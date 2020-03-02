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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.03. - 08.03.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.03. - 08.03.2020)
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В начале весны любовный гороскоп поможет раскрыть себя, принять решение и преуспеть в личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе в личной жизни представителей Овна ожидается небольшая заминка: перемены столпятся на пороге, но не решатся войти. Эксперты советуют воспользоваться вынужденной паузой и привести в порядок дела, расставить приоритеты, разобраться в чувствах, поразмышлять о текущих планах. Очень скоро жизнь кардинально изменится, а пока есть шанс настроиться на романтичный лад и помечтать о будущем счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Планеты посылают Тельцам лучи поддержки и удачи, а значит, их ждет время перемен. Полезно вспомнить, что советует по этому поводу китайская мудрость: «Когда дует ветер перемен, ставьте паруса, а не стены». Это будет отличная неделя для того, чтобы многое изменить в своей жизни, избавиться от того, от чего вы устали, исполнить то, о чем мечтали в последнее время, признаться в чувствах, о которых боялись сказать. Настал момент достать из тайников души мечты и превратить их в паруса.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Быстрой походкой по Знаку Близнецы на этой неделе пробежится Луна. Это удачная возможность разобраться в себе, а еще прислушаться к своему партнеру, почувствовать его потребности, услышать его мысли. Звезды предлагают остановиться и перевести дух. Пришло время сделать паузу в гонке за успехом и уделить больше внимания любимому человеку. Ароматный ужин, приятная музыка и слова о главном — лучшая программа на вечер.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Звезды приготовили для Раков неделю принятия решений. Страх, сомнения, неуверенность — не лучшие помощники, когда дело доходит до смены жизненного курса. Астрологи предлагают поработать над собой и исключить негатив в любом проявлении. Ближайшие дни просто созданы для того, чтобы объявить о помолвке, подать заявление в ЗАГС или представить, наконец, своего партнера родителям. Чтобы решиться на серьезный шаг, сфокусируйтесь на своих желаниях.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львов в начале марта могут захватить шальные весенние мысли, от которых астрологи рекомендуют своевременно избавляться. Личная жизнь в этом периоде — уязвимое место. Двойные игры, ссоры, напряженность могут подвести отношения к краю пропасти. Звезды советуют не споткнуться об эти подводные камни — больше внимания и чуткости к партнеру. Недопонимание и охлаждение чувств лечатся просто, и на этой неделе звезды дадут мощную поддержку в этих благих намерениях.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Наступающая неделя не подходит для двух вещей: разрыва и выяснения отношений с партнером. Даже если очень необходимо обсудить все тонкости и нюансы, расставить точки над i, ничего не получится. Звезды настраивают на мир и согласие, и очень важно перестроиться на новый лад и сохранить этот настрой на всю неделю. Романтические встречи, поездки, развлечения и другие совместные дела — выберите занятие по душе и вдвоем погрузитесь в процесс, забыв о проблемах и сложностях.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Разговоры по душам и любые романтические коммуникации — переписки, знакомства, звонки — на этой неделе будут затруднены. Звезды предлагают оставить их до выходных, а в начале недели заняться собой. Поработать над энергетикой, повысить настроение и уверенность в себе. После этого уже можно будет перейти в наступление и разделить с любимым человеком счастье. Неделя поможет объединиться на почве взаимной симпатии и поддержки.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе у Скорпионов все сложится, как в самых смелых мечтах: романтическая атмосфера, задушевные разговоры, чувственные намеки, слова о главном. Правда, грань между реальным и иллюзорным будет слишком тонкой, что повышает риски утонуть в иллюзиях. Астрологи рекомендуют включать врожденный скепсис и не упускать возможность проанализировать происходящее — это поможет разогнать розовый туман и избавить будущее от разочарований.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам противопоказаны ссоры, иначе есть риск весь март провести в атмосфере скандалов. Неоправданная ревность, подозрительность, чувствительность могут вылиться в нескончаемое выяснение отношений, а значит, пора взять на вооружение контроль эмоций. Сейчас будет достаточно сил и энергии на то, чтобы вывести отношения на новый уровень, исполнить давние мечты, если не погрузиться в негатив.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Семейным и свободным Козерогам неделя принесет романтические озарения и бешенную привлекательность. В этот период на первый план выйдет психологический подтекст. Важным будет не то, что говорится, а то, как это говорится. В любых ситуациях астрологи советуют Козерогам искать подтекст, тайный смысл, читать между строк. Это поможет разобраться в отношениях и навести порядок в мыслях, которые мучают воображение.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеи в марте попадут под давление активных планет. Не все идеи и планы, которые были задуманы, получится осуществить — процессы встретят сопротивление. Все, что советуют сделать астрологи, — подождать с метаморфозами, уделив внимание укреплению тылов. Это будет очень благоприятная неделя, чтобы вместе с любимым человеком обсудить актуальные проблемы, имеющиеся в паре. Самое главное, высказать свои пожелания в тактичной форме, без упреков и претензий.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На любовном фронте и в семейных отношениях установится ясная, но несколько прохладная погода. И если Рыбы не станут требовать от партнера постоянного внимания, то переживать не о чем. Астрологи советуют встретить как должное некоторую отстраненность любимого человека. Сейчас это нормально, поскольку над отношениями взял управление Сатурн — строгая, но справедливая планета. Необходимо делать все правильно и не нарушать законы Вселенной.

Финансовый гороскоп на неделю (02.03. - 08.03.2020): все знаки зодиака

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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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