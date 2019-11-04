Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: ноябрь 2019 года

Гороскопы на ноябрь подскажет вам, где и как черпать вдохновение, а также искать удачу.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Овен

Представители этого Знака Зодиака по-настоящему расцветут в ноябре, но только во второй половине месяца. Примерно до 18 числа Овнам стоит продолжать свой путь в состоянии осторожности и осмотрительности. С 19 ноября этим людям предстоит встретиться с новыми идеями и поменять свою жизнь для начала внутренне, в своем сознании.

Воодушевление, энтузиазм и мотивация помогут быстро найти вторую половинку одиноким Овнам, понять и поставить перед собой новые финансовые цели. В любви и в деньгах потребуется некоторая осторожность, поэтому стоит проверять совместимость перед началом отношений. Тратить слишком много денег в ноябре тоже не стоит, поэтому лучше ждать некоторое время, прежде чем бежать в магазин.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Телец

У людей этого Знака уже со второго дня ноября наступит благоприятный период, причем во всех сферах жизни. Ноябрь можно посвятить второй половинке, ее поискам либо своей семье. Можно также менять обстановку, собираться в путешествие, отправляться в отпуск, переезжать, делать перестановку мебели в доме.

Дополнительно Тельцам можно воспользоваться тремя способами повышения доходов. Энергетика этого месяца идеально подходит для поиска новой работы, для творческой деятельности, новых увлечений. Жизнь Тельцов повернет в новое русло, так что нужно держаться крепче на этом этапе жизни, чтобы не выпасть из лодки успеха.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Близнецы

До 19 числа включительно Меркурий будет находиться в состоянии ретроградности, что негативно отразится на умении Близнецов принимать важные решения. Также это ухудшит их память, внимательность, креативность. В любовной сфере это может затруднить развитие отношений, поэтому лучше не торопить события. Гороскоп знакомств покажет, как могут сложиться отношения с новым человеком.

В конце месяца спадет тревожность, появится хорошее настроение и вера в себя. Войти удачно в зимний период Близнецы смогут без особых проблем, потому что им удастся оставить их позади, в прошлом. Астрологи рекомендуют представителям этого Знака чаще заглядывать в будущее, не зацикливаясь на неприятностях, ведь они временны.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Рак

У Раков данный период будет похож на американские горки, потому что энергетика постоянно будет меняться. В связи с этим эксперты советуют представителям этого Знака Зодиака пользоваться заговорами на удачу. Перед важными делами они будут просто незаменимыми помощниками. Также не стоит доверять незнакомцам, потому что люди могут стать очень эгоистичными и зацикленными на себе.

Астрологи советуют Ракам быть самостоятельными и самодостаточными в этом месяце, потому что надеяться на помощь окружающих не всегда уместно. Могут появиться новые завистники и враги. Звезды помогут Ракам узнать, кто для них сейчас настоящий друг, а кто лишь притворяется таковым.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Лев

У Львов появится огонь в сердце, новая мотивация, желание любить и быть любимыми. К сожалению, это произойдет не в первой половине месяца, поэтому хотя бы пару недель желательно строить свою жизнь вокруг забот и обязанностей, которые требуют наискорейшего решения.

Это будет месяц финансовой удачи, поэтому нужно не только самим настроиться на нужную волну, но и настроить на нее энергетику дома. В этом плане Львам помогут специальные магниты для денег. Конец месяца станет особенно удачным для творческих личностей, для Львов, которые хотят оставаться вовлеченными во все. Активность и решительность не дадут этим людям стать аутсайдерами. Также полезным будет самоанализ и умение продумывать каждый свой шаг.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Дева

У Дев наступает время, когда нужно расслабляться, релаксировать, заниматься духовными практиками. Все это лучше делать в уединении, потому что окружающим людям до 19 числа нельзя доверять. Существует целых десять типов энергетических вампиров, каждый из которых может встретиться на пути к мечте. Лучше избегать общения с такими личностями.

Последние пару недель для Дев должны пройти под девизом «терпение и труд все перетрут». Представителям этого Знака астрологи советуют взять себя в руки и завершить все начатые ранее дела. Это будет очень важное время. Девам нужны новые амбиции, мотивация и желание трудиться. Будущее может показаться бесперспективным, но это не так. Все зависит от того, как эти люди себя поведут в конце осени.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Весы

У Весов намечается довольно яркий и благоприятный месяц, в который все вокруг может измениться кардинальным образом. В это время полезно искать новые увлечения и интересы. Можно менять работу, брать отпуск, отправляться в путешествия. В ноябре не место делает счастливыми Весов, а Весы преображают то место, где находятся. Они излучают уверенность и доброту, которая заряжает позитивом остальных.

Астрологи не видят изъянов в энергетике звезд в ноябре, но даже в такое благоприятное время Весы могут найти себе приключения. Чтобы этого не произошло, нужно ставить перед собой четкие цели, а также наживать друзей, а не врагов. Понадобится больше сопереживания по отношению к окружающим. Люди чувствуют себя лучше, когда знают, что их понимают и говорят с ними на одном языке.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Скорпион

Последний месяц осени подарит Скорпионам новые возможности. Звезды и планеты улучшат настроение этих людей, помогут найти им позитив. В первой половине месяца желательно не поступать опрометчиво, не рисковать лишний раз. В конце ноября, наоборот, лучше бороться с трусостью и неуверенностью, потому что эти два чувства будут тормозить приближение успеха.

В ноябре можно затевать ремонт, переезд, покупку и продажу недвижимости, автомобиля. В конце осени Скорпионы станут успешнее в любви. Это значит, что вторая половинка сможет почувствовать их любовь и наконец увидеть мир их глазами. Правда, повышенная активность планет может привести к плохому самочувствию и ухудшению сна, восстановить который поможет специальная медитация.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Стрелец

Стрельцам необходимо наладить гармонию внутри себя, но для этого сначала стоит наладить гармонию в своем доме. В этом им на помощь придет перестановка мебели, покупка новых аксессуаров, уборка. Дома можно работать и отдыхать, причем оба этих дела не будут мешать друг другу.

В отношениях с людьми астрологи рекомендуют избегать навязанного мнения. Стоит поступать так, как говорят сердце и разум, а не советчики вокруг. Также Стрельцам необходимо бороться с сентиментальностью, если они не хотят, чтобы осень закончилась для них на минорной ноте. В важных делах не стоит идти вперед напролом, но каждую возможность нужно использовать максимально.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Козерог

У Козерогов начинается период, когда в делах и в любви нужен только рациональный подход. Риски и авантюры лучше пока отложить. Начиная с 19 числа энергетический фон планет и звезд поменяется очень сильно, что не сможет не отразиться на удаче Козерогов. Эти люди наконец обретут уверенность в себе и смогут реализовать задуманное в самые короткие сроки.

Талисманы фэн-шуй для дома помогут им меньше уставать и больше делать. Выносливость будет стоять на первом месте, потому что за короткий срок придется успеть очень многое. В ноябре лучше не менять жизненных принципов и фокусироваться на самом важном — на семье, обязанностях, работе.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Водолей

У Водолеев этот месяц будет довольно стабильным и благоприятным, но не настолько удачным, чтобы можно было расслабиться и плыть по течению или отдыхать. Апогеем осени станет избавление Нептуна от ретроградности 27 ноября. Это значит, что в самом конце месяца может произойти что-то очень важное и судьбоносное.

В финансовой сфере Водолеям помогут денежные приметы, которые укажут верный путь или сообщат о приближении успеха. В любовной сфере лучше полагаться на интуицию, которая не обманет. Астрологи советуют не тянуть в свою душу различный энергетический мусор вроде обид, ревности, негатива.

Гороскоп на ноябрь 2019 для знака Рыбы

У Рыб весь месяц будет очень благоприятным, но под конец планеты и звезды станут менее созидательными. Это значит, что все самое важное нужно успеть примерно до 26 числа. После этого лучше занять оборонительную позицию и защищать то, что было нажито трудом и отвагой. Боевой дух ослабнет, мотивация может резко потеряться, так что лучше как следует отдыхать в последние дни осени.

В любовной сфере не стоит ждать у моря погоды. Нужно брать ситуацию в свои руки, не надеясь на помощь со стороны. Также не стоит делиться планами с окружающими, потому что среди них могут быть скрытые враги и недоброжелатели. Астрологи советуют избегать стереотипного мышления и развешивания ярлыков. Энергетика человека периодически требует обновления, особенно сейчас. Рыбам нужен свежий взгляд на жизнь.