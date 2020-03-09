Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.03.- 15.03.2020)

Гороскопы помогают людям создавать вокруг себя правильную атмосферу и притягивать больше удачи.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Овен

У Овнов начинается период, когда звезды могут временно повышать их эмоциональную чувствительность. Эксперты в области биоэнергетики считают, что развитая эмпатия опасна. Она заставляет нас чаще расстраиваться и больше думать о том, о чем не стоит. Именно поэтому астрологи советуют Овнам не переживать по каждому поводу и больше веселиться.

На этой неделе важно не перегружать свое сознание, думая о проблемах. Лучше окружить себя позитивными близкими людьми и наслаждаться общением. Астрологи советуют как можно реже пребывать в одиночестве и в состоянии отчуждения. В целом же неделя будет достаточно продуктивной и яркой, но ждать чуда не стоит. Полезен упорный труд.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Телец

Тельцам удастся нейтрализовать в себе большинство негативных эмоций, избавиться от обид. В этом плане звезды будут очень созидательными. Они помогут очистить сознание от всего ненужного, позволив Тельцам наслаждаться жизнью в каждый момент времени. Могут возникать проблемы на работе и в бизнесе, но и с ними люди этого Знака справятся.

Из-за некоторых нежданных неурядиц Тельцам может быть очень непросто. Сильные заговоры на везение помогут избежать встреч с мелкими назойливыми проблемами, которые выбивают из колеи и заставляют переживать. Эта неделя идеально подойдет для отдыха и работы, любви и уединения. Выбор за самими Тельцами — только им решать, как жить.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Близнецы

В начале недели звезды могут повысить беспокойство Близнецов, породив в них некоторое количество переживаний. Техники повышения настроения помогут исправить это к лучшему. В позитивном расположении духа будет проще добиваться своего, решать различные проблемы. Также это позволит быть успешнее в амурной сфере, ведь люди тянутся к веселью.

Эта неделя благоприятна тем, что Близнецам удастся сдвинуть с мертвой точки дела, в которых ощущается застой. Трудные задачи будут решаться гораздо быстрее обычного. Это поможет людям этого Знака значительно преуспеть в делах и в работе с бизнесом. Астрологи советуют не откладывать ничего на потом, а решать сейчас.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Рак

В первой половине недели у Раков может быть полоса неудач. Первые пару-тройку дней будут скучными и безрадостными, вялыми и ленивыми. Будет сложнее просыпаться по утрам, а также настраиваться на позитивный лад. Лучше заняться делами, которые сейчас есть в списке неотложных и самых важных.

В конце недели возможны неожиданные прозрения. Это произойдет из-за принятия звездами позитивного положения. Ракам удастся изменить свою жизнь до неузнаваемости, если на то есть желание. Эффективные практики в этом плане будут очень полезными. Астрологи советуют не рассказывать никому о своих грандиозных планах на конец недели.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Лев

У Львов в первые пару дней могут ожидаться некоторые неурядицы на работе и в бизнесе. Заговоры на работу помогут исправить положение и смягчить острые ситуации. В целом же неделя будет наполнена судьбоносными и очень важными событиями, которые поначалу окажутся скрытыми. Пришло время для принятия важных решений, от которых зависит будущее.

В конце недели можно уделить время себе: заняться шопингом, обновить гардероб, сделать новую прическу, расслабиться или повеселиться в компании друзей. Звезды советуют не впадать в уныние и искать новые возможности. Повезет представителям творческих профессий и тем, кто занимается монотонной, сложной работой.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Дева

Наступает идеальное время для крупных покупок, вложений денежных средств в собственное развитие и во внешность. Эксперты сайта dailyhoro.ru говорят о том, что от некоторых вещей придется отказаться, чтобы стать счастливее. Не стоит зацикливаться на чем-то одном. Важно научиться видеть в окружающем мире новые возможности.

Поводов для расстройства в эти семь дней не предвидится. Всё временно, особенно сейчас. Когда звезды и планеты находятся в столь необычном состоянии, астрологи советуют не ссориться с близкими людьми, пытаясь гасить конфликты еще в самом начале. Позитивное общение поможет Девам достичь гармонии и поднять себе настроение.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Весы

Весам желательно заняться заботой о близких людях. Особенно это касается тех, кто находится в длительных отношениях. Второй половинке может понадобиться больше внимания, любви, теплоты. Вместе с тем стоит опасаться манипуляторов в ближайшем окружении. Защититься от этих токсичных людей поможет укрепление энергетики.

Астрологи советуют Весам беречь финансы и не давать никому в долг, не оформлять кредитов, не покупать ничего дорогостоящего. Особенно это касается конца недели, когда звезды и планеты войдут в небольшой диссонанс. На выходных желательно больше времени проводить на свежем воздухе, в движении и активности.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Скорпион

Любовная сфера и сфера общения станут самыми важными для Скорпионов в ближайшие семь дней. Три техники привлечения любви помогут людям этого Знака поменять свое положение со «свободен» на «в отношениях». Вполне возможно появление на горизонте судьбоносных знакомств, которые изменят жизни Скорпионов до неузнаваемости.

Астрологи советуют бороться с приступами ревности, которые могут начаться на выходных из-за неблагоприятного положения звезд и планет. Не нужно давать выход эмоциям, но и в себе держать всё тоже не стоит. Избавиться от негатива поможет максимальная физическая активность, спортзал, работа по дому.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Стрелец

11 и 12 марта звезды и планеты будут не в самом лучшем расположении духа, поэтому лучше пользоваться заговорами от бед и проблем. В середине рабочей недели желательно не одеваться слишком ярко и не привлекать к своей персоне много лишнего внимания. Астрологи рекомендуют не испытывать на прочность отношения с близкими.

Не стоит рисковать понапрасну, а также ссориться с незнакомыми людьми. Любые конфликты могут очень негативно отразиться на настроении и удаче в целом. В работе полезно будет заняться теми делами, которые не требуют большого расхода сил и энергии. Лучше не обращаться ни к кому за помощью, проявляя больше самостоятельности.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Козерог

У Козерогов начинается период, когда их жизнь может кардинально измениться. Сейчас не время проявлять требовательность к близким людям, конфликтовать или выдвигать какие-то условия. Астрологи советуют стремиться к взаимопониманию, проявлять доброту и сглаживать острые углы. Это очень важно, потому что так можно будет сохранить хорошее настроение.

Начало недели будет непростым, поэтому можно воспользоваться цифровыми заговорами на удачу. Они помогут Козерогам начать неделю правильно, без каких-либо проблем. В целом эти семь дней идеальны для творческой деятельности, получения новых знаний, командировок и смены обстановки. В конце недели возможны приятные встречи.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Водолей

Эта неделя очень не подходит для тяжелой работы, переутомления, а также дел, которые раздражают. Можно устроить себе мини-отпуск или начать полноценный отдых, сменить обстановку, отправиться в другой город или даже страну. Полезно будет навестить родителей. Нужно расширять кругозор, искать новые знакомства.

Повезет инициативным Водолеям, которые не привыкли ждать у моря погоды. Нужно стараться заряжать себя позитивной энергией уже в самом начале каждого дня. Именно по утрам в период с 9 по 15 марта Водолеи будут максимально продуктивными. Также полезно будет начинать новые проекты на работе и в бизнесе.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Рыбы

У Рыб на этой неделе ожидается большой прилив сил и удачи. Звезды на их стороне, поэтому и неурядицы будут встречаться на пути гораздо реже. Конечно, могут происходить стрессовые ситуации, но тут на помощь Рыбам придут дыхательные техники, которые избавят их от напряжения.

Также на этой неделе Рыбам будет проще принимать важные решения. Во многих делах ожидается сдвиг с мертвой точки. Людям этого Знака удастся поменять самих себя, стать лучше, сильнее и мудрее. Никогда не поздно начать меняться изнутри, менять свое отношение к миру и происходящему вокруг.