могут приятно удивить Стрельцов. Это очень благоприятный период для смены работы. Представителям этого Знака станет проще адаптироваться к новым условиям, находить общий язык с окружающими. Эксперты советуют проявлять меньше эгоизма на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Козерог

Козерогов ожидает довольно динамичное и интересное время, когда просто нельзя замедляться. Нужно оставаться в тонусе на протяжении всех семи дней. Грядут очень позитивные времена, к которым стоит подготовиться. Пришла пора взять инициативу в свои руки, не надеясь на случайности.

Если представителям этого Знака захочется чего-то, то не нужно ждать у моря погоды. Звезды и планеты с 4 по 10 ноября сделают этих людей выносливыми. Особенно важным днем можно считать 8 число. Это отличный момент для новых начинаний, важных дел, знакомств и встреч.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Водолей

Универсальные советы астрологов о том, как стать удачливее, на этой неделе особенно актуальны. У Водолеев не ожидается никаких серьезных спадов или взлетов. Это будет очень спокойное время, в которое следует делать то, что хочется, и то, что необходимо. Возможно, потребуется больше терпения в отношениях со второй половинкой. Астрологи советуют Водолеям не ревновать любимого человека, не провоцировать его.

В делах и на работе стоит браться только за то, что наиболее важно. Нежелательно рисковать, но и прятаться в тени тоже не следует. Действовать нужно по ситуации, по обстановке. Это идеальное время для самоанализа, для разбора прошлых ошибок, для решения юридических вопросов и для покупок.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября 2019 года Рыбы

Рыбы могут столкнуться с небольшими неурядицами в любовной сфере и в общении. Возможен конфликт интересов, ссоры в семье и на работе. Для совместных дел с любимым человеком время не самое благоприятное, но желательно избегать полного уединения.

В финансовой сфере нужно быть прямолинейными, но вместе с тем ответственными и справедливыми. Важно запрограммировать свою энергетику на успех, чтобы исключить возможность неудач. Желательно остерегаться людей, к которым нет никакого доверия. С ними вести дела нельзя.