Гороскоп на 4 декабря: Овнов ожидают перемены, а Тельцов - всеобщее признание

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Овнов Сегодня Овнам необходимо проявить свою изобретательность и фантазию, отказавшись от шаблонных подходов в делах. Наступает благодатное время для решения проблем в личной жизни и в рабочем коллективе, а также для общения с деловыми партнерами. Вы сможете в этот день показать свои способности и проявить имеющиеся таланты, блеснуть в обществе и привлечь к себе интерес со стороны противоположного пола. Вероятны значимые события в жизни личной. День также благоприятен для заключения брака, разного рода развлечений и активного отдыха.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Тельцов Хороший день, характеризуемый повышением жизненного потенциала, усилением личного обаяния и магнетизма. Некая приятная новость, возможно, заставит вас сегодня изменить намеченный ранее распорядок дня. Не отказывайте сегодня в выполнении просьб, однако все свои решения следует принимать здраво и без спешки. Каким бы делом вы не занимались, опирайтесь на поддержку партнеров и дружелюбно настроенных по отношению к вам людей. Звездная обстановка нынешнего дня предрекает вам всеобщее признание и прекрасные отношения в жизни личной.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Близнецов Сложный и достаточно нервозный день, которому свойственно как положительное, так и отрицательное развитие событий. Сегодня возможны непредвиденные повороты судьбы, которые могут привести к финансовым убыткам и не планируемым расходам, а любые принятые решения могут получить самое неожиданное продолжение. Поиск новой области применения своих сил в деловой сфере не принесет результата. В этот день не исключены сложности с представителями противоположного пола, а возможное изменение ситуации, скорее всего, потребует пересмотра взаимоотношений с близким вам человеком.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Раков Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни сегодня на самом высоком уровне. Каким бы делом вы не занимались, вероятность его успешного завершения очень велика. Особенно день благоприятствует Ракам, занимающимся творческим трудом. Не исключены сегодня знакомства с нужными людьми и неожидаемое стечение обстоятельств, которое наилучшим образом скажется на развитии ваших дел. Многих Раков сегодня ожидает приятное романтическое приключение, встреча со старыми друзьями и решение проблем личной жизни.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Львов Хороший, насыщенный приятными событиями день для Львов, и особенно, для сильной половины вашего знака зодиака. Все, что нужно, это не упустить свой шанс и проявить решительность в достижении задуманного, поскольку в вашей жизни, скорее всего, ожидается переход к другой области деятельности и выход на новый уровень развития. У прекрасной половины зодиакального знака Лев, появится возможность с пользой для себя переосмыслить опыт прошлых периодов и наметить планы на ближайшее будущее, также, не исключены сегодня подарки и заманчивые предложения. Как мужчинам, так и женщинам вашего знака, сегодня необходимо проявлять выдержку и не давать выхода негативных эмоций в общении с близкими людьми.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Дев Непростой, двойственный по своей сути день — эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни на очень высоком уровне, однако неожиданные проблемы, связанные с происками врагов, или же плохая новость, полученная накануне, могут отрицательно повлиять на деловую сторону вашей жизни и достижение намеченных ранее целей. Руководствуйтесь здравым смыслом, основываясь на своем опыте, проявляйте инициативу, настойчивость, ищите способы укрепления своих позиций, все это позволит вам в итоге добиться успеха в любом деле.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Весов День неблагополучный для знака зодиака Весы, осложнен трудностями в личной жизни, в общении с друзьями и окружающими вас людьми. Сегодня вероятны резкие перемены в настроении, склонность к переоценке взаимоотношений с партнерами. Возможно, кто-то из недоброжелателей попытается причинить вам вред, что заставит вас принять жесткое решение по отношению к своему партнеру. Звездная обстановка такова, что вам необходимо воздержаться от принятия каких-либо радикальных решений, поскольку, ваши действия предпринятые в этот день могут обернуться не в вашу пользу. В ведении дел и общении, опирайтесь на свою интуицию и жизненный опыт.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Скорпионов Достаточно нервозный и неблагоприятный для Скорпионов день. Жизненные силы и эмоциональный потенциал на спаде, а в тоже время домашние заботы и бытовые проблемы требуют быстрого решения. Сегодня очень вероятно некоторое ухудшение самочувствия, а любое заболевание, пришедшееся на этот день, будет иметь затяжной и продолжительный характер. Вероятны конфликты с родственниками и проблемы с детьми, в отношении последних, вам нужно будет приложить немало сил, дабы отстоять свой авторитет.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Стрельцов День благоприятный для изучения новой информации, длительных поездок и путешествий, общения и новых любовных увлечений. Вполне возможно, что случайное знакомство, которое произойдет в этот день, благодаря возросшей общительности, окажет положительное воздействие на материальную составляющую вашей жизни. Звездная обстановка предрекает вам успех в случае поиска дополнительного источника прибыли и в освоении нового вида деятельности. Конец дня постарайтесь провести среди приятных вам людей или же дома, в кругу семьи.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Козерогов Крайне неблагоприятный день для Козерогов, звезды проверяют вашу выдержку и стойкость жизненной позиции. Постарайтесь избегать напрасных споров, результатом которых может стать только испорченное настроение и ничего более. День негативен для любого вида коммерческой деятельности, особенно связанной с риском, а новые начинания в делах, скорее всего, приведут к финансовым убыткам. Негативные тенденции этого дня пойдут на спад во второй его половине, однако проблемы быта займут все ваше оставшееся время, и, скорее всего, повлекут за собой дополнительные расходы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 декабря 2019 для Водолеев В этот день Водолеям будет непросто, день чреват трудностями в профессиональных отношениях и в отношениях личного характера. Вероятно возникновение проблем в области профессиональной деятельности. Для прекрасной половины представителей знака Водолей, звезды советуют проявлять осмотрительность при новых знакомствах. Для Водолеев мужчин рекомендуется исключить, какой бы то ни было, риск и не проявлять чрезмерную активность в профессиональной деятельности, а также быть предельно аккуратными в случае работы с режущими инструментами, возможны травмы.