Бизнес-гороскоп на неделю (09.12 - 15.12.2019): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп подскажет всем Знакам Зодиака наикратчайший путь к денежному успеху в середине декабря.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

У Овнов финансовый успех будет напрямую зависеть от взаимодействия с правильными людьми. Представителям этого Знака рекомендуется пользоваться десятью приемами усиления энергетики, чтобы защитить себя от врагов и недоброжелателей. Также в эти семь дней астрологи советуют больше времени уделять развитию, получению новых навыков и обучению. Не стоит рисковать, потому что даже малая халатность может стоить больших денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Людям, рожденным под этим Земным Знаком, стоит поменьше проявлять негативных эмоций по отношению к коллегам и партнерам по бизнесу. Тельцов нередко относят к самым агрессивным Знакам, но в период с 9 по 15 число лучше не подтверждать этот статус, а решать проблемы тихо и спокойно, без перехода на личности, соперничества и излишней импульсивности. Спокойствие сейчас превыше всего.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов финансовый успех будет напрямую зависеть от настроя. Поднять настроение и зарядиться удачей поможет методика холотропного дыхания. Конец недели идеально подойдет для покупок и заключения важных сделок, а заниматься бумажной волокитой лучше в начале недели — понедельник и вторник. В бюрократических вопросах нужно следовать правилам и не делать поспешных решений. Астрологи советуют этим людям адекватно воспринимать критику.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

У Раков уже в самом начале недели могут появиться новые идеи касательно того, как и где можно заработать больше денег. В попытках найти новый источник дохода лучше не пользоваться советами окружающих. Желательно проявлять самостоятельность и максимальную ответственность. Одним из условий финансовой удачи станет хорошее настроение, улучшить которое помогут три полезные практики.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львов астрологи часто относят к Знакам Зодиака с самым сильным духом. Если эти люди чего-то хотят, то их так просто не остановить. Эксперты советуют на этой неделе действовать как раз по этой схеме — если что-то не выходит, значит, нужно попробовать еще раз. Возможно, в некоторых ситуациях Львам поможет хитрость, их невероятная харизма и лидерские качества. Деньги любят силу и веру в себя на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Уже в первые дни недели на Дев могут напасть лень и апатия, которые существенно снизят производительность. Специальные заговоры помогут бороться с этой напастью. Звезды и планеты сейчас не в самом удачном положении, поэтому в некоторых ситуациях лучше пользоваться советами коллег и близких. Тратить деньги на бессмысленные покупки тоже пока не стоит, но и ставить себя в жесткие рамки не желательно.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Жизнелюбивые Весы — источник позитива для многих людей. Представители этого Знака могут стать идейными вдохновителями для окружающих, но не стоит забывать и о своих интересах. Сильные заговоры на везение помогут переступить через неурядицы и сохранить веру в себя, привлечь денежную удачу. В конце недели астрологи советуют потратить часть времени и денег на развлечения, получение позитивных эмоций. Еще на выходных можно заняться получением новых знаний.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

В большинстве случаев людям мешают разбогатеть негативные привычки. На этой неделе Скорпионы смогут от них избавиться, но для этого нужно относиться к себе более критично. Это хорошее время для самоанализа, работы над собой, поиска мотивации. Что касается планов на неделю, то лучше не раскрывать своих карт окружающим, так как среди них может быть скрытый завистник. Благоприятны покупки, так что на выходных можно сходить по магазинам, потратиться на важные вещи или новогодние презенты.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам необходимо освободить свое сознание от негативных эмоций, которые тормозят успех в финансовой сфере. Путь к гармонии лежит через избавление от обид и злости. Это позволит преуспеть в творчестве, начать новые дела без проволочек. Также астрологи советуют людям этого Знака не спешить, принимая взвешенные решения, а действовать, прислушиваясь и присматриваясь к окружающему миру и всему, что в нем происходит.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Деньги на этой неделе полюбят ответственных Козерогов, которые не откладывают ничего на потом. Эксперты рекомендуют этим людям чаще обращать внимание на знаки судьбы, доверяя своей интуиции. Шестое чувство позволит Козерогам решать любые финансовые неурядицы ловко и без лишних затрат энергии. Этим людям удастся укрепить свои позиции в бизнесе и на работе, достичь высот в увлечениях, которые могут стать в будущем новыми источниками дохода.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям стоит избегать общения со лживыми Знаками Зодиака. Астрологи советуют окружить себя только теми людьми, которым можно полностью доверять, так как они не смогут разрушить финансовый успех, посеять зерно сомнения в разуме Водолеев. В конце рабочей недели возможны непредвиденные финансовые задержки, а также появление различных препятствий на пути к решению финансовых задач. В этот период лучше не тратить много денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам стоит быть осторожнее в бизнесе и на работе, потому что на жизненном пути могут появиться недоброжелатели. Обереги от злых людей помогут представителям этого Знака, но еще больше им пригодится уверенность в своей правоте. В целом неделя будет позитивной для усердной работы и планирования. Астрологи отмечают, что можно планировать отпуск и заниматься приготовлениями к новому году, покупать подарки и преображать свое жилище.