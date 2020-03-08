Гороскоп на завтра 9 марта: Девам - заняться здоровьем, Скорпионам - реализовать давние планы

1 Овен (29 марта – 19 апреля) Гороскоп на 9 марта 2020 для Овнов Вам так и хочется, чтобы кто-то решил за вас все вопросы, разобрался с проблемами. Увы, в это время придется рассчитывать только на себя. Будьте готовы к тому, что друзьям может понадобиться ваша помощь. Вы в силах ее оказать, поэтому не оставайтесь в стороне от их проблем.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 9 марта 2020 для Тельцов Приятное время для любых новых начинаний. Если в вашем арсенале еще осталась парочка нереализованных проектов и желаний, то нельзя придумать более подходящего момента, чтобы это исправить. Вот только не стоит рассчитывать на помощь со стороны, поскольку в самый нужный момент вас могут попросту подвести.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 9 марта 2020 для Близнецов Планеты в данный период благоприятствуют проведению деловых переговоров и подписанию важных документов. Особенно будет несложно достичь взаимопонимания с любыми людьми. Будьте открыты новому опыту. Наведите порядок в доме. Выбросьте те вещи, которые вызывают у вас негативные воспоминания и ассоциации.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 9 марта 2020 для Раков Не стоит оставлять близких людей наедине с их проблемами. Вполне вероятно, что открыто вас о помощи никто не попросит, однако, это совсем не означает, что в ней не будут нуждаться. Попробуйте ненароком предложить поддержку в той или иной ситуации и вы увидите, что родной человек будет вам благодарен.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 9 марта 2020 для Львов Умение с юмором относиться к жизненным проблемам очень пригодится вам сейчас. Трудности будут, но вы сможете их уладить. Главное - не зацикливайтесь! Возможно, у вас попросят в долг ненадежные люди. Отказать им будет сложно, но необходимо. Ведь деньги потом они вам вряд ли вернут.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 9 марта 2020 для Дев Предельно внимательно отнеситесь к состоянию своего здоровья. Велика вероятность, что ближе ко второй половине дня ваше самочувствие может резко ухудшиться, что непосредственным образом повлияет на работоспособность. Постарайтесь не нагружать себя ответственной работой. Посвятите время отдыху.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 9 марта 2020 для Весов Период хорош для сделок с недвижимостью и любыми покупками-продажами. Тем, кто владеет своим бизнесом, звезды обещают прибыль. В плане здоровья - берегите спину и суставы. Постарайтесь максимально освободить себя от физических нагрузок. Сейчас вам нужно отдохнуть.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 9 марта 2020 для Скорпионов Этот день прекрасно подойдет для реализации давних планов. Если вы долгое время откладывали какую-то поездку, то сейчас самое время начать планировать это путешествие. Любимый человек с радостью составит вам компанию в любых ваших начинаниях и авантюрах. Появится прекрасная возможность укрепить отношения.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 9 марта 2020 для Стрельцов Ошибка, совершенная Стрельцами в этот день, будет долго "аукаться" - поэтому в это время лучше не принимать важных решений. Не стоит также начинать новые дела. Подведите итоги последнего времени. Не утруждайте себя активными действиями. Не суетитесь. Восстановить спокойствие помогут медитации и дыхательная гимнастика.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 9 марта 2020 для Козерогов День может оказаться довольно конфликтным. Придется немало постараться, чтобы выйти сухим из воды из любой непростой ситуации. Звезды рекомендуют вам не бояться идти на компромиссы. Не самое подходящее время, чтобы пытаться повлиять на чужое мнение. Вы можете почувствовать в ответ не только раздражение, но и агрессию.

11 Водолей (20 января - 19 февраля) Гороскоп на 9 марта 2020 для Водолеев В этот период вам категорически нельзя оставаться в одиночестве. Пригласите вечером в гости друзей или наведайтесь к ним сами, сходите в кино или театр. Звёзды рекомендуют заняться собственным здоровьем. Слишком долго вы откладывали визит к врачу, лучше больше не тянуть.