Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.02.- 16.02.2020)

Некоторым знакам стоит внимательнее следить за своими словами, а кого-то ждет долгожданная прибыль.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Овен

Неделя предрасполагает к новым начинаниям, к реализации давно задуманного. Учитесь ценить свое время, дорожить им. Не зависайте в соцсетях, не забывайте про живое общение с близкими. Постарайтесь не ущемлять интересы партнеров и коллег по работе. Подумайте, может быть, сейчас хорошее время для повышения уровня профессионализма. Вам необходимо быть внимательным, даже дотошным, чтобы не допускать ошибок. Хорошо бы следить за своими словами и поменьше критиковать окружающих.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Телец

На этой неделе вам повезет в делах, в которых необходимо проявить инициативу, напористость и решительность. У вас может появиться шанс превратить противников в союзников и преуспеть во всем, чем предстоит заниматься. Только не стоит спорить с друзьями и коллегами. Попытайтесь подойти к разногласиям творчески и предотвратить конфликт. Посещение кажущегося вам скучным мероприятия в воскресенье может стать началом настоящей романтической истории.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Близнецы

На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее, но потихоньку начинать их реализовывать. У вас может получится даже то, о чем вы давно мечтали, но уже потеряли надежду, что это сбудется. И вот чудо случится! Не меняйте своей точки зрения кому-нибудь в угоду, вы имеете право думать не так, как другие. Общайтесь, любите, творите. Вы ощутите спокойствие и гармонию.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Рак

Вам необходимо продумать и рационализировать методы вашей работы, постарайтесь не тратить лишние силы на суету и пустое общение. И вы сможете много добиться. Только важно не создавать перегрузок. В среду вы можете осознать, что цель выбрана вами удачно и можно гордиться собой. Если вас попросят о помощи, не отказывайтесь, но и не принимайте груз чужих проблем на свои плечи. Вам необходимо довести до завершения начатое дело. В выходные постарайтесь забыть о проблемах.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Лев

Постарайтесь меньше говорить и больше действовать, воплощать задуманное в жизнь. И не спорьте с начальством. Посвятите дому и близким людям больше времени, это позволит им продемонстрировать свою любовь к вам. Будьте сдержаннее, выплескивая свои эмоции, регулируйте дозировку, а то последствия могут быть достаточно непредсказуемыми.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Дева

Вполне вероятно, что вы откроете для себя новые сферы деятельности и познакомитесь с людьми, которые станут для вас партнерами и друзьями. Ветер перемен вы воспримете с радостью, так как размеренная жизнь явно стала надоедать. Прислушивайтесь к мнению окружающих, это позволит сделать ценные выводы, получить дельный совет. Откажитесь от консервативности и освободитесь от стереотипов. В выходные путешествуйте, общайтесь, не оставайтесь в одиночестве.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Весы

Вы не потерпите никаких ограничений. Вам необходима независимость во всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное — в решениях. Но если вы будете слишком бескомпромиссны, то вероятны конфликты. Проявите тактичность и дипломатичность. О новых идеях лучше пока никому не рассказывать, время еще не пришло.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Скорпион

Ваши фантазии и замыслы могут увести вас довольно далеко. Готовы ли вы к тому, чтобы они стали реальностью? На этой неделе провидение будет склонно читать ваши мысли, и, шутя, реализовывать их в произвольном порядке. В понедельник может поступить долгожданная прибыль от состоявшихся сделок. В среду и пятницу у вас будут удачные переговоры и приятные встречи. События, которые могут произойти с вами в конце недели, покажут, что любые ваши мечты осуществимы.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Стрелец

Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они реализовались. Желательно равномерно чередовать работу и отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать любых ситуаций, которые кажутся вам сомнительными. На работе хорошо бы проявлять дипломатичность и эмоциональное равновесие. Работа может поглотить слишком много времени и сил даже в выходные, зато принесет прибыль.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Козерог

В начале и конце недели могут возникнуть напряженные ситуации, поэтому проявляйте разумную осторожность. Не давайте сразу ответ, возьмите время на размышление. Во вторник появится возможность решить раздражающую проблему, но для удачного завершения дела необходимо сконцентрироваться и последовательно преодолевать препятствия. Постарайтесь не упустить возможности, которые предоставятся в четверг. Они обещают стать базовыми для вашей дальнейшей карьеры.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Водолей

Понедельник удивит вас обстоятельствами и непредвиденными поворотами событий, которые раскроют ваши лучшие качества. Во вторник вам придется экстренно разбирать накопившиеся дела и вопросы. В конце недели вероятны перемены, к которым вы психологически не подготовлены. Но не стоит бояться всего нового. В выходные дни хорошо бы привести свой дом в порядок, освободить от хлама себя и близких людей, но остерегайтесь делать это без их ведома.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года Рыбы

На этой неделе у вас явно будет прослеживаться стремление объять необъятное. Практически в любой сфере вас ждут перемены в сторону увеличения. Расширится круг общения, возникнут новые обязанности. Возможно, появится причина, которая позовет вас в дорогу. Новые знакомства будут способствовать профессиональному успеху. Не исключено, что в пятницу придется потратить время и деньги, чтобы помочь друзьям. В воскресенье старайтесь сохранять благоразумие и спокойствие и хорошо отдохнуть.