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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.01.2020 - 26.01.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.01.2020 - 26.01.2020)
21:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Первый месяц 2020 года подходит к концу, и сама Вселенная готова радовать нас подарками и счастливыми переменами.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Пока Марс поддерживает Овнов, астрологи советуют им вкладывать энергию в те дела и начинания, которые помогут добиться желаемого. На этой неделе представителям Знака проще обычного добиться успеха в любви: везение на их стороне, а их обаяние — на пике. Неделя отлично подходит для общения и начала серьезных отношений. Правда, есть одна небольшая деталь: Овны могут закрутить роман и забыть обо всем на свете — о делах, работе, деньгах, гордости...

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Шутки в сторону: кажется, звезды решили склонить Тельцов к мести и интригам. Астрологи советуют остановиться, забыть про обиды и не портить отношения с близкими. Даже идеально выверенный план мести может обернуться против представителей этого Знака. Чтобы не знать забот и проблем, Тельцам лучше верно расставить приоритеты и переключиться на работу. Начиная с этой недели и далее в течение месяца путь к финансовому успеху будет свободным от препятствий.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Пока Близнецы томятся от скуки на работе, где-то грустит как минимум одно одинокое сердце. На этой неделе шансы устроить личную жизнь умножаются на пять. Звезды откроют новые дороги, усилят интуицию, поэтому не грех присмотреться к миру и прислушаться к себе. Эксперты сайта dailyhoro.ru уверены: Близнецы точно заметят знаки свыше, которые приведут их к желаемой цели, словно волшебный клубок ниток в сказке...

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Влюбленных и целеустремленных Раков ждет отличная неделя: в любви их поджидают самые счастливые обстоятельства из возможных. Очень важно не растерять свои шансы, и постараться развернуть свою жизнь к лучшему. Небольшая подсказка: достичь желаемого получится через заботу, искренность и общение. Внимание, подаренное любимому человеку, обязательно обернется светлой перспективой с тонким запахом счастья.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе сфера любви и отношений будет то ломиться от счастья, то худеть до предела. То же самое будет происходить и с настроением. В чем же дело? Вроде бы, День Святого Валентина только в феврале, а у Львов уже голова в облаках! Просто звезды посылают им лучи любви: Львы вот-вот влюбятся, причем всерьез и надолго, и совсем не обязательно в незнакомого человека. Одно астрологи могут сказать точно: это будет обоюдный, страстный и очень красивый роман.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Отличный период начинается для семейных и одиноких Дев. Наконец-то они смогут сполна реализовать свои планы, касающиеся наведения порядка в личной жизни, рабочем графике, личных желаниях и в собственных мыслях. От всех этих дел Девы просто расцветут: праздники закончились, и можно окунуться в любимые будни. Однако не стоит расслабляться: в один из дней на пороге может оказаться бывшая любовь. К этому не помешает подготовиться заранее и вспомнить, как отпустить прошлое и начать жизнь заново.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Астрологи предостерегают Весов: будьте осторожны с переписками. На этой неделе флирт может быстро перерасти в жаркий костер чувств. Искры будут лететь от всего, что говорят и пишут Весы, поэтому им рекомендуется подумать, как воспользоваться этим с пользой. Тема любви незаметно входит в их жизнь, но сохраняются прошлые тенденции: семейные проблемы по-прежнему будут занимать много времени. А Весам, которые мечтают влюбиться, светит долгожданная удача.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

В отношениях, где Скорпионы пытаются достичь гармонии, все может кардинально измениться, причем в их пользу. Возможно, партнер пойдет на уступки, или самые неприятные обстоятельства утратят свою актуальность. А может, раскроется старая тайна или возникнут какие-то новые ситуации, которые вызовут неоднозначную реакцию. Но не стоит расстраиваться: важна внутренняя целостность, так что даже необычные способы достижения равновесия сейчас очень кстати. Горькая правда лучше, чем сладкая ложь, — понимание этого поможет избавиться от беспокойства и прийти к взаимопониманию.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы на этой неделе будут полны энергии. Этой энергии обязательно нужно найти выход, иначе она осядет негативом внутри. В любви астрологи советуют сменить тактику и удивить весь мир. Возможно, от Стрельцов ждут пустых разговоров о высоких чувствах или промедления в решающий момент. Не стоит доставлять никому такого удовольствия: важно действовать, не зная сомнений, и тогда удача станет проводником в мир счастья и взаимной любви.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Планеты постепенно начинают покидать созвездие Козерога: уже к концу недели представители этого Знака обязательно почувствуют внутреннее облегчение, а все проблемы, которые мучили в течение последних месяцев, понемногу начнут рассасываться. На этой неделе Козерогам останется лишь подумать, как реализовать свои планы, касающиеся отношений и чувств. Астрологи советуют записать их на бумаге и начать воплощать в жизнь. Удача не сможет отвернуться от упорных и решительных Козерогов.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Самые смелые и беззаботные люди в Зодиаке на этой неделе начинают праздновать дни рождения. Можно опустить щиты и не беспокоиться попусту об интригах и проблемах: текущая неделя принесет немало приятных минут. Однако с понедельника по среду ожидаются нестабильные дни, стоит быть осторожнее. Рекомендуется не доверять незнакомцам, особенно тем, кто клянется в любви, и вовремя включать благоразумие.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Неделя начнется в мрачных тонах: у Рыб может быть пониженное настроение, недостаток инициативы и жизненных сил. Зато с каждым новым днем им будет становиться лучше. Главное — не торопиться доверять окружающим, даже самым близким. Неделя идеальна для того, чтобы разобраться со своими желаниями. Самые лучшие новости ждут в сфере работы и чувств: намечаются перспективные возможности для счастья и успеха. Рыб заметят, похвалят и, возможно, отблагодарят денежно.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.01.2019- 26.01.2020)

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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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