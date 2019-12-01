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Финансовый гороскоп на неделю (06.01.2019 - 12.01.2020): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп на неделю (06.01.2019 - 12.01.2020): все знаки зодиака
18:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

На неделе с 6 по 12 января особенных проблем не ожидается, однако некоторые трудности все же придется преодолеть.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

С 6 по 12 января необдуманные траты могут привести к печальным последствиям, потому крупные покупки и походы по магазинам без списка лучше отложить на более благоприятное время. Справиться с трудностями можно, если следовать доводам разума и не потакать сиюминутным прихотям.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе лучше не заниматься геройством в деловой среде. Энергетика планет коварна, и из-за их влияния можно допустить оплошности, которые в будущем могут превратиться в большие проблемы, связанные с финансами. С 6 по 10 января астрологи рекомендуют заниматься рутинной работой, в которой невозможно ошибиться. В выходные дни Тельцам пригодится выдержка, чтобы исключить необдуманные траты или не поддаться на уловки мошенников.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Астрологи рекомендуют Близнецам на этой неделе заняться делами и погрузиться в работу. Благосклонность планет позволит успешно преодолеть все преграды на пути к успеху, однако для этого придется потрудиться. Несмотря на то, что выходные все еще продолжаются, преуспеть в делах и привлечь финансовое благополучие возможно будет именно в период с 6 по 12 января.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе можно преуспеть на всех фронтах: и в делах, и в личной жизни. Браться за все и сразу не стоит, и астрологи рекомендуют посвятить понедельник составлению плана действий. Четкие инструкции не дадут ошибиться, а вера в успех и награды за приложенные усилия будут отличным стимулом для того, чтобы хорошенько потрудиться на свое благо.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Влияние планет на этой неделе будет на руку Львам, а значит, наступает прекрасное время для активной работы. Достичь финансового благополучия получится без особого труда, если помнить о своих потребностях и идти к поставленной задаче, не отрываясь на решение проблем окружения. Львам можно смело становиться эгоистами на период с 6 по 12 число и спокойно заниматься своими делами. Такая тактика принесет свои плоды в скором времени, а также поможет исключить общение с теми, кто хочет нажиться за чужой счет.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам на неделе с 6 по 12 января не стоит перегружать себя сверх меры. Втягиваться в работу после праздника нужно постепенно, чтобы не оплошать и исключить ошибки. Не помешает Девам и общение с близкими, поддержка которых поможет влиться в деловую среду без лишней нервотрепки. Остерегаться в будние дни стоит лишь самих себя: Девы могут заработаться, не только пропустив семейный ужин, но и получив переутомление.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам во вторую неделю января астрологи рекомендуют поменьше говорить и побольше делать. Это не значит, что нужно погружаться с головой в работу, забывая о семье и отдыхе. С понедельника по пятницу поработать придется, чтобы не накапливать дел, но все важные задачи лучше решать в первой половине дня, оставив послеобеденное и вечернее время для собственных нужд. Отдых будет необходим, ведь после праздников сил еще не так много, и нужно время, чтобы втянуться в дела.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи рекомендуют заняться вопросами финансов уже с понедельника. На этой неделе преуспеть в делах смогут те, кто верит в свои силы и не забывает о том, что учения много не бывает. С 6 по 12 число будет отличное время для получения дополнительного образования, а также обновления знаний, если они позабылись. Справиться с проблемами помогут интуиция и внутренние ресурсы, которые пришла пора задействовать по полной программе.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе астрологи рекомендуют собраться и быть внимательными. Энергетика звезд и планет коварна, и их влияние может стать губительным для тех, кто полагается на счастливый случай. С 6 по 12 января Стрельцам важно подмечать малейшие детали и не позволять эмоциям заглушить внутренний голос. Выбрать верный путь к финансовому успеху получится, если соблюдать эти нехитрые правила.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Вероятность потерять в деньгах на этой неделе есть, однако чрезмерных трат Козероги смогут избежать. Астрологи рекомендуют им полагаться на себя, а не на энергетику планет, и тогда врожденное упрямство сыграет на руку. Нежелание расставаться с заработанными средствами поможет Козерогам исключить ненужные покупки и не поддаваться уговорам окружения, если друзьям вдруг захочется веселья не в самых дешевых кафе или ресторанах.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям астрологи рекомендуют включаться в работу, но не привычным способом. Для того, чтобы финансовое положение стабильно росло, нужно основательно подготовиться. Рабочую неделю стоит начать с плана действий, разбора прошлогодних бумажек, пометок и прочей макулатуры, засоряющей рабочие поверхности. Новый рабочий год нужно начинать с чистоты как в кабинете, так и в мыслях, чтобы ничто не мешало двигаться к амбициозным целям.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Вторую неделю января Рыбам будет сложно собраться с мыслями, и виной тому будет влияние планет. С 6 числа им важно взять себя в руки и приняться за работу. Начинать астрологи рекомендуют с чего-то простого и понятного, чтобы втянуться в дела и уже к середине недели развить необходимый темп. Справиться с ленью помогут физические нагрузки и тренировка силы воли.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (06.01.2019- 12.01.2020)

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
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