Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Итоги дня 17 ноября: захваченные суда не вернулись в Украину и ситуация в Новом Раздоле
Итоги дня 17 ноября: захваченные суда не вернулись в Украину и ситуация в Новом Раздоле
Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
Барселона и Реал нацелились на игрока Интера
Барселона и Реал нацелились на игрока Интера
18 ноября - приметы и обряды в День Ионы и Галактиона
18 ноября - приметы и обряды в День Ионы и Галактиона

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (18.11 - 24.11)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (18.11 - 24.11)
08:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Близнецам на этой неделе стоит уверить своих партнеров в своей преданности. У Стрельцов неделя будет наполнена надеждами.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнов порадует праздник любви в понедельник или вторник. В пятницу и субботу осторожнее играйте в игры, четче проводите границы, иначе вы лишь запутаете друг друга. В воскресенье контролируйте себя, но не скрывайте своего отношения к важным интимным вещам: ваша честность поможет партнеру определиться.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Влюбленным Тельцам на этой неделе не стоит бояться возросшей активности партнера, как и его скрытности. Он не прочь поговорить о наболевшем и расставить точки. Не стоит его провоцировать, «обрабатывать» и поторапливать: это бесполезно, он все решил. Дождитесь воскресенья - и услышите все как есть.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

На этой неделе влюбленным Близнецам не помешает почаще выражать партнеру свои любовь, симпатию и уважение: сейчас ему или ей это необходимо. Если вы и правда любите, найдите способ ненавязчиво уверить в своей преданности. Если же вас покидают, поблагодарите за прекрасную иллюзию и отпустите с миром.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.11 - 24.11)
Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.11 - 24.11)Читать полностью

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе влюбленным Ракам придется смириться с некоторой зыбкостью обстановки. Тенденции ясны, но все еще есть сомнения, надежды и остаточные иллюзии. С новыми романами лучше повременить и заняться закрытием гештальтов. Для доверительного разговора, интимного сближения лучше выбрать воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

В ноябре у Львов есть соблазн уйти в свои эмоции и размышления, игнорируя чужие. Погрузившись в себя, вы можете не заметить, как из отношений уходит романтика или смутный силуэт любимого человека растворяется где-то на горизонте. Под натиском грубой реальности меняются декорации, важно сохранить взаимный пыл или светлые воспоминания. Не откладывайте шаги в этом направлении, действуйте в 1-2 декадах.

Любовный гороскоп на неделю для Девы 

Для влюбленных Дев одним из значимых моментов этой недели станет воскресная встреча, поездка, новость или контакт. В дни 20-21 ноября вы легко превратитесь в ведомого наивного романтика. Не дайте вновь вовлечь себя в замкнутый круг ложных надежд, устаревших идеалов и разочаровавших вас ценностей.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе Весы и их партнеры меняют тактику, но остаются в силе их колебания между войной и миром. Несмотря на остроту момента, союз весьма живуч, если оба играют в одну игру на общем поле («милые бранятся – только тешатся»). Ваши личные ходы и передачи в этом раунде особенно важны 22 и 23 ноября.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Влюбленным Скорпионам эта неделя подаст сигнал к активности, и их не смутит необходимость действовать в ограниченном поле. Многие Скорпионы слегка занервничают и начнут с неожиданного хода, который, тем не менее, впечатлит пассию. Звезды советуют выбрать для такого оригинального дебюта воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Для влюбленных Стрельцов неделя начнется с приятных надежд, важно ими не обольщаться. Это подходящее время для легких и быстрых приключений, льстящих вашему самолюбию, но опасно строить планы, вкладывать ресурсы, привязываться надолго и всерьез. Отрезвляющие вести и события вероятнее в воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе лучше держать в любви нейтралитет. В стабильном союзе ждет скорый рост личного рейтинга. Неожиданная весть придет в воскресенье. Одиноким Козерогам противопоказаны случайные интрижки, намного важнее проверить, сброшен ли груз прошлого и готовы ли вы к встрече своей половинки.

Бизнес-гороскоп на неделю (18.11 - 24.11.2019): все знаки зодиака

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

На этой неделе Водолеи могут не раз столкнуться с признаком разочарования, угасающей симпатии, исчезающей романтики. Пора с благодарностью отпустить старый сюжет, если он не адаптирован к новой реальности. В серьезных отношениях неминуем новый этап, в котором будет меньше свободы и больше обязанностей.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Любовным связям Рыб неделя придаст медленную положительную динамику. Но будет слаба доверительная теплая составляющая, которую так ценят Рыбы. Гармоничное общение может сопровождаться мнительностью и взаимным желанием проверить друг друга. Воскресенье обещает дорогу, новость или продуктивный разговор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в одной из областей частично отключат свет
Сегодня в одной из областей частично отключат свет
На Донбассе оккупанты из гранатометов обстреляли украинских военных
Боевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинских военных
Вспышка легочной чумы в Китае: что известно
Вспышка легочной чумы в Китае: что известно
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны
Рецепт дня: фаршированные шампиньоны
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь