Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (23.12- 29.12)

Гороскоп на неделю поможет вам узнать, какой будет энергетика звезд и планет, а также как и где можно найти удачу.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Овен

Кроме 26 декабря у Овнов не будет негативных дней. Стоит отметить созидательную и высокую активность планет в первые два дня недели. Это значит, что в понедельник можно преуспеть в любой сфере жизни. Нужно лишь иметь четкие цели и желания. Очень полезно будет мечтать, думать о будущем и закидывать удочку в новых проектах на работе, знакомиться с людьми.

В середине и в конце недели активизируются финансовые потоки, поэтому полезными станут денежные приметы. Можно уповать на интуицию, но не забывать про здравый смысл. Традиционно считается, что в такие периоды Овнам гораздо проще двигаться в делах, что является правдой. На этой неделе этим людям удастся сделать больше, чем за весь месяц сразу.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Телец

Тельцам стоит почаще проявлять сдержанность, особенно 26 и 27 декабря. В эти дни Тельцы будут чрезмерно вспыльчивыми, а их энергетика претерпит серьезные изменения. Велика вероятность того, что жизнь Тельцов повернет в новое русло.

Даже во вторник 24 числа, в самый благоприятный день недели, Тельцам желательно пользоваться талисманами на удачу, поскольку очень важно сохранять баланс в любви и на работе. Слишком серьезные изменения могут выбить Тельцов из колеи. Астрологи рекомендуют принимать взвешенные решения и следовать планам, принятым ранее. Также стоит избегать тревожных мыслей и обид.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Близнецы

Близнецам стоит поменьше общаться с конфликтными и грубыми людьми, а также самим не показывать окружающим свои эмоции. С 23 по 25 число Близнецам стоит быть немного осторожнее, потому что негативно настроенные планеты будут очень активными. В последние два дня недели произойдет энергетическая перестройка планет, из-за чего люди этого Знака почувствуют прилив сил.

Ближе к концу недели нужно быть вовлеченными во всё, что происходит вокруг, не прятаться от изменений, а идти им навстречу. Если бездействовать, то можно стать аутсайдерами, что в конце года будет крайне неприятным сюрпризом. Общение с людьми пройдет на ура, поэтому во все дни кроме затмения нужно проявлять сострадание, заботу, идти навстречу близким и не избегать знакомств.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Рак

Раки могут стать очень чувствительными 26 и 27 числа, когда планеты будут находиться в неблагоприятном положении. Это значит, что представители данного Знака станут чаще привлекать к себе негативную энергетику. Достичь гармонии в эти дни им помогут пять эффективных упражнений. Возможно, пришло время побыть в уединении, чтобы не заражать себя чужими отрицательными эмоциями.

Раки станут более чувствительными, поэтому им будет достаточно непросто контролировать свои эмоции. Нужно окружить себя самыми близкими людьми и насладиться неспешными и приятными домашними делами. Если не выставлена и не украшена елка, то можно заняться этим. Глобальных жизненных изменений на этой неделе ждать не стоит, но лучше все равно смотреть в оба.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Лев

Для Львов самыми яркими днями недели станут 25, 26 и 27 декабря. 26 числа нужно остерегаться конфликтов и крупных покупок, лжи и лицемерия. Не помешает также поставить энергетическую защиту, чтобы не дать врагам завладеть ситуацией. 25 и 27 число — время большой удачи в работе и делах. В эти дни можно смело совершать важные покупки к новогодним праздникам.

На этой неделе возможны подарки со стороны близких и комплименты от представителей противоположного пола. На выходных стоит уделить побольше внимания друзьям, близким людям, родителям, домашним животным. Очень важными станут и новые деловые контакты.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Дева

Стать счастливее Девам на этой неделе помогут семь шагов к гармонии, а также постоянное общение с приятными людьми. Это идеальное время для создания новых связей, развлечений, посещения людных мест. Ответственные поручения могут привести людей этого Знака к эмоциональному выгоранию. Нужно комбинировать работу и отдых, чтобы этого не произошло.

Переутомление плохо скажется и на самочувствии Дев. Возможно, пришло время делегировать какие-то обязанности коллегам либо попросить их о помощи. В одиночку не стоит браться и за домашние дела. Все нужно делать вместе. Сплоченность в коллективе и в семье придаст Девам сил и уверенности.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Весы

Любовная сфера жизни станет для Весов самой важной на этой неделе. Вторник 24 числа — самый благоприятный день для любовных приключений, знакомств, флирта и романтики. И одиноким Весам, и тем, кто уже находится в отношениях, удастся повысить свое настроение и привлечь удачу. Эксперты советуют пользоваться камнями-талисманами для привлечения любви.

Работа отойдет на второй план, но это не значит, что в ней представителей этого Знака ожидают неурядицы и проблемы. Наоборот, многие дела разрешатся сами собой. Можно отправиться в командировку, если появится такая возможность, а можно заняться монотонной работой. Астрологи советуют лучше высыпаться и не переедать на этой неделе, особенно 26 числа.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Скорпион

Скорпионам в период с 23 по 29 число придется много работать либо заниматься домашними делами, а может быть, придется делать и то и другое. Им понадобится больше энергии и сил, которые можно черпать отовсюду. Астрологи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, ходить пешком, гулять, общаться с людьми.

Позитивные эмоции существенно повысят общую продуктивность Скорпионов, что очень важно в первой половине недели. В первые три дня Скорпионам желательно заниматься запланированными делами и доверять внутреннему голосу. Не стоит брать на себя лишние обязанности и надолго задерживаться на работе. Для домашних дел лучше оставить выходные.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Стрелец

Это прекрасное время для неожиданных подарков любимым людям, друзьям и родственникам. Да, до Нового Года еще остается несколько дней, но можно дать порцию позитива окружающим уже сейчас. Это поможет обрести праздничное настроение всем вокруг. Астрологи рекомендуют участвовать во всех мероприятиях, не проводить время в одиночестве.

Также стоит следовать шести правилам счастливой жизни, чтобы минимизировать появление негативных мыслей. Как можно больше времени лучше проводить за работой, особенно если накопилось много дел. Положительно на настроении скажутся командировки, смена обстановки. Начальство, коллеги и партнеры обязательно заметят самоотверженный труд Стрельцов.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Козерог

Середина недели — хорошее время для совершения покупок и для работы, заключения сделок, подписания важных бумаг. Астрологи советуют вкладывать деньги в недвижимость, делать покупки на новогодние праздники, а также вкладываться в свое здоровье и образование. 26 числа лучше абстрагироваться от всего, что связано с деньгами, и побыть рядом с близкими.

Следование семи главным законам Вселенной поможет Козерогам избегать конфликтных ситуаций. Выходные лучше провести в шумной компании или в окружении близких. Полезными станут новые знакомства, в том числе и в интернете. Также на этой неделе лучше не проявлять чрезмерную физическую активность. Неторопливый ритм пойдет Козерогам на пользу.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Водолей

Представителям этого Знака Зодиака стоит сфокусироваться на сфере финансов. Быстрые заговоры на притяжение денег помогут решить проблемы на работе в позитивную сторону. В целом неделя будет очень спокойной, но к 26 числу это не относится: в затмение лучше не принимать важных решений и соблюдать субординацию, не тратить деньги.

Начало недели прекрасно подойдет для неспешной работы, составления планов, переговоров. С 27 числа можно начинать период физической активности. С 23 по 26 декабря лучше больше отдыхать и не поднимать тяжести. Не нужно доверять окружающим в вопросах любви; в этой сфере лучше полагаться на интуицию и на собственный опыт. Также стоит опасаться завистников и недоброжелателей.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года Рыбы

В начале недели Рыб могут ожидать вспышки ревности. С 27 числа их ждет большая удача во всех сферах жизни, в том числе и в любви. Неделя идеально подходит для духовных практики и поисков. Можно даже воспользоваться гаданиями на судьбу. Главное — не зацикливаться на прошлом, потому что близится Новый Год, в который все плохое нужно оставлять за бортом.

Астрологи советуют Рыбам не давать выхода эмоциям, не доверять слухам. Сейчас не тот период, когда можно испытывать отношения на прочность. В конце недели можно отправиться в поход по магазинам, чтобы обновить гардероб и подготовиться к праздникам. Полезной будет смена имиджа и обстановки.