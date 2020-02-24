Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.02.- 01.03.2020)

Звезды и планеты будут гармоничными, что не сможет не отразиться на нашем настроении, на делах и удаче.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Овен

Овнам должно повезти в амурной сфере. В привлечении успеха им помогут советы фэн-шуй. Людям этого Знака Зодиака предстоит столкнуться с важными переменами в жизни, которые помогут начать в ней новую главу. Астрологи советуют реагировать на всё спокойно, без нервов, не впадая в панику или в депрессию. Не стоит давать слабину, потакать своим вредным привычкам. Душевный покой поможет пережить трудности.

Если в начале недели можно смело доверять шестому чувству, то примерно со среды или четверга астрологи рекомендуют не принимать решений, основанных на пустых домыслах или на эмоциях. Рассудительные Овны смогут не только удержать финансовый и любовный успех, но и приумножить его на выходных и в пятницу. Амбиции — это хорошо, но сейчас лучше не давать им волю.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Телец

Тельцам очень важно будет воспользоваться позитивными установками, чтобы привлечь счастье и удачу. Позитивные мысли — это самое важное сейчас. Они помогут остаться на плаву в любой из сфер жизни, даже если наступит период трудностей. Астрологи советуют сократить до минимума количество поездок и перелетов, потому что в дороге могут ожидать проблемы.

Всем, кто вынужден работать в режиме постоянного движения, желательно смотреть в оба. Нужна предельная осторожность за рулем, а также в роли пешехода. В конце недели звезды и планеты благоволят тому, чтобы Тельцы занялись своим здоровьем, — начали больше бывать на свежем воздухе, заниматься легкими физическими упражнениями, больше двигались, наладили режим сна и питания.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Близнецы

Последняя неделя зимы принесет Близнецам большой успех, удачу и хорошее настроение. В случае, если вдохновение и хорошее настроение не придут, эксперты советуют воспользоваться тремя секретами счастья, которые есть у каждого Знака Зодиака. Особенно позитивными днями могут стать 29 февраля и 1 марта. Примерно в это время звезды и планеты обретут полную гармонию.

В начале недели могут быть небольшие неурядицы, но они не помешают самореализации Близнецов и не должны сорвать важные планы. Астрологи советуют не жалеть сил, особенно если речь идет об осуществлении мечты или о приближении к заветному результату. Что касается любви, то, как и в работе, в этой сфере Близнецам понадобится максимальная ответственность.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Рак

Финансовая сфера для Раков станет самой важной. Привлечь деньги и удачу можно силой мысли. Для очищения сознания стоит больше думать о позитивных вещах. Также понадобится немного экономии: желательно остерегаться дорогостоящих приобретений в понедельник и в воскресенье. В остальные дни можно смело тратиться на подарки близким или себе любимым. В целом неделя будет насыщена важными событиями самого разного масштаба. В связи с этим астрологи советуют реагировать на всё вокруг незамедлительно.

Не стоит также откладывать на потом важные занятия и обязанности. Если не получится что-то решить, можно без зазрения совести обратиться за помощью к близким, друзьям, коллегам. Ближе к концу недели стоит заняться самообразованием. Вообще конец зимы отличится для Раков ростом любознательности и улучшением памяти, что хорошо скажется на повышении профессионального уровня.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Лев

Львам стоит избавиться от качеств, которые мешают добиваться успеха. Также астрологи советуют помнить о том, что звезды и планеты желают видеть Львов на этой неделе неторопливыми и максимально сфокусированными на делах. Людям этого Знака потребуется капелька терпения, ведь вполне возможно, что решить проблемы на работе и в бизнесе с первого раза не получится.

В любви всё будет гладко, поэтому лучше не начинать ворошить прошлое. Нужно уделять побольше времени любимому человеку. Ни в коем случае нельзя нарушать данные ранее обещания. Это может очень расстроить вторую половинку. Одиноким Львам удача в поисках любви улыбнется ближе к концу недели. Именно на это время можно также планировать свидания.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Дева

Звезды и планеты усилят обаяние и привлекательность Дев. Это поможет им преуспеть в любви, найти вторую половинку. Звезды могут укрепить и уже существующую связь. Для этого стоит посвятить себя любимому человеку в конце недели. Самое главное в период с 24 февраля по 1 марта — избавиться от негатива. В этом Девам поможет магия перекрестков.

Также этот период идеально подходит для получения новых знаний. Особенно хорошо усваиваться информация будет в понедельник, среду и четверг. Очень удачными в конце зимы будут новые грандиозные проекты, например, начало ремонта или строительства. Можно под завязку загружать себя делами, но только теми, которые могут принести пользу, удовлетворение или счастье.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Весы

Пришло время духовного очищения. Астрологи советуют избавиться от тех вещей, которые блокируют дорогу к счастью. Это будут благоприятные семь дней, идеально подходящие для духовных поисков, путешествий, переездов, новых знакомств. Звезды и планеты будут почти все время в гармоничном состоянии, поэтому лучше не сходить с намеченного пути.

Весам стоит воздержаться от проявлений агрессии, нетерпимости. Также желательно не пытаться менять то, что неподвластно нам априори. Речь идет о мнении окружающих людей. Весы могут повлиять на настроение близких и друзей, а это намного важнее. Это очень благоприятное время для творческой работы, завершения начатых ранее дел.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Скорпион

Скорпионам лучше пока повременить с новыми делами. В понедельник стоит сфокусироваться на простых и монотонных делах, во вторник можно приступить к более креативным задачам. В конце недели полезно проводить переговоры с начальством или партнерами по бизнесу. Также ближе к пятнице можно попытаться взыскать с должников свои деньги.

Самое главное — создать благоприятную энергетику в доме, чтобы по вечерам было приятнее отдыхать и восстанавливать силы после трудных будней. Астрологи советуют представителям этого Знака Зодиака поменьше посещать людные места. Также эта неделя — прекрасное время для покупки техники, гаджетов, мебели, одежды.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Стрелец

У Стрельцов наступает время воодушевления, творческого подъема. В будние дни им предстоит решить основные задачи на работе и в бизнесе, а затем приступить к разработке новых планов. На выходных звезды и планеты войдут в небольшой диссонанс, поэтому могут проснуться темные стороны людей этого Знака Зодиака. Начало недели будет ярким и благоприятным, но ее конец может стать беспокойным.

Начиная с пятницы не стоит ввязываться в конфликтные ситуации, проявлять агрессию и рисковать. Также эксперты рекомендуют спокойнее реагировать на критику со стороны близких или коллег. Любые претензии к окружающим лучше оставить пока при себе, чтобы не допустить больших ссор. Это касается также и второй половинки, которая не простит Стрельцам грубости.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Козерог

Последние дни зимы и первый день весны будут для Козерогов временем удачи и положительных эмоций. Хорошее настроение звезд и планет создаст идеальные условия для того, чтобы наслаждаться настоящим временем и заглядывать в будущее — например, при помощи современных гаданий. Главное сейчас не фокусироваться на прошлом и научиться забывать обиды.

Уже с первых дней недели желательно уделять внимание второй половинке и близким. Также можно с понедельника заниматься домашними делами, не откладывая их на выходные. Полезными будут совместные поездки и дела, а также покупки. Астрологи советуют проявлять больше физической активности, чаще выбираться на улицу и за город, вплотную заняться здоровьем.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Водолей

Эта неделя будет похожа на поездку на американских горках. Будут постоянные взлеты, падения, а также эмоциональные всплески. Хуже всего они отразятся на деловых людях этого Знака. Заговоры от неприятностей помогут избежать фиаско на работе и в бизнесе. Максимальная продуктивность ожидается во вторник и в пятницу. Именно в эти дни астрологи советуют Водолеям браться за самые важные дела.

На этой неделе не самое лучшее время для дорогих покупок, поэтому деньгами желательно не разбрасываться. Добиться больших результатов в любовной сфере получится только у тех, кто умеет посвящать себя другим, а не только эгоистично ждать, пока окружающие проявят инициативу сами. Звезды и планеты не хотят, чтобы Водолеи пускались во все тяжкие, рисковали и ввязывались в авантюры.

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года Рыбы

Эта неделя идеально подходит для рутинной работы, спокойного семейного отдыха и романтики. Любовные романы, свидания и флирт подарят Рыбам отличное настроение, новые эмоции. Вместе с любимым человеком можно отправиться в поездку на выходных либо сходить по магазинам. Всем, кто находится в активном поиске, лучше предварительно проверять любовную совместимость.

Не лишними будут и домашние дела. Начиная с понедельника можно заниматься уборкой, ремонтом, наведением порядка. Лучше избегать командировок, потому что они могут сорваться по неизвестным и неожиданным причинам. В общении с начальством, коллегами и клиентами желательно не проявлять ни капли агрессии. Неосторожные слова могут спровоцировать бурю негатива.