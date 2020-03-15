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Гороскоп на завтра 16 марта: Рыбам не стоит идти на поводу у окружающих, а Водолеям нужно хорошенько отдохнуть

Гороскоп на завтра 16 марта: Рыбам не стоит идти на поводу у окружающих, а Водолеям нужно хорошенько отдохнуть
18:46 Сегодня Телеграф

Основная часть дня не располагает к целенаправленным действиям. Не слишком удачны и попытки установить связь. Луна в Стрельце предпочтет удерживать фокус на свободе, а не на обязанностях. Вечер окажется весьма информативным.

  • 1

    Овен (16 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Овнов 

    В этот день вы останетесь довольны собой и результатами своего труда. Несмотря на высокие профессиональные нагрузки, у вас останется достаточно времени для отдыха и общения с близкими. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Тельцов 

    Утро — прекрасное время, чтобы отправиться в путешествие, которое давно планировали. В этот день предпочтительно закончить все ранее начатые дела. А вот сложной умственной деятельности лучше завтра избегать, поскольку есть риск заработать сильную головную боль к концу дня. Во всех делах соблюдайте осторожность и внимательность.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Близнецов 

    Будьте готовы к трудностям, которые могут возникнуть на вашем профессиональном пути. Не рассчитывайте, что все задуманное осуществится, или на то, что кто-нибудь поможет. Хорошо должны пройти деловые переговоры - вы будете достаточно красноречивы и убедительны.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Раков

    Вокруг вас будут происходить примечательные и довольно неординарные события. Постарайтесь не поддаться общему настроению и оставайтесь как можно более спокойным и отстраненным. Вечер отлично подойдет для небольших романтических приключений со своей второй половинкой. Благоприятны поездки и прогулки на свежем воздухе.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Львов   

    Вы услышите много обещаний, которые могут вас вдохновить. Но не стоит питать ложных иллюзий. Перед тем как делить шкуру неубитого медведя, хорошо подумайте. Этот день может подарить ощущение покоя тем представителям знака, кто ценит крепкие любовные или семейные отношения.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Дев  

    Отдохнуть вам вряд ли удастся. На протяжении всего дня у вас то и дело будет появляться масса новых хлопотных дел, требующих предельного внимания. Постарайтесь решить все важные вопросы в первой половине суток, поскольку ближе к вечеру вы можете почувствовать сильное переутомление, что помешает собственным планам.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Весов 

    На данный период лучше всего планировать дела, которые вам интересны. В противном случае вы будете выполнять рутинную работу, не получая от этого никакого удовольствия. Хотя успехи в личной жизни могут добавить вам настроения и повысить работоспособность.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Скорпионов 

    Постарайтесь не ущемлять чувства своего партнера. Если что-то в собственной личной жизни вас не устраивает, то это не означает, что во всем нужно обвинять любимого человека. Попробуйте сесть за стол переговоров и найти компромиссное решение посредством обоюдного участия. Делиться подробностями своей жизни с посторонними не стоит.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Стрельцов 

    Сейчас вам нужно по-новому взглянуть на старые проблемы и искать неожиданные решения. Можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела. Это хорошее время для новых знакомств, романтических встреч и любовных приключений. Советы давайте осторожно и старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты. Не пренебрегайте правилами техники безопасности.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Козерогов

    В этот день можно немного побыть эгоистом. Не бойтесь того, что ваше поведение может вызвать негативную реакцию со стороны окружающих. В первую очередь подумайте о собственных интересах. Хорошей возможностью получить неплохую личную выгоду станет важное поручение на работе. Подойдите к нему ответственно и внимательно.

  • 11

    Водолей (20 января - 19 февраля)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Водолеев

    Воздержитесь от заключения сделок. К новым проектам приступайте осторожно. Возможны финансовые потери. Если есть возможность, переложите свои обязанности на плечи коллег или близких людей. Используйте для отдыха каждую свободную минуту.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 марта 2020 для Рыб

    Постарайтесь не идти на поводу у окружающих. Ваши самые лучшие качества люди могут использовать в собственных целях, что довольно неприятно отразится на вашей самооценке. По возможности, постарайтесь избегать любых контактов с малоприятными личностями. Вечер желательно провести дома.

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: март 2020 года

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