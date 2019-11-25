Гороскоп на 26 ноября: Стрельцам стоит купить торт, а Ракам быть терпеливыми

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Овнов Если у вас накопилось немного денег, и перед вами стоит вопрос, что с ними делать, обратитесь за советом к тем, кому доверяете, наверняка вы получите нужный совет. Если сегодня на работе сложится спорная ситуация, уходите от ее обсуждения любой ценой, это не значит, что вы избегаете проблем, вы просто не желаете конфликтовать с коллегами. Возможно сегодня, вам придется столкнуться с вопросами наследства, субсидий или каких-то других выплат. Вечер благоприятен для семейных посиделок, совместных мероприятий и встреч со старыми друзьями.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Тельцов Напряженный, нервозный день, Тельцы сами не знают, чего желают, разберитесь в собственных чувствах, вероятно, вы просто сегодня чрезмерно эмоциональны. Все внешнее способно нарушить ваш внутренний покой, поэтому лучше будет в этот день побыть в спокойной обстановке, наедине с собой, своими мыслями. С родственниками хорошо общаться на расстоянии, в противном случае не миновать ссоры. Сегодняшний вечер даст ответ на многие вопросы, уделите особое внимание тому, как выглядите, что говорите.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Близнецов Если вы желаете хорошо заработать, возьмите все дела на себя, и тогда помимо денег можете получить повышение по службе. Ваше вознаграждение в этот период напрямую зависит от объема выполненной работы. Не принимайте важные решения в одиночку, предоставьте коллегам возможность проявить свои таланты. Если в сегодняшний день произойдут какие-либо недоразумения, винить себя в этом не придется — нынешние астрологические условия во многом благоприятствуют проявлению инициативы, но таят в себе подвох.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Раков Предстоящий день потребует от Раков проявления выдержки и деликатности по отношению к своим коллегам. Служебные обязанности будут напрягать, постарайтесь забыть на некоторое время, что вы человек ответственный, и займитесь делами второстепенной важности. Сегодня, возможны проблемы с бытовой техникой, настройтесь по-боевому и просто так не сдавайтесь. Близких людей изумят ваши познания и умение, когда проблемы будут решены.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Львов В течение этого дня Львам не следует принимать участия в разного рода сомнительных мероприятиях, можно потерять деньги и подпортить свою репутацию. Чтобы избежать недоразумений, прислушайтесь к голосу своей интуиции. О собственных планах на будущее никому не рассказывайте, в противном случае вашу идею могут присвоить конкуренты. Вероятно, в сегодняшний день вы получите давно ожидаемое известие от начальства или какого-то авторитетного человека, однако действовать не торопитесь. Если отправитесь сегодня в поход по магазинам, будьте внимательны с деньгами, поскольку, велика вероятность, лишиться своего бумажника.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Дев Кто-то со стороны умело подогревает ваши амбиции, есть опасность попасть в хитроумно выстроенную ситуацию способную нанести вам вред, но в сегодняшний день вам по силам разгадать намерения ваших недоброжелателей. В сфере романтических взаимоотношений могут наблюдаться недоразумения. Конфликт с любимым человеком способен привести к затяжной ссоре. Порадуют в этот день неожиданные предложения, обещающие неплохие денежные перспективы. Как говорится, не везет в любви, повезет в деньгах.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Весов Звезды предсказывают достаточно нервозный и конфликтный день. Попытайтесь не препираться с начальством и вашими сослуживцами, проявите выдержку и соблюдайте правила приличия. В сегодняшний день, пригодится ваше умение внимательно слушать собеседника. Лучше всего запланировать на сегодня кратковременную командировку. Также хорошо, выбраться в гости к близкому другу (подруге), если давно не виделись, то вам будет, о чем поговорить.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Скорпионов Этот день можно охарактеризовать как спокойный и даже пассивный. Настало время разобраться, кто есть кто, в вашем ближайшем окружении. Общаясь, вникайте в каждую мелочь, возможно, что именно из этих деталей сложится основа ваших будущих успехов. Начальство к Скорпионам определенно благоволит и вы вправе рассчитывать на поддержку влиятельных людей. Сегодня лучше не засиживаться на работе, а провести вечер в кругу родных и друзей — совместное чаепитие за общим столом настроит на мирный лад вас и ваших близких.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Стрельцов Вероятно, вы взяли очень быстрый темп, а причиной спешки является желание успеть сделать как можно больше сегодня, не оставляя ничего на завтра. Не следует чрезмерно усердствовать, можно «перегореть». Не исключено, что Стрельцам потребуется помощь в решении старых проблем, в таком случае обратитесь к родственникам или друзьям. В то же время, сегодня вы можете проявить свои лучшие качества и изменить отношение к себе окружающих. Купленный вами к обеду торт или нерядовая идея для вашего руководителя сделают свое дело.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Козерогов Благоприятный день для решения вопросов касающихся совместного ведения бизнеса. Возможно, придется пожертвовать интересами партнеров, что не будет помехой для получения положительного результата. Астрологические условия могут частично способствовать успешному выполнению начатых дел, но и Козерогам придется время от времени засучить рукава. Любая ссора или другой конфликтный случай в семье или на работе необходимо ликвидировать в самом его начале, в противном случае, ссора затянется, а обида долгое время будет напоминать о себе.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 ноября 2019 для Водолеев Сегодня один из самых удачных дней в году, чтобы сказать о своих чувствах избраннику или избраннице и преподнести какой-либо приятный сюрприз. Путь к сердцу должен быть усыпан розами, не скупитесь также и на комплименты. Наступает время решать — переходить к звездному окончанию в ваших взаимоотношениях или же оставить все как есть. Обратите внимание на то, что в нынешней ситуации, компромисс это проявление вашей силы, а не слабости. Вечером попытайтесь найти общий язык с детьми и вникнуть в их проблемы, на самом деле они не так просты, как кажется на первый взгляд.