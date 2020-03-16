Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.03. - 22.03.2020)

Между влюбленными планеты создадут особое притяжение, поэтому можно с полной уверенностью положиться на волю случая.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Астрологи советуют Овнам быть внимательными. Не стоит потакать чужим капризам и прихотям, вместо этого лучше снизить интенсивность общения — пусть любимый человек заскучает. Однако, не стоит играть в бесчувственность. Близкому человеку обязательно потребуется помощь, главное — не брать на себя большую ответственность.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Совсем скоро жизнь изменится к лучшему. Ну а пока еще есть время подвести итоги личного месяца. Хорошо записать все, что удалось сделать за минувшие недели, и составить план на будущее. Не лишним будет исполнить то, на что никак не находилось свободного времени. Легкий флирт, романтический вечер и ни к чему необязывающие свидания в это время точно не повредят.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Звезды рекомендуют Близнецам уделить внимание любимому человеку, найти для него приятные слова и напомнить о своей любви. Тем, кто находится в поисках, лучше всего внимательно смотреть по сторонам: в судьбе намечаются кардинальные перемены, главное — пойти им навстречу. Прислушиваясь к подсказкам интуиции, удастся вычислить важного человека.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе что-то заставит Раков остановиться и посмотреть на себя со стороны. Заметить свои обиды, просчеты и ошибки, которые мешают быть счастливыми. Эти озарения могут шокировать. Но подобные эпизоды случаются с каждым. Сейчас пришло время Раков. Астрологи советуют больше времени уделить себе: поразмышлять, построить планы, заняться самосовершенствованием.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Представителей Льва в середине марта, вероятно, ждет несерьезная ссора или недолгая разлука. Но причин для беспокойства не больше, чем обычно: неприятный инцидент поможет укрепить чувства друг к другу. Эксперты советуют открыться любимому человеку и рассказать ему, как вы им дорожите.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Планеты выстроили очень гармоничную и красивую композицию по отношению к Девам. Благодаря чему у них получится собрать свои мысли в общую картину: все пазлы, наконец, совпадут. По гороскопу, это неделя поиска гармонии, работы с тонкими настройками души. Общение в паре будет складываться сложно, но барьеры недопонимания между влюбленными начнут исчезать один за другим.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Влюбленным Весам не стоит недооценивать перемены в отношениях. Хорошая новость — партнер потеряет один из рычагов давления, плохая — союз может лишиться одной из опор. Пока есть время на обдумывание важных шагов. Не стоит торопиться. Астрологи советуют записать свои мечты и представить, что они сбылись.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионов ждет не самая благоприятная неделя. Любовный гороскоп предостерегает от поспешных решений и скоропалительных выводов. Вполне возможен разрыв отношений или не самое удачное окончание романа. Но не стоит опускать руки. Если любовь под гнетом неприятностей станет крепче, значит, Скорпионы встретили свою судьбу.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Перепады настроения, смутные предчувствия и даже вещие сны. На этой неделе Стрельцы будут очень чувствительны. Поэтому нежелательно вступать в конфликты с любимым человеком. Лучше посвятить время налаживанию партнерских отношений. Так получится сохранить главное — любовь и мир в своей жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

До конца марта Козероги могут ощущать небольшую слабость. Пониженный настрой, вялость, апатия — нормальное состояние для текущего положения планет. Главное — не назначать на эту неделю важных разговоров и встреч: сил может не хватить. Зато одиноких Козерогов ждет появление в их жизни нового человека, который принесет новшества в жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Астрологи советуют представителям Водолея начать привыкать к возвращению мыслей, ситуаций и даже людей из их прошлого. Наступает время перемен. В течение недели может поступить приятный звонок или неожиданный визит. Звезды гарантируют: он будет не случайным. Во всем на этой неделе будет проскальзывать тайный смысл.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе предстоит нелегкое решение. Семейных представителей Знака может подстерегать соблазн на стороне. Астрологи советуют проанализировать происходящее и прислушаться к своим чувствам. Если отношения уже давно не приносят радость, то смело можно поддаться течению.