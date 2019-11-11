Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (11.11 - 17.11)

Эта неделя обещает быть очень благоприятной для большинства Знаков Зодиака. Настроение звезд будет стабильным и позитивным.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Овен

В середине ноября любовные дела приобретут для Овнов особый смысл. Звезды помогут им в поисках второй половинки. На пути представителей этого Знака встретится множество новых людей, поэтому стоит проверять совместимость, прежде чем начинать отношения. Это будет идеальное время для романтики, совместных дел с родными и близкими.

В этот период звезды и планеты помогут Овнам поставить перед собой новые цели, а также завершить все самые важные дела. Появится возможность совершить важные покупки и удачно вложить деньги. Залогом успеха для Овнов станет упорный труд. Нужно избегать прокрастинации и поменьше лениться.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Телец

Это отличный период для работы, для подписания важных бумаг, для собеседований, а также командировок. Тельцам будет намного легче принимать важные решения, особенно в понедельник и вторник. В выходные, 16 и 17 числа, звезды и планеты тоже будут на энергетическом подъеме, что положительно скажется на самочувствии этих людей.

Неделя обещает быть богатой на различные события, некоторые из которых будут не самыми благоприятными. Справиться с проблемами помогут способы привлечения удачи по фэн-шуй. Также можно смело обращаться за помощью к коллегам и близким людям. Командная работа станет очень эффективной. Высокий уровень ответственности и пунктуальность тоже важны.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Близнецы

Близнецы не относятся к Знакам Зодиака, которым легко достаются деньги, но на этой неделе ситуация изменится. Также им будет проще взаимодействовать с людьми, чем обычно. Это значит, что можно смело просить о помощи, а также работать в команде. В любовных делах представителей этого Знака ждут большие успехи. Появится возможность укрепить любовь, дружбу, товарищество.

В общении с окружающими Близнецам стоит быть более искренними, открытыми, делиться своими эмоциями и чувствами. Представители противоположного пола это обязательно заметят. У одиноких Близнецов будет шанс встретить близкого по духу человека. Астрологи советуют не проводить это время в уединении.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Рак

На работе с 11 по 17 число Ракам не стоит делать всё в спешке. Нужно подходить ответственно ко всему, что касается финансов. Это относится даже к домашним делам. Во всем необходимо проявлять выдержку. Привлечь нужные события и людей Ракам помогут эффективные практики, а также наличие крепкой веры в себя.

Самыми благоприятными днями для представителей этого Знака станут 11 и 12 ноября. В понедельник и вторник энергетика звезд и планет будет наиболее созидательной. Ракам удастся влиться в любой, даже самый динамичный ритм. Звезды подарят этим людям хорошее настроение, повышенную продуктивность и удачу.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Лев

Энергетика звезд и планет сейчас очень стабильна и пока не собирается меняться. Это в некоторой степени помешает Львам в новых начинаниях. Лучше сосредоточиться на обязанностях, домашних делах, размеренной работе. Планировать дела на будущее пока не стоит. Рисковать и вступать в авантюры тоже нежелательно.

В любовной сфере удача будет стороне Львов. Романтические встречи, свидания, признания в любви — все это сейчас может пройти успешно. Астрологи настоятельно рекомендуют не общаться с токсичными людьми. Нужно научиться распознавать энергетических вампиров и защищаться от них, чтобы сохранить хорошее настроение и самочувствие.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Дева

У Дев на этой неделе появится много новых возможностей на работе и в бизнесе. Некоторым представителям этого Знака придется встретиться с неурядицами в отношениях и в семье, поэтому важно уделять время близким. Обереги для дома и семьи сократят вероятность ссор и конфликтов.

В делах и на работе астрологи советуют проявлять больше напористости и целеустремленности. В некоторых делах нужно сделать решительный рывок вперед, чтобы добиться своего. Еще Девам стоит быть чуть наблюдательнее, потому что вокруг могут происходить различные важные вещи, влияющие на результат того или иного дела. Неосмотрительность станет катализатором проблем.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Весы

Весам стоит сохранять свои тайны и не делиться планами на будущее, потому что враги и недоброжелатели не дремлют. В начале недели велика вероятность сглаза из-за преобладающей негативной энергетики. Во вторник ситуация изменится, но астрологи советуют не общаться с лицемерными людьми, чтобы избежать проблем.

Со среды энергетика звезд станет очень положительной, что поспособствует появлению удачи во всех сферах жизни. На выходных эксперты советуют сосредоточиться на любви и ее поисках, на флирте, романтике. Это будет очень яркое и эмоциональное время.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Скорпион

Астрологи нередко относят Скорпионов к самым хитрым Знакам Зодиака. Это неслучайно, ведь эти люди действительно могут быть очень расчетливыми. Сейчас это качество понадобится Скорпионам очень сильно. Есть вероятность того, что конкуренты попытаются обогнать их. В таком случае нужно проявить твердость, неотступность.

В работе и бизнесе, а также финансовой сфере возможны внеплановые изменения. Некоторые из них могут быть не очень приятными, но это не значит, что удача отвернулась. В моменты спада мотивации и энтузиазма нужно продолжать бороться. Эта неделя станет очень важным и продуктивным временем для представителей этого Знака.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Стрелец

Стрельцам сейчас необходимы новые эмоции. Найти их можно в сфере любви. Это могут быть новые знакомства или приятное времяпрепровождение с семьей и второй половинкой. Можно получить яркие эмоции в нестандартных делах. Звезды и планеты сейчас в идеальном положении для того, чтобы искать новые увлечения.

Достичь благополучия можно будет при помощи слов-паролей и своевременного отдыха. Поднять настроение помогут поездки, так что не стоит отказываться от командировок. Также на настроении хорошо скажутся покупки. Можно приобрести что-то для дома, обновить гардероб.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Козерог

Козерогам астрологи прогнозируют ситуации, в которых придется потратить большие суммы. Заговор на покупку поможет не потратить деньги зря. Также некоторые неурядицы могут возникнуть на работе. С ними поможет справиться интуиция, которая обострится уже в понедельник.

В любовных делах Козерогов ожидает удача и позитив. Особенно это касается тех, кто пока одинок. Козероги смогут найти того, кто полюбит их сильные стороны и примет недостатки, но торопить события ни в коем случае нельзя. Нужно присмотреться друг к другу и провести одно-два свидания. Также эксперты рекомендуют больше отдыхать и не перегружать организм работой и спортом.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Водолей

Звезды и планеты в период с 11 по 17 число будут провоцировать у Водолеев негативные чувства. Чтобы от них избавиться, представителям этого Знака необходимо отвлечься от неприятных воспоминаний и переживаний, заняться планированием дел, сменить обстановку, как следует отдохнуть в выходные.

Местом силы можно считать свой дом, так что эксперты рекомендуют сделать энергетику дома положительной. Подходить к решению любых проблем стоит творчески, с энтузиазмом. Чем лучше будет настроение Водолеев, тем больше они успеют сделать за эти семь дней. Продуктивность напрямую будет зависеть от воодушевления. Также звезды повысят харизматичность Водолеев, так что они смогут преуспеть в любви, завести полезные знакомства.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года Рыбы

Рыбам стоит привнести в свою жизнь что-нибудь новое. Речь идет не только о покупке каких-то вещей, но и о новых отношениях, увлечениях. Это очень важный период, в который звезды будут крайне созидательными. Можно браться за самые сложные дела дома и за новые проекты на работе. Избавиться от одиночества помогут заговоры, обряды и талисманы на любовь.

Лучшее качество для Рыб, которые хотят сфокусироваться на работе, — скромность. Не стоит привлекать чужое внимание и провоцировать людей на негативные эмоции. Наоборот, лучше на время стать незаметными, чтобы не упустить важных деталей. Понедельник, суббота и воскресенье для людей этого Знака будут самыми продуктивными и благоприятными днями.