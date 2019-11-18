Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (18.11 - 24.11)

Близнецам на этой неделе стоит уверить своих партнеров в своей преданности. У Стрельцов неделя будет наполнена надеждами.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнов порадует праздник любви в понедельник или вторник. В пятницу и субботу осторожнее играйте в игры, четче проводите границы, иначе вы лишь запутаете друг друга. В воскресенье контролируйте себя, но не скрывайте своего отношения к важным интимным вещам: ваша честность поможет партнеру определиться.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Влюбленным Тельцам на этой неделе не стоит бояться возросшей активности партнера, как и его скрытности. Он не прочь поговорить о наболевшем и расставить точки. Не стоит его провоцировать, «обрабатывать» и поторапливать: это бесполезно, он все решил. Дождитесь воскресенья - и услышите все как есть.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе влюбленным Близнецам не помешает почаще выражать партнеру свои любовь, симпатию и уважение: сейчас ему или ей это необходимо. Если вы и правда любите, найдите способ ненавязчиво уверить в своей преданности. Если же вас покидают, поблагодарите за прекрасную иллюзию и отпустите с миром.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе влюбленным Ракам придется смириться с некоторой зыбкостью обстановки. Тенденции ясны, но все еще есть сомнения, надежды и остаточные иллюзии. С новыми романами лучше повременить и заняться закрытием гештальтов. Для доверительного разговора, интимного сближения лучше выбрать воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

В ноябре у Львов есть соблазн уйти в свои эмоции и размышления, игнорируя чужие. Погрузившись в себя, вы можете не заметить, как из отношений уходит романтика или смутный силуэт любимого человека растворяется где-то на горизонте. Под натиском грубой реальности меняются декорации, важно сохранить взаимный пыл или светлые воспоминания. Не откладывайте шаги в этом направлении, действуйте в 1-2 декадах.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Для влюбленных Дев одним из значимых моментов этой недели станет воскресная встреча, поездка, новость или контакт. В дни 20-21 ноября вы легко превратитесь в ведомого наивного романтика. Не дайте вновь вовлечь себя в замкнутый круг ложных надежд, устаревших идеалов и разочаровавших вас ценностей.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе Весы и их партнеры меняют тактику, но остаются в силе их колебания между войной и миром. Несмотря на остроту момента, союз весьма живуч, если оба играют в одну игру на общем поле («милые бранятся – только тешатся»). Ваши личные ходы и передачи в этом раунде особенно важны 22 и 23 ноября.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Влюбленным Скорпионам эта неделя подаст сигнал к активности, и их не смутит необходимость действовать в ограниченном поле. Многие Скорпионы слегка занервничают и начнут с неожиданного хода, который, тем не менее, впечатлит пассию. Звезды советуют выбрать для такого оригинального дебюта воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Для влюбленных Стрельцов неделя начнется с приятных надежд, важно ими не обольщаться. Это подходящее время для легких и быстрых приключений, льстящих вашему самолюбию, но опасно строить планы, вкладывать ресурсы, привязываться надолго и всерьез. Отрезвляющие вести и события вероятнее в воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе лучше держать в любви нейтралитет. В стабильном союзе ждет скорый рост личного рейтинга. Неожиданная весть придет в воскресенье. Одиноким Козерогам противопоказаны случайные интрижки, намного важнее проверить, сброшен ли груз прошлого и готовы ли вы к встрече своей половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе Водолеи могут не раз столкнуться с признаком разочарования, угасающей симпатии, исчезающей романтики. Пора с благодарностью отпустить старый сюжет, если он не адаптирован к новой реальности. В серьезных отношениях неминуем новый этап, в котором будет меньше свободы и больше обязанностей.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Любовным связям Рыб неделя придаст медленную положительную динамику. Но будет слаба доверительная теплая составляющая, которую так ценят Рыбы. Гармоничное общение может сопровождаться мнительностью и взаимным желанием проверить друг друга. Воскресенье обещает дорогу, новость или продуктивный разговор.