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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (24.02. - 01.03.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (24.02. - 01.03.2020)
07:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

На этой неделе мы по-настоящему почувствуем приближающуюся весну.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Звезды активизируют интуицию, и это нужно использовать. От воли и целей Овнов сейчас мало что зависит — представители Знака попадут под сильное влияние внешних событий и ограничений, поэтому импровизация и умение быстро реагировать на ситуацию пригодятся больше, чем упорное следование плану. Текущая неделя — необычное время. Венера сделает мечтателями даже самых упертых Овнов. Астрологи советуют поддаться течению и дать волю фантазии. Многое может сбыться вплоть до мелочей.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

В заключительную неделю февраля Тельцы будут в такой отличной форме, что никак нельзя будет упустить возможность развернуть личную жизнь к лучшему. Если есть серьезные неразрешенные вопросы, можно приступать к их исправлению. Марс, подкрепленный светилами, сделает Тельцов несокрушимыми. Тем более, что в любовной сфере — настоящий фейерверк: удастся произвести впечатление на любого человека, так что астрологи рекомендуют флиртовать, знакомиться и наслаждаться вниманием противоположного пола на полную мощность.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Пока всех волнует приближающаяся весна и незаконченные дела, Близнецов затянет личная жизнь. Звезды обещают самые лакомые перспективы: получится найти своего человека или шанс укрепить отношения, привлечь любовь и стать счастливее. Вот только делать это здесь и сейчас не стоит: Меркурий ушел в ретроградное движение и замедляет все процессы. Продлится это до 5 марта. Но мечтать, строить планы и фантазировать можно и нужно. А чтобы весна стартовала удачно, внимательно прочитайте о том, как ее нужно встретить.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Планеты обещают потрясающий отдых вдали от родного города. Все будет, как в мечтах: уютный отель, романтические ужины под шум волн, чувственные разговоры о главном... Если есть хоть одна мимолетная возможность отправиться в отпуск — ей нужно воспользоваться. Ну а Ракам, которые останутся дома, в первый весенний уик-энд стоит пообщаться со своим партнером. Особенно если в отношениях есть трещина. Возможно, получится найти общее решение, а может, и разгадать какую-то давнюю тайну, мешающую счастью в настоящем.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Весна Львов начнется красиво и ярко. Последняя неделя зимы пройдет весело и зажигательно. Представители этого Знака смогут сполна насладиться комплиментами, получат немало приятных впечатлений и милых подарков. Но астрологи предупреждают об опасности влюбиться в начальника, коллегу, преподавателя или близкого друга. Из этого не получится ничего хорошего. Есть риск подорвать доверие любимого человека или попасть в изматывающие отношения, про которые говорят: «Думал, счастье, а оказалось — опять опыт».

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе Дев ждет не просто роман, а настоящий союз. В делах сердечных будет все, как они любят: намеки, знакомства, шаги с самыми серьезными намерениями. Представителям этого Знака эксперты советуют ждать солидный подарок, важные слова и другие доказательства того, что это не интрижка, а настоящая любовь. Ну а тем, у кого в личной жизни штиль, стоит заняться гармонизацией домашний обстановки. Генеральная уборка, ремонт, перестановка по фэн-шуй — все это поможет встретить весну во всеоружии.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Наступающая неделя не подходит для выяснения отношений с близким человеком. Даже если очень хочется расставить точки над i, пока что ничего не получится: Меркурий блокирует любые попытки разобраться в проблеме. Зато успешным будет обновление энергетики, планирование совместного отпуска, поиск способов укрепления любви.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На неделе с 24 февраля по 1 марта у Скорпионов все сложится, как в самых смелых мечтах: романтические знакомства, приятные вечера, задушевные переписки, намеки, слова, наполненные смыслом. Правда, астрологи предупреждают о том, что грань между иллюзиями и реальностью будет тонкой. Это очень уязвимое состояние, когда нельзя думать о плохом. Поэтому стоит чаще подключать врожденную интуицию и позитивное мышление.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам не ссориться с любимым человеком или потенциальным партнером, иначе придется долго вариться в атмосфере скандалов и конфликтов. Врожденный эгоизм и инфантильность могут вылиться в нескончаемое выяснение отношений. Очень важно контролировать себя и сохранять мир в семье. Будет достаточно сил, чтобы вывести отношения на новый уровень, искоренить недопонимание и вырваться из рутины. Главное — перейти от слов к делу.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Влюбленным Козерогам эта неделя принесет мистические озарения и бешеную энергию. Это поможет разобраться в себе и навести порядок в мыслях, которые одолевают и мешают услышать собственные чувства. Сейчас как никогда важно слушать свое сердце и не идти наперекор своим интересам: если рядом тот самый человек, он поймет и поддержит. А если партнер вместо поддержки сыплет претензиями и упреками — это верный признак того, что пришло время дистанцироваться и решить окончательно, принесут ли такие отношения счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Венера в Знаке Овна на этой неделе попадет под прессинг ретро-Меркурия. Не все, что задумывали Водолеи, получится — какие-то процессы и перемены встретят сопротивление. Все, что требуется сейчас, — успокоиться и подождать. Для Водолеев, заинтересованных в серьезных отношениях, неделя очень благоприятна. Всем остальным звезды советуют хотя бы подумать о партнере своей мечты. Какой он? Представьте. Созидающая визуализация на этой неделе удастся на славу, и, вполне возможно, уже в этом марте ситуация изменится в лучшую сторону.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Праздники продолжаются: на этой неделе Рыбам окажут поддержку сразу несколько планет, в том числе и Солнце. Будни пройдут интересно и душевно, без лишних интриг и шума — все, что необходимо для комфорта и счастья. К выходным ситуация изменится, но одно останется неизменным: интуиция. Астрологи советуют прислушиваться к ней, думать, вспоминать, мечтать — обязательно получится найти то, что давно ищите. Без этого моторчика Рыбы рискуют забуксовать, пасть духом и растечься в депрессии, упустив весьма удачное время для развития личной жизни.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.02.- 01.03.2020)

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