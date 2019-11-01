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Как привлечь удачу в ноябре 2019 года: счастливые приметы ноября

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Как привлечь удачу в ноябре 2019 года: счастливые приметы ноября
09:41 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Привлекать везение в депрессивном состоянии — дело не только сложное, но и трудновыполнимое.

Каждый человек, без сомнения, хочет быть счастливым и удачливым. Привлечь Фортуну и сделать жизнь прекраснее вполне реально, даже если за окном хмурый ноябрь, и на душе пасмурно.

Если в жизни все не складывается, начать ноябрь лучше не с ритуалов на удачу, а с проработки проблем. Это один из законов Вселенной: чтобы получить что-то новое, нужно освободить место от старого. Решив купить новый стол, мы первым делом думаем, что делать с отслужившим свое. Таким же образом необходимо разобраться с накопившимся негативом, чтобы он не портил осень-2019.

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Разобравшись с негативом, можно переходить к привлечению успеха. Сделаем этот ноябрь счастливым и благополучным вместе!

Заговоры на удачу в ноябре

Привлекать Фортуну в ноябрьские деньки можно собранным урожаем. Для этого необходимо приготовить блюдо с использованием ягод, фруктов или овощей, которые были выращены своими руками. Можно готовить из урожая, которым с вами поделились родственники или друзья; главное, чтобы отношения с ними были хорошими, поскольку дурные намерения могут помешать делу. Магазинные продукты для такого заговора не подойдут тоже: вам нужна энергетика любви и заботы. Итак, когда блюдо почти готово, над ним произносим фразу: как пища у меня готовится, так и дела мои спорятся. Важно: использовать нужно урожай 2019 года, свежий и заряженный природными силами.

Еще один хороший осенний заговор, который можно вспомнить в ноябре. Нужно дождаться такой погоды, когда листья уже опали, и начались первые снежные осадки, но полноценная зима пока только на подходе. Читают заговор обязательно дома, в тепле и уюте, у окна, под снежную погоду: осени — листопады, зиме — снега, а мне — в доме полную чашу, жить да радоваться. После этого стараются заняться приятными хлопотами.

Счастливые приметы ноября

9 ноября — праздник святой Параскевы. По примете, в ночь с 9 на 10 ноября можно дать зарок в каком-либо деле и выполнить его (например, что-то дошить, дописать, отремонтировать). Тогда Параскева поможет в исполнении задуманного и оградит близких от недугов.

Народные приметы и обряды на ноябрь 2019 года

12 ноября — Синичкин день. Праздник берет свое начало с почитания святого Зиновия Синичника. С этим днем связана необычная и добрая примета. Чтобы привлечь удачу, нужно озаботиться кормушкой для птиц. Подкармливать их необходимо всю зиму, не забрасывая птичьи домики без внимания, и тогда Фортуна и благополучие не обойдут и дом щедрых хозяев.

14 ноября — Кузьминки Осенние. У девушек было принято просить замужества. Во многих областях устраивали вечерние посиделки молодежью. По примете, этот день хорош для привлечения романтической удачи. Вспомнить народные традиции можно и в 2019 году, например, собравшись приятной компанией с друзьями и подругами.

Чтобы разгадать, какие события вас ждут в ноябре 2019 года, вы можете посмотреть наши гороскопы.

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Традиции, Приметы, Ноябрь, Фортуна, Ноябрь 2019, Как привлечь удачу, Удача в ноябре, Счастливые приметы ноября.
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