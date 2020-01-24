Скачать
Пятница, 24.01.2020
Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Меркель: Не хочу видеть снова двухполярный мир
Меркель: Не хочу видеть снова двухполярный мир
Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
24 января - приметы и обряды на Федосеев день
24 января - приметы и обряды на Федосеев день

24 января - приметы и обряды на Федосеев день

24 января - приметы и обряды на Федосеев день
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

По погоде в этот день предсказывали весну, примечали, чего ждать от сева, каким будет урожай.

Традиции на 24 января

Считалось, что в этот день случаются нехорошие морозы - холод навевает нечистая сила, которую выгнали из домов, хлевов и со дворов, но напакостить людям ей хочется. Часто такие морозы приводили к болезням - зимним лихорадкам, трясовицам, трясуницам, трясухам. Болезнь эта могла проявляться по- разному, но сопровождалась ознобом, судорогами. Представляли ее в облике де­вушки, женщины, девы-трясовицы или женщины в черной одежде. Лечили эту болезнь таким образом.

Выводили больного на зарю и, глядя на воду в миске, говорили: «Заря-зарница, красная девица, избавь раба Божьего (имя) от матухи, отзнобухи, от летучки, отжетучки, от Марьи Иродовны и от всех двенадцати девиц-трясовиц». Затем крестообразно смахивали хворь со лба, подбородка, щек, трижды плюнув через левое плечо. Водой умывали больного.

Лихорадку выводили при помощи сильных неприятных запахов, поскольку считалось, что она не любит нехорошего духа. От лихорадки окуривали больного оленьим рогом, гнездом ремеза, сушеными щучьими жабрами, мелкой рыбой, раком возможно большего размера. Чаще всего перед больным ставили сковороду с горячими углями и положенным на них куском гнезда ремеза, поскольку оно обладало «бальзамическим» запахом. Иногда больного заставляли вдыхать дым от зажженного в черепке конского копыта или сажали в дым, когда топили овин. В некоторых областях самым верным средством считалось попарить больного в бане, которая топилась по-черному - он должен был лежать там без движения и молча, чтобы лихорадка приняла его за мертвого и ушла.

Приметы на 24 января

Федосеево тепло - на раннюю весну пошло.

Теплый Федосий не отзовется добром летом.

Если морозный Федосий - яровое посеешь поздно.

Знаменательные события в истории: 24 января 2020 года

Бойся январской весны.

Хилая зима живуча.

Теплые дни января не добром отзываются.

Теплый день обещает раннюю весну.

Оттепель - к затяжной весне, стужа - к позднему, трудному посеву яровых хлебов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 24 января, Федосеев день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
03 В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
04 Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
05 Хербст: Nord Stream 2 могут не запустить и через два года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холод &quot;накрывает&quot; все: прогноз погоды 24 января
Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
В Германии запретили правоэкстремистскую группировку
В Германии запретили правоэкстремистскую группировку
Рютте: Проблему изменения климата нужно решать сейчас
Рютте: Проблему изменения климата нужно решать сейчас
Эпидемия в Китае: Huawei пришлось перенести крупнейшую конференцию
Эпидемия в Китае: Huawei пришлось перенести крупнейшую конференцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь