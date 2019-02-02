Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (27.01.2019- 02.02.2020)

На этой неделе нас ожидают новые события, в веренице которых важно не потерять веру в самих себя.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Овен

У Овнов начинается период, когда стоит позаботиться о близких: о второй половинке, детях, младших и старших братьях или сестрах, о родителях, бабушках и дедушках. Вполне возможно, что они будут просить о поддержке. Нужно найти время для того, чтобы сделать их жизнь ярче и проще.

Семейным Овнам эксперты сайта dailyhoro.ru советуют использовать пять простых оберегов для дома и семьи. Вполне возможно, что эти обереги окажутся кстати, потому что звезды и планеты будут достаточно динамичными и непредсказуемыми, особенно в начале недели. Это может привести к ссорам и конфликтам. Нужно творить добро, но не забывать и о своих интересах. На выходных полезно будет посвятить время развлечениям, покупкам, приятным делам. Можно отправиться в другой город или даже страну.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Телец

Тельцов нередко относят к самым хитрым Знакам Зодиака. На этой неделе им необходимо максимально проявить это качество, чтобы приблизиться к решению важных проблем и осуществлению давних желаний. Проблема в том, что враги и недоброжелатели тоже постараются быть изворотливее. Это будет время финансовых и психологических противостояний на работе и в бизнесе.

В любви представителям этого Знака повезет в том случае, если они смогут ступить на путь доброты и открытости. В отношениях с друзьями, близкими и второй половинкой вести себя хитро не стоит. Тут потребуется больше внимания к мелочам. Важно показать искреннюю заинтересованность и намерение помочь любимым людям с их делами.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Близнецы

Пришла пора перейти от слов к действиям. В любви это будет означать, что нужно не просто говорить о чувствах, а делать что-то для того, чтобы человек в них убедился. Также пришло время отдать должок близким и друзьям, которые помогали Близнецам в прошлом. Многие из тех, кто оказывал какие-то услуги, не смогут попросить о возвращении долга открыто. Придется проявить инициативу.

Ближе к выходным Близнецам понадобится небольшая встряска, смена обстановки. Звезды и планеты сделают рабочую неделю динамичной, неординарной и непредсказуемой. Избавиться от эмоциональных проблем и достичь благополучия помогут слова-пароли. Возможно, придется браться за непростые дела, которые выбьют из колеи, заставят выйти из зоны комфорта. Не стоит их бояться, потому что начальство, партнеры и коллеги смогут разглядеть в Близнецах страсть и ответственность.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Рак

Ракам понадобится чуть больше расчетливости, причем как на работе или в бизнесе, так и в любви. Астрологи отмечают, что пришло время для большей осторожности. Любое неверное слово или действие может повлечь за собой вереницу неприятных событий. И наоборот, если люди этого Знака будут делать все правильно, Вселенная станет для них источником добра и успеха.

Особое внимание стоит уделить рабочим и финансовым делам. Чтобы не потратить деньги зря, можно воспользоваться заговором на покупку. Ракам нужно быть осторожнее на этой неделе, потому что продавцы могут обвести их вокруг пальца. Большое давление могут оказывать начальство, коллеги, клиенты. Не стоит встревать в споры и ругаться с ними. Лучше все решать компромиссами и в полном спокойствии.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Лев

Львам не нужно наживать себе лишних врагов. В период с 27 января по 2 февраля любые размолвки и конфликты на работе и в бизнесе могут закончиться не в пользу представителей данного Знака. В общении с близкими Львам понадобится больше искренности. Астрологи рекомендуют думать дважды, прежде чем что-то говорить или принимать какое-то важное решение. В делах, связанных с деньгами, лучше советоваться с родителями и второй половинкой.

Сделать энергетику дома положительной Львам поможет уборка, избавление от мусора. Заняться этим желательно уже в понедельник, чтобы в середине недели отрицательное настроение звезд и планет не воздействовало на удачу и самочувствие. Это время, когда стоит осмотреться по сторонам и вместо динамики выбрать спокойствие.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Дева

Девам нельзя перекладывать ответственность за важные личные дела на окружающих. Астрологи советуют самостоятельно решать любые задачи, пусть даже они будут очень сложными. Для этого нужно стать энергичнее и активнее. Три полезных упражнения на каждый день помогут добиться хороших результатов, побороть усталость или отсутствие веры в себя.

К любым невзгодам и проблемам Девам стоит относиться философски, без нервов. Возможно, пора заняться самоанализом и поисками новой мотивации. В любви и дружбе желательно не перегибать палку с добрыми намерениями, потому что некоторые захотят воспользоваться благодушным настроем Дев.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Весы

У Весов наблюдается рост удачи. Это значит, что из сложных ситуаций они смогут выходить без потерь. Пришло время с головой окунуться в планы, и лучше успеть разобраться с ними до среды или четверга, потому что пятница и выходные прекрасно подойдут для личных дел, для романтики и релаксации, поездок и смены обстановки, Так что времени на разбор полетов не останется.

Астрологи отмечают, что на протяжении всей недели возможны встречи с негативными людьми. Очень важно научиться правильно с ними общаться, чтобы защитить себя от отрицательного влияния. Хороший вариант — просто игнорировать их выпады и абстрагироваться от всего, что они делают или говорят.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Скорпион

Представителям данного Знака можно пойти на примирение с близкими людьми, друзьями и коллегами. Старые обиды пришла пора забыть, а новые — обойти стороной. Позитивное настроение и желание стать лучше помогут Скорпионам завоевать чужое доверие. Оптимизм и доброта станут лекарством от любых бед и плохого настроения.

Верный настрой поможет Скорпионам, которые находятся в ссоре, помириться с любимым человеком. Что до одиноких людей этого Знака, то им удастся продвинуться в поисках второй половинки, потому что звезды и планеты повысят их харизматичность. Избавиться от одиночества можно при помощи заговоров, обрядов и талисманов на любовь.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Стрелец

На работе и в бизнесе возможны дилеммы и сложные ситуации. Стрельцы — очень находчивые и умные люди, у которых будет возможность самостоятельно справиться с вызовами судьбы. Нужно лишь прислушаться к внутреннему голосу и довериться интуиции. Не стоит обходить стороной и советы окружающих: они могут содержать в себе рациональное зерно и полезную информацию.

Психология успеха в любви, в бизнесе и работе рождается внутри нас. Существуют мысли, от которых нужно отказаться прямо сейчас. Это психологическое очищение поможет Стрельцам обойти стороной неприятности, стать успешнее в творческой и интеллектуальной деятельности, победить негативные программы сознания. Невозмутимость тоже сыграет Стрельцам на руку.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Козерог

Финансовая сфера на стыке января и февраля приобретет для Козерогов особую важность. Сильные заговоры на удачу и богатство помогут настроиться на нужный лад, а также пережить проблемные моменты с наименьшими потерями. Наиболее позитивными звезды и планеты будут в четверг, пятницу и субботу. Это идеальное время для покупок, вложения средств, подписания бумаг.

В любви Козерогам нельзя спешить. Не стоит слишком торопить события в только что начавшихся отношениях: вторая половинка может не принять спонтанные признания в любви, не решиться на знакомство с родителями или друзьями. Нужно просто позволить судьбе самой решать, что будет лучше для влюбленных. Также астрологи советуют избегать излишеств в развлечениях, в еде и вредных привычках.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Водолей

Водолеи — одни из самых напористых и целеустремленных людей на планете. Астрологи считают, что пришло время браться за всё и сразу, не откладывая ничего не потом. Это время, когда люди данного Знака полны сил и энергии. Звезды и планеты сейчас на их стороне, поэтому можно посвятить время себе любимым, но не стоит забывать и о помощи близким. Отзывчивость сделает Водолеев еще более удачливыми.

Также полезными будут простые ритуалы на счастье. Они помогут людям этого Знака мыслить позитивнее. На выходных энергетический фон планет и звезд немного потеряет свою силу, поэтому нельзя впадать в крайности. Можно сделать уборку, перестановку мебели: это позволит избавиться от дурных мыслей.

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года Рыбы

В начале этой недели Рыбам необходимо принимать важные решения, а также адаптироваться к резким изменениям в любви, в делах, работе. Ритуалы на удачу на каждый день помогут повысить шансы на успех. Мечтательность предстоит заменить ответственностью. Рыбам нужно будет стать сильнее и мыслить на два шага вперед.

В любовных делах одиноким представителям Знака лучше просто закинуть удочку и посмотреть на реакцию понравившегося человека. Признаваться в любви или симпатии открыто пока не стоит. Считается, что в такие периоды нужно быть осторожнее и рассудительнее. В непростых ситуациях лучше проявлять больше сдержанности.