Финансовый гороскоп на неделю (20.01.2019 - 26.01.2020): все знаки зодиака

Финансовое благополучие во многом зависит от личного стремления к успеху, однако часто в планы вмешиваются звезды и планеты.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Грядущая неделя прекрасно подходит для активности не только в сфере финансов, но и на любовном поприще. Поддержку Овнам будет оказывать Марс, однако энергетика воинственной планеты может стать причиной конфликтов. Их и рекомендуют избегать астрологи, чтобы не сорвались крупные сделки. Удача будет на стороне Овнов 20 января — в этот день можно преуспеть в любом деле, если не медлить и не сомневаться в своих силах.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам звезды и планеты дают шанс расчистить путь к финансовому благополучию. Для того, чтобы преуспеть и привлечь материальное благополучие, астрологи рекомендуют расставить приоритеты и заранее наметить план действий. Такая тактика поможет не отвлекаться на посторонние дела и быстро разобраться с возникающими трудностями. Благодаря активной поддержке планет Тельцы будут легко сходиться с людьми, а значит, есть все шансы обзавестись полезными связями.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе стоит позаботиться об образовании. Освежение знаний, получение нового опыта, дополнительные курсы, — все это станет залогом продвижения по карьерной лестнице. Знания не бывают лишними, и Близнецы смогут понять это, если начнут развиваться в нужном направлении. Рвение и готовность учиться будут отмечены и оценены по достоинству не только начальством, но и Вселенной.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам в период с 20 по 26 января астрологи рекомендуют надеяться на себя и своих близких, а не на помощь звезд и планет. Самым удачным временем для решения финансовых вопросов будет первая половина недели, когда Раки после выходных будут полны сил и активности. Не стоит сбрасывать со счетов помощь со стороны. Она не заставит себя ждать, если проявить терпение и прислушаться к мнению более мудрых наставников. Привлечь финансовую удачу получится, если завершать дела вовремя, не откладывая их «на потом», которое может и не наступить.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам грядущая неделя принесет лишь позитив, если прислушаться к советам астрологов. Звезды и планеты подарят возможность преуспеть в деловой среде, и для этого Львам нужно соблюсти лишь один принцип: уметь находить компромиссные решения. Такая тактика не только убережет от конфликтов, но и поможет найти более выгодные решения. Ближе к выходным Львы смогут отдохнуть, но на неделе стоит отложить развлечения, чтобы заложить фундамент будущих побед.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на грядущей неделе стоит обратить внимание на финансовую составляющую своей жизни. Благодаря активной энергетике планет получится справиться с любыми неурядицами, если не терять времени даром и отказаться от сомнений. Активность и желание преуспеть обязательно окупятся уже в конце этой недели. Нежелательным будет стремление пустить дела на самотек: этого делать не стоит, даже если кажется, что все идет по плану. Такое пренебрежение может отрицательно сказаться на финансовом благополучии.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Трудности у Весов могут начаться не из-за негативного положения звезд и планет, а в результате их собственного поведения. На этой неделе судьба предоставит шанс выбрать верную дорогу к успеху, однако сомнения и тревоги могут стать причиной потери такого шанса. В связи с этим эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Весам заниматься упражнениями, повышающими самооценку, чтобы научиться принимать самостоятельные и взвешенные решения, ведущие к процветанию.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Активность планет будет побуждать Скорпионов к действию, что к концу недели может весьма утомить. Справиться с таким положением дел поможет своевременный отдых и четкий план. Работа должна оставаться на работе, а дома думать о ней и уж тем более выполнять ее не стоит. Привлечь финансовое благополучие Скорпионам удастся без труда, если следовать рекомендациям астрологов, ежедневно восполнять запас жизненных сил и зарекомендовать себя как отличных специалистов, способных выполнять дела в положенный срок.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам достичь материальной независимости не составит труда, но для этого нужно избавиться от раздражения и всего, что доставляет дискомфорт. Астрологи рекомендуют с понедельника начать работу над собой, найти причины проблем и устранить их. Если Стрельцы решат бороться не с источником неприятностей, а с его следствием, то они рискуют надолго выпасть из строя. Секрет финансового благополучия на этой неделе прост: внутреннее равновесие и позитивный настрой позволят свернуть горы.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам справиться с проблемами и неприятностями поможет простое правило: не принимать опрометчивых решений и перестать зависеть от мнения окружающих. На этой неделе поддержка планет будет ощутимой, а значит, получится избежать неурядиц. Траты в период с 20 по 26 января не желательны, однако если их не избежать, стоит читать заговоры для того, чтобы не потратить деньги зря и не купить некачественные товары.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям поддержка звезд и планет на этой неделе поможет найти новые источники дохода. Позитивный настрой и готовность посвятить время борьбе за успех будут самым выгодным энергетическим вложением. Водолеям не стоит все время посвящать работе, которая, как известно, не заканчивается никогда. Даже во время отдыха они смогут налаживать полезные связи, а также получать поддержку и энергию от общения с близкими. Результат не заставит себя ждать, если соблюдать два правила: незавершенное завершать и вовремя отдыхать.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыб ожидает довольно напряженная, но плодотворная неделя. Настает период, когда важна самостоятельная работа. Рыбы смогут преуспеть в деловой среде, если будут принимать решения единолично, не оглядываясь на окружение и не ища поддержки. Такая тактика позволит выделиться среди коллег и завоевать авторитет у начальства. Справиться с переутомлением Рыбы смогут, если в свободное от работы время будут отдыхать, посвящая время тому, что им интересно и что дает возможность не думать о работе.