24 января - приметы и обряды на Федосеев день

По погоде в этот день предсказывали весну, примечали, чего ждать от сева, каким будет урожай.

Традиции на 24 января

Считалось, что в этот день случаются нехорошие морозы - холод навевает нечистая сила, которую выгнали из домов, хлевов и со дворов, но напакостить людям ей хочется. Часто такие морозы приводили к болезням - зимним лихорадкам, трясовицам, трясуницам, трясухам. Болезнь эта могла проявляться по- разному, но сопровождалась ознобом, судорогами. Представляли ее в облике де­вушки, женщины, девы-трясовицы или женщины в черной одежде. Лечили эту болезнь таким образом.

Выводили больного на зарю и, глядя на воду в миске, говорили: «Заря-зарница, красная девица, избавь раба Божьего (имя) от матухи, отзнобухи, от летучки, отжетучки, от Марьи Иродовны и от всех двенадцати девиц-трясовиц». Затем крестообразно смахивали хворь со лба, подбородка, щек, трижды плюнув через левое плечо. Водой умывали больного.

Лихорадку выводили при помощи сильных неприятных запахов, поскольку считалось, что она не любит нехорошего духа. От лихорадки окуривали больного оленьим рогом, гнездом ремеза, сушеными щучьими жабрами, мелкой рыбой, раком возможно большего размера. Чаще всего перед больным ставили сковороду с горячими углями и положенным на них куском гнезда ремеза, поскольку оно обладало «бальзамическим» запахом. Иногда больного заставляли вдыхать дым от зажженного в черепке конского копыта или сажали в дым, когда топили овин. В некоторых областях самым верным средством считалось попарить больного в бане, которая топилась по-черному - он должен был лежать там без движения и молча, чтобы лихорадка приняла его за мертвого и ушла.

Приметы на 24 января

Федосеево тепло - на раннюю весну пошло.

Теплый Федосий не отзовется добром летом.

Если морозный Федосий - яровое посеешь поздно.

Бойся январской весны.

Хилая зима живуча.

Теплые дни января не добром отзываются.

Теплый день обещает раннюю весну.

Оттепель - к затяжной весне, стужа - к позднему, трудному посеву яровых хлебов.