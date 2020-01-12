Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (13.01.2020 - 19.01.2020)

Звезды обещают очень переменчивую и эмоциональную в любовном плане неделю.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Марс не даст Овнам скучать: из-за возросшей активности представители этого Знака будут находиться чуть ли не в нескольких местах одновременно. Но астрологи предупреждают о нецелесообразности всей этой активности. Как бы Марс ни толкал на любовные подвиги, важно присмотреться к обстановке и не бросаться в омут слишком поспешно. Для начала стоит привести в порядок свою жизнь и стать чуточку серьезнее.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Все, что связано с темой любви — знакомства, путешествия, романтические встречи, приятное общение, внимание противоположного пола, — само пойдет в руки. От Тельцов потребуется только расставить сети и принять подарки, которые звезды щедро пошлют им на этой неделе. При этом не стоит забывать об осмотрительности: как только кто-то начнет попытки вовлечь в какие-то тайные игры и интриги, общение нужно прекратить — дело пахнет обманом. Только прозрачность, взаимность и доверие подарят любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам рекомендовано приготовиться: на повестке недели в любовных отношениях может возникнуть немало вопросов, которые давно накопились и откладывались «на потом». Даже если Близнецам некогда решать их и они зевают от скуки, астрологи советуют прислушаться к звездам и попробовать поговорить по душам, выложить все секреты и прийти к компромиссу.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Новый год только начался, а Раков уже ждет незадача. Планеты расположились так, что Ракам повезет сразу в нескольких направлениях, причем противоположных. Речь идет о деловой и частной жизни. И в деньгах, и в любви — все будет развиваться идеально, но нужно выбрать, какой дорогой пойти. Никто не сможет подсказать Ракам, что лучше. Возможно, что некоторым даже удастся усидеть на двух стульях и обрести счастье сразу в двух сферах. Главное, не упускать шансы и смело идти в бой.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Любовь, деньги и проблемы скрыть невозможно. Со дня на день может получиться так, что все эти три вещи в жизни Львов переплетутся воедино, и только от их решительных действий будет зависеть, принесет это большую победу или дополнительную головную боль. Астрологи советуют держаться подальше от ревности и мелких обид, тогда получится выйти из любовных бурь победителями. Кроме того, шансы одиноких Львов найти свою любовь велики, как никогда. Если это не входит в планы — будьте осторожны. Если входит — радуйтесь: год начинается с отличных новостей.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Одиноких Дев и Дев в серьезных отношениях ждет любовное увлечение. Да-да, даже такие серьезные люди, как Девы, бывает, влюбляются в неподходящие моменты. Направить эту энергию можно и в другое русло: в сферу карьеры и денег. У представителей данного Знака сейчас действительно выдающиеся возможности разбогатеть. А чтобы хитросплетения звезд не помешали счастливой истории любви, лучше держаться принятых решений и стремиться к стабильности. Но если сама судьба намекнет, что пора кардинально изменить жизнь, не стоит идти ей наперекор.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают Весам подумать, как реализовать свои мечты, потому что планеты на этой неделе подарят им такую возможность. Весов ждет семейный январь, наполненный уютом и гармонией. Главная тема недели — семья. Сейчас можно многое: переехать, купить новое жилье, вымолить прощения у любимого человека, возродить былые чувства, вернуть интерес партнера. Отлично сработают «домашние» секреты любви: ужин при свечах, совместное времяпровождении и вечера за любимыми занятиями.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Чтобы в личной жизни воцарилась гармония, необходимо найти равновесие внутри себя, достичь согласия с внутренним Я. Скорпионам на этой неделе показаны медитации, внимание к своим потребностям и желаниям. Удача ходит вокруг и ждет, когда же Скорпионы вспомнят о себе. Если вдруг нападет постновогодняя депрессия, есть способы с ней справиться. Тем более что астрологи уверены: совсем скоро свежий ветер перемен заставит Скорпионов очнуться и начать новую жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Если для кого-то новогодние каникулы прошли как день сурка, то за грядущую неделю многое изменится. Стрельцов ждет динамичная и неспокойная неделя, которая подарит столько впечатлений, сколько у других не бывает за полгода. В это время Венера и Юпитер в сцепке с Марсом снабдят мощной энергией, поэтому Стрельцы могут спонтанно оправляться на свидания, добиваться любви повторно или заново открывать человека рядом.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Скопление планет в созвездии Козерога похоже на срочное совещание. Небесные покровители собрались вместе, чтобы осчастливить рожденных под этим Знаком энергией, позитивными переменами и счастливыми случайностями. Так везет нечасто, поэтому астрологи советуют заранее подумать о предстоящем, спланировать планы на ближайшие месяцы, чтобы запрограммировать себя на счастливое будущее. При этом не забываем, что главный человек в вашей жизни — вы сами, так что исполняйте свои желания и преследуйте личные цели.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

По словам астрологов, в течение недели им будут чаще остальных сниться вещие сны и, возможно, приоткроется завеса будущего. Интуиция Водолеев будет на пике, поэтому стоит всерьез воспринимать все, что подсказывает внутренний голос, все мысли и предчувствия. А вот в любви можно неожиданно для себя оказаться в кругу заговорщиков, которые строят заговор против кого-то. Стоит быть предельно осторожными, чтобы не стать жертвой интриганов.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Влюбленных и одиноких Рыб на этой неделе будет не узнать. Они станут более общительными, начнут чаще выходить из дома, знакомиться и общаться. Это полезно для кармы и общего развития, поэтому не стоит идти наперекор таким желаниям. Если появятся мысли о начале нового романа, не стоит отметать их. Рыб ждет необычный опыт, который вполне может стать счастливой историей любви.