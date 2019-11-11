Бизнес-гороскоп на неделю (11.11 - 17.11.2019): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп расскажет, какие возможности влияние планет подарит разным Знакам Зодиака.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Представители этого огненного Знака могут тратить слишком много сил и времени на дела, которые для них не так важны. Нужно правильно расставить приоритеты и придерживаться плана. Энергетическое истощение будет очень опасным, поэтому с ним нужно бороться любыми методами: больше двигаться, вовремя отдыхать, не перегружать себя работой и ненужными делами. В целом неделя будет довольно продуктивной, если Овны не станут рисковать.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов наступает идеальное время для поисков мотивации и энтузиазма. В этом поможет мантра для привлечения благополучия. Самый удачный день для покупок, работы и заключения сделок — четверг, 14 ноября. В этот день планеты и звезды будут очень активными и созидательными. В начале недели лучше не брать деньги в долг и не тратить много средств, а покупки перенести на выходные.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Умеренный шопинг поможет Близнецам поднять себе настроение в любой день. В понедельник лучше влиться в работу, полностью погрузиться в дела и заботы. Начиная со вторника у Близнецов появится больше свободы действий, так что они смогут добиться своего быстрее. Не нужно оставаться в тени и ждать удобного момента для активности, потому что вся эта неделя является таким моментом. Настроиться на успех Близнецам поможет сила самовнушения, оптимизм и самоуверенность.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

У людей этого Знака Зодиака ожидается довольно благоприятная неделя. 11 и 12 числа у них получится быстро влиться в работу и обозначить для себя главные цели на этот период. В выходные энергетика планет также будет положительной, так что Раки смогут еще и как следует отдохнуть. Никаких запретов сейчас нет, но со среды по пятницу лучше не отвлекаться от насущных дел. Заговоры от тоски и уныния помогут избавиться от отрицательных эмоций и справиться с любыми задачами.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

По мнению астрологов, на этой неделе благоприятны покупки для дома и семьи. Личные нужды пока второстепенны. Деньги в такие периоды любят порядок и размеренность. То же самое стоит проявить и в ведении финансовых дел в целом. Астрологи рекомендуют не торопить события, не вступать в конфликты. Период хорош для усердной работы и творчества. Сейчас нужно работать, но пока не ждать скорых результатов. Быстро привлечь удачу в сложной ситуации помогут три способа.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Самыми удачными днями для финансовой активности будут понедельник и четверг. На работе в эти дни больше повезет тем, кто занимается творческими задачами. Также астрологи отмечают, что у Дев на этой неделе будет улучшена память. Можно заняться обучением. Получить желаемое Девам поможет сила позитивного мышления, которая даст им больше уверенности и удачи, что в обращении с деньгами играет немаловажную роль.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам на этой неделе не стоит давать в долг и брать взаймы. Лучше сфокусироваться на решении насущных задач и не рисковать зря. Стать счастливее Весам помогут успешная и продуктивная работа, наличие мотивации, а также простые ежедневные упражнения. Планеты сейчас очень позитивны по отношению к Весам, но астрологи предупреждают, что лучше пока не браться за дела, в которых нет уверенности. Неделя идеально подходит для отдыха и релаксации, так что можно взять небольшой отпуск.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Самыми активными звезды и планеты будут 12, 15 и 17 числа. В эти дни лучше иметь четкий план действий, чтобы избежать проблем. Также нежелательно тратить деньги. Остальные дни удачны для покупок. Полезно будет вкладывать деньги в изменение имиджа: прически, гардероба. Эксперты советуют следовать пяти важным правилам привлечения денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов на этой неделе могут возникнуть неприятности в сфере финансов. 14 числа планеты будут очень активными и непредсказуемыми, что приведет к возможным ошибкам в работе или убыткам. Стрельцам нужно оставаться собранными, чтобы избежать фиаско. Справиться с неудачами помогут ритуалы на каждый день. Также полезно будет прислушиваться к советам окружающих.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе очень важную роль будет играть интуиция. Козерогам она пригодится больше, чем кому-либо. Развить ее помогут полезные упражнения. Астрологи советуют сейчас не отворачиваться от своих личных приоритетов, но и не забывать про обязанности. Деньги полюбят ответственных Козерогов.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям нужно очистить свою энергетику от негатива. Это поможет им избавиться от неудач и стать более привлекательными для окружающих людей. Окружающие будут играть важную роль в становлении удачи Водолеев, поэтому нужно поддерживать с ними максимально доверительные и позитивные отношения. На финансовой стабильности и успехах это скажется благоприятно. Даже на шопинг лучше ходить с друзьями или близкими людьми.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Чтобы привлечь успех в денежных делах, Рыбам нужно мыслить позитивно. В условиях, которые создадут звезды и планеты, это будет не так уж и просто. Это будет очень продуктивная, но необычная и нестабильная неделя. Настроение может постоянно прыгать, меняя отношение Рыб к привычным вещам. Этим людям стоит избавляться от негативных мыслей и быть осторожными, чтобы избежать проблем и не упустить возможности.