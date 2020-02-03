Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (03.02. - 09.02.2020)

Прогнозы астрологов подскажут, чем обернется последний месяц зимы, и к каким событиям нам стоит тщательно подготовиться, чтобы привлечь любовь, найти свой путь к гармонии и просто узнать, как стать счастливее.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Гороскоп любви обещает Овнам бурный и продолжительный роман. Он начнется неожиданно и удивит всех вокруг. Появится порыв срочно заняться личной жизнью и добиться внимания со стороны интересующего человека. Звезды дают зеленый свет, причем чем напористее будут Овны, тем быстрее они получат желаемое. Правда, ничего не значащих интрижек лучше избегать. Особенно если сердце занято — в таком случае нужно ценить свое счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Февраль Тельцов пройдет под чутким контролем Марса, и это дает им определенного рода карт-бланш. Эксперты советуют не руководствоваться принципом «синицы в руках»: сейчас возможно либо все, либо ничего. Если есть неудовлетворенность отношениями, обязательно нужно принять меры по улучшению ситуации. Любые перемены и начинания имеют хорошие шансы на успех. Но есть одно условие — начинать нужно прямо с понедельника.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Для личной жизни неделя у Близнецов не очень благоприятная — есть риск поссориться с любимым человеком и получить скандал на ровном месте. И всего лишь из-за того, что у Близнецов может быть плохое настроение, а у второй половинки — подозрения и вспышки ревности. Рецепт счастья на эту неделю — переключиться на какие-нибудь далекие от любви дела. Только при наличии постоянной занятости получится спасти любовную лодку в разгар страстей.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Любовный гороскоп обещает Ракам приятные события в романтических отношениях. Есть большие шансы на обретение крепкой и взаимной любви. Другими словами — все, что начнется на этой неделе, будет надолго и всерьез. В связи с этим астрологи советуют всем Ракам хорошо обдумать свою личную жизнь: кому-то пора приглядеться к идеальному спутнику, другим — спланировать свадьбу, третьим — составить коллаж желаний, а кому-то — решиться и высказать претензии.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе многие Львы утратят царскую осанку и стать, погрязнув в сомнениях и страхах. Все просто: наступает ретроградный Меркурий. Многочисленные проблемы и интрижки видят звезды в гороскопе Львов на февраль. Но далеко не все из них воплотятся в жизнь, поскольку для этого понадобится оказаться в нужное время в нужном месте. Астрологи советуют чаще прислушиваться к себе и подмечать необычные вещи, происходящие вокруг: Вселенная подскажет правильный путь к счастью и накажет всех, кто вздумает помешать.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

В начале февраля о себе даст знать капризная Луна, поэтому Девам стоит приготовиться к перепадам настроения и неожиданным поступкам. Придут романтические озарения, появится желание удивить партнера или заставить его ревновать. Астрологи предостерегают от необдуманных решений в вопросах личной жизни: в конце недели можно прийти в недоумение от того, что предприняли в ее начале. Выйдет так, что Дева в понедельник и Дева в пятницу — это два совершенно разных человека.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Новые знакомства и свидания на этой неделе могут принести Весам разочарование: есть риск куда-то опоздать и что-то перепутать. Зато для семейных представителей Знака неделя пройдет прекрасно. Звезды сделают все, чтобы атмосфера в отношениях стала волшебной. С любимым человеком можно общаться на любые темы и устраивать хоть всю неделю вечера при свечах и с романтической музыкой.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Внимание, влюбленные Скорпионы — вас ждет очень ответственная неделя. Астрологи советуют записывать все идеи и желания, которые придут в голову: среди них могут встретиться очень ценные мысли. Если развитие отношений давно буксует, а любовь уже не приносит былых чувств, пришло время устроить разбор полетов и размотать, наконец, этот узел. Неважно, о чем речь: о разводе или натянутых отношениях с семьей партнера. Важно разговаривать, говорить и слушать. И решение обязательно найдется.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Нет ничего постоянного в этой жизни, и уж тем более — стабильного хорошего настроения. Эта неделя будет разной для Стрельцов — то счастливой, то грустной. И хотя Юпитер по-прежнему поддерживает их, иногда его влияние перекрывают другие планеты. Хорошие новости поступят из мира любви. Получится разобраться в каких-то давних проблемах и найти путь к гармонии. Правда, в целях безопасности астрологи советуют взять недельный тайм-аут и уделить время себе, отложив любовные победы на следующую неделю.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Венера предлагает Козерогам встретить февраль в приятных занятиях. Пришло время общаться и очаровывать. Среди зимы и серости не так часто бывает хорошее настроение, но на этой неделе Венера стабилизирует энергетику, подарит веру в лучшее и подбросит несколько приятных перспектив. Козерогам рекомендуется воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств — это обязательно приведет к удаче и не заставит пожалеть об инициативе.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе планеты оставят Водолеев без поддержки, поэтому астрологи советуют приберечь силы для карьерных дел, а в любви стать на время спокойней и миролюбивей. Если такой расклад кажется скучным или навевающим тоску, звезды предлагают развеять его приключением, знакомством или другими интересными событиями. Главное, помнить, что любимый человек — это союзник, и вместе можно преодолеть любые невзгоды.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Нежный и пленительный Нептун попадет под влияние суетного Меркурия, что сулит Рыбам хаос в мыслях, легкую растерянность в любви, нашествие безумных идей и поступков. Астрологи советуют взять на вооружение 3 эффективных метода, избавляющих от навязчивых мыслей: нельзя позволить им испортить один из лучших моментов в году, когда исполняются мечты. В жизнь вот-вот ворвется любовь, и позитивный настрой станет настоящим талисманом на удачу.