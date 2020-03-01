Гороскоп на завтра 2 марта: Тельцам не нужно поддаваться на провокации, а Скорпионам стоит больше отдыхать

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 2 марта 2020 для Овнов Чтобы добиться успехов, нужна поддержка. Не отказывайтесь от помощи, которую наверняка предложат давние союзники и новые знакомые. Ваши идеи очень хороши, многие готовы поучаствовать в их реализации. Вам нужно будет следить за тем, чтобы никто не допустил ошибок. Подходящий день для проявления инициативы в деловой сфере и в личной жизни. Не бойтесь говорить о самом важном: вас поймут правильно. Благоприятный день для заключения сделок, в том числе крупных. Во всем, что связано с финансами, можно полагаться на интуицию, ее подсказки будут верными.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 2 марта 2020 для Тельцов

3 Что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие, и правильно делаете. Чтобы добиться успеха, нужно держать эмоции под контролем и не поддаваться на провокации. В неоднозначных ситуациях здравый смысл и логика подскажут вам, как лучше поступить. Не исключено, что знакомые женщины дадут хорошие советы, а заодно и помогут в решении каких-то мелких, но неприятных проблем. Подходящий день для общения с людьми, которые могут оказаться чем-то вам полезны. Вы легко найдете с ними общий язык, произведете хорошее впечатление. Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 2 марта 2020 для Близнецов Не все идет гладко, будут причины для волнений. Особенно сложным этот день окажется для тех, кто занят решением финансовых проблем; тут справиться с трудностями удастся далеко не с первой попытки. Возможны разногласия с коллегами и руководством. В спорах вам порой трудно отстоять свою точку зрения, но ближайшее будущее покажет, что вы были правы. Общение с близкими потребует терпения. Старайтесь не раздражаться, если кто-то не сразу понимает вас, задает слишком много вопросов. Разговоры на серьезные темы лучше отложить.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 2 марта 2020 для Раков Многообещающий день. Вы не отказываетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства, и это заметно увеличивает ваши шансы добиться успеха. Возможны полезные знакомства, встречи с людьми, благодаря которым вы сможете реализовать свои смелые деловые планы, добиться увеличения доходов, укрепить свои профессиональные позиции. Вероятны удачные сделки. Будет возможность поговорить с близкими о том, что вас волнует, обсудить какие-то общие проблемы и достичь взаимопонимания. Отношения влюбленных сегодня будут особенно теплыми и доверительными.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 2 марта 2020 для Львов Сегодня вам предстоит решать чужие проблемы, заниматься не слишком интересными, но очень полезными для всех делами. Будет возможность показать себя с хорошей стороны, продемонстрировать свои таланты и способности, привлечь внимание влиятельных особ. Вероятны приятные знакомства, которые могут получить романтическое продолжение, если вы проявите инициативу, покажете, что человек вам симпатичен. Удастся навести порядок в семейных делах, помочь близким. Вы без лишнего беспокойства берете на себя ответственность за других, но стараетесь вести себя очень тактично и деликатно; окружающие будут за это благодарны.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 2 марта 2020 для Дев Что бы ни происходило, вы не паникуете и не теряетесь. Там, где окружающие нервничают и теряют голову, вы сохраняете спокойствие, делаете именно то, что нужно. Ошибки не исключены, но исправляете вы их быстро, поэтому серьезных потерь можно не опасаться. Работа будет отнимать больше времени, чем обычно. Не исключено, что какие-то запланированные дела из-за этого придется отложить. Можно делать небольшие покупки. Лучше всего приобретать какие-то вещи для дома или офиса: они долго будут вас радовать.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 2 марта 2020 для Весов Сегодня вы не очень дружелюбны и едва ли не всех вокруг готовы подозревать в чем-то нехорошем. Надо сказать, что для этого есть причины: недоброжелатели активизируются, могут пытаться воздвигнуть преграды на вашем пути, помешать осуществить задуманное. Не всегда они действуют открыто, и вам нужно быть внимательнее, чтобы вовремя разоблачить интриги. Не обижайте недоверием самых близких людей: они будут на вашей стороне, поддержат добрым словом, придут на помощь в трудный момент. Вечером старайтесь избегать любых перегрузок: это время лучше всего подходит для отдыха.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 2 марта 2020 для Скорпионов Подходящий день для того, чтобы взяться за какое-то новое дело. Главное – чтобы оно было вам действительно интересно. Интуиция подскажет, в чем можно добиться успеха, а на что лучше вовсе не тратить времени. На работе стоит прислушиваться к советам коллег; это позволит сэкономить силы, найти оптимальное решение сложного вопроса. Руководство оценит вашу инициативу. Финансовые дела сегодня требуют особенной осторожности, лучше не торопиться с покупками и сократить расходы до разумного минимума. Старайтесь больше отдыхать: переутомление сегодня особенно опасно.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 2 марта 2020 для Стрельцов Не спешите. Что бы вы ни планировали, чем бы ни собирались заняться, нужно дождаться благоприятного момента, чтобы реализовать задуманное. Если вы возьметесь за дело слишком рано, то напрасно потратите силы. Не всегда окружающие понимают вас, поэтому чаще обычного возникают разногласия. Постарайтесь не поддаваться на провокации, не доводить дело до конфликта. Важно сохранить хорошие отношения. Сегодня вам больше, чем обычно, нужны спокойный отдых и уединение. Лучше отказаться от посещения многолюдных мероприятий или по крайней мере не задерживаться на них надолго.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 2 марта 2020 для Козерогов Многие вопросы можно решить, если сохранять спокойствие. Но вы сегодня очень остро реагируете на все, что происходит, можете разозлиться или разволноваться из-за сущего пустяка, на который в другое время и внимания не обратили бы. Возможны споры на работе, причем вести их конструктивно едва ли удастся. Старайтесь не говорить лишнего: коллеги могут на вас обидеться, а это ни к чему. Неплохой день для домашних дел. Вы подходите к ним творчески, поэтому не скучаете и не устаете. Можно принимать гостей.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 2 марта 2020 для Водолеев Вы действуете так, как подсказывает интуиция, и правильно делаете. Есть шанс найти короткий и простой путь к успеху, реализовать то, что было давно задумано. Необычные идеи оказываются удачными, смелые планы удается быстро воплотить в жизнь. Одна из причин ваших побед – умение ладить с людьми, привлекать на свою сторону даже тех, кто прежде поддерживал ваших недоброжелателей. Возможно начало каких-то необычных романтических историй, которые быстро станут очень важными для вас. Перспективы у таких отношений благоприятные.