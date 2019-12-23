Бизнес-гороскоп на неделю (23.12 - 29.12.2019): все знаки зодиака

В финансовом гороскопе на грядущую неделю каждый найдет для себя полезные рекомендации, которые сможет взять на заметку.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам завершающая неделя декабря принесет множество позитивных моментов. Благоприятная энергетика звезд и планет позволяет заниматься любыми делами, связанными с финансами, а значит, с понедельника Овны смогут преуспеть в деловой среде. Исключить стоит лишь четверг, когда поспешные решения могут стать причиной разногласий в коллективе.

Самыми продуктивными периодами можно считать середину и конец недели, когда максимальная сосредоточенность и активность поможет Овнам достичь успехов. Астрологи рекомендуют им научиться работать в команде, чтобы до наступления Нового года поправить материальное положение.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на неделе придется поработать над собой, чтобы исключить неприятности в деловой среде. Во вторник удача будет на их стороне, и влияние планет поможет найти верное применение талантам. Финансовое благополучие будет зависеть от умения находить баланс между работой и личной жизнью.

Неудачными днями для подвигов астрологи называют 26 и 27 числа. В это время влияние планет может выбить Тельцов из колеи, а несдержанность может стать причиной неуместных трат. В это время важно сохранять спокойствие и не поддаваться импульсивным решениям.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Финансовое благополучие Близнецов будет напрямую зависеть от их стойкости и умения предотвращать конфликты. Энергетика планет на этой неделе будет активной, что вполне может привести к столкновениям в деловой среде. Близнецам астрологи рекомендуют обходить стороной спорные ситуации.

Самым опасным периодом на этой неделе будут три дня: с понедельника по среду. В это время важно сохранять бдительность и отказаться от потакания эмоциям. Такая тактика поможет Близнецам справиться со временными трудностями и исключить отток финансов.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам достичь финансового благополучия энергетика планет вряд ли поможет, а значит, успех нужно брать в свои руки. Астрологи рекомендуют им следить за эмоциональным фоном, особенно 26 и 27 декабря, во время и после солнечного затмения. Лучше не заниматься вопросами, связанными с деньгами.

Удача улыбнется тем представителям Знака, кто сможет отказаться от сиюминутных порывов и обид. На этой неделе многое поменяется, но это не значит, что проблемы будут идти по пятам. Собравшись с силами, Раки смогут привлечь денежную энергетику, если перестанут обращать внимание на посторонних и их высказывания.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам осторожность не помешает в период с 25 по 27 декабря. В это время положение планет не стабильно, что может сказаться на настроении и удаче. В эти дни Львам не стоит тратить деньги необдуманно и заключать сделки, если нет договоренности между сторонами. Есть риск потерять накопления, передав их в руки мошенникам.

Внимание на этой неделе стоит уделять близким людям, проводя время с друзьями в непринужденной обстановке, чтобы справиться со стрессом и перепадами настроения. В этом случае получится увидеть верный выход из сложившейся ситуации и поправить материальное положение за счет продуманных шагов.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе важно понять, что всех денег заработать не получится, а вот потерять здоровье и спокойный сон из-за переутомления вполне реально. В этот период энергетика планет будет чрезмерно давить на Дев. Астрологи рекомендуют своевременно отдыхать и следовать плану.

Финансовые трудности грозят Девам только в случае переутомления, а значит, на этой неделе нельзя работать без перерывов. Отдых поможет не только восстановить силы, но и справиться со стрессом, а также найти решение сложных проблем.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам астрологи рекомендуют обратить внимание не только на деловую сферу жизни, но и на личную. На этой неделе планеты активны, однако их влияние больше подходит для романтики, нежели для решения финансовых задач. Важность личных отношений нельзя сбрасывать со счетов, ведь если в этой сфере будет порядок, то и дела пойдут в гору.

Удача будет на стороне Весов, однако им нужно не терять бдительности. Мелкие неурядицы не доставят хлопот, если решать их по мере поступления. На этой неделе самым опасным днем будет 26 декабря, и в это время лучше всего отказаться от любых дел, связанных с финансами.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Неделя будет неспокойной, однако Скорпионам не стоит переживать. В период с 23 по 29 декабря будет множество возможностей поправить материальное положение, если не паниковать и не поддаваться эмоциональным порывам. Астрологи рекомендуют запастись терпением, что позволит своевременно решать поставленные задачи.

Важной составляющей успеха Скорпионов будет позитивный настрой, который просто необходим для того, чтобы не обращать внимание на завистников и недоброжелателей. Их попытки сломить волю к победе окажутся бесплотными, если Скорпионы перестанут обращать внимание на разговоры за спиной.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам в уходящем году астрологи рекомендуют сосредоточиться на том, что приносит радость. Позитивный настрой поможет найти способ справиться со многим трудностями и выйти лидерами из любой неоднозначной ситуации. Активность планет важно использовать себе во благо, а значит, подъем сил нужно направлять в русло решения спорных вопросов.

Финансовые сложности, по мнению астрологов, могут возникнуть лишь в том случае, если Стрельцы поддадутся соблазну потратить накопления на незапланированные вещи. Самым опасным днем для трат будет 26 декабря, и в эти сутки лучше не планировать походов по магазинам, а также заключения сомнительных сделок.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам стоит обратить внимание на середину недели. Именно в этот период планеты будут благосклонны, и сделки пройдут на высшем уровне. Чтобы удача не отвернулась, можно использовать денежные талисманы. С их помощью удастся притянуть позитивные перемены.

Завершающая неделя декабря — позитивное время, и если использовать его с умом, то финансовое положение в наступающем 2020 году будет лишь улучшаться. Козерогам стоит исключить лишь 26 число, когда планеты будут настроены агрессивно, а в остальные дни заниматься строительством фундамента будущих побед.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

С 23 по 29 декабря Водолеям улыбнется финансовая удача. Звезды и планеты будут благосклонны, и такой подарок Вселенной нельзя оставлять без внимания. Проблемы решатся с легкостью, если Водолеи поверят в то, что им нечего и некого опасаться.

Водолеям астрологи рекомендуют начинать неделю не с покорения вершин, а с планомерного восхождения, не торопясь и считаясь с доводами разума. Холодный расчет позволит исключить спонтанные решения, что приведет к финансовой стабильности уже к выходным.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Начало недели не обещает быть спокойным. Активность планет повлияет на самочувствие и настроение, поэтому Рыбам важно сосредоточиться на успокоении. Обретение внутренней гармонии позволит справиться с внутренними противоречиями, что благоприятно скажется на денежных делах.

С 27 декабря астрологи рекомендуют Рыбам бросить все силы на завершение дел, в том числе связанных с решением финансовых трудностей. Несмотря на то что до завершения года остаются считанные дни, в этот период получится привлечь денежную удачу и увеличить капитал.