Бизнес-гороскоп на неделю (16.03. - 22.03.2020): все знаки зодиака

В финансовой сфере жизни везение зависит не только от расположения планет, но и от готовности вовремя рискнуть.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В середине марта к Овнам звезды и планеты будут благосклонны. В начале недели будут возможности преуспеть в карьерном росте, если найти общий язык с начальством и не отвергать помощи со стороны. Ближе к концу недели Овны смогут найти источник дополнительного дохода, взяв подработку. Финансовое благополучие будет напрямую зависеть от активности и умения приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам астрологи рекомендуют обратить внимание на расширение кругозора. В первой половине недели появится возможность возобновить обучение, успешно сдать необходимые экзамены и получить новые знания. Не исключены командировки, во время которых получится обзавестись полезными связями. Тельцам важно лишь не переутомиться, и восстанавливать силы после напряженных трудовых дней.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе предстоит столкнуться с временными трудностями. Путь к материальному благополучию не всегда прост, поэтому так важно обращать внимание на детали. Благодаря вдумчивой работе получится избежать авантюр и общения с нечестными на руку людьми. Эта неделя марта будет удачна и для запланированных ранее покупок. Астрологи рекомендуют Близнецам прогуляться по магазинам, чтобы найти хорошие скидки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам на этой неделе стоит обратить внимание на окружение. С 16 по 22 марта не стоит прятаться от общения — оно может стать ключом к успеху и процветанию. Благодаря новым знакомствам получится обзавестись полезными связями и даже получить новую должность, если она необходима. Тратить накопления эксперты рекомендуют с осторожностью: есть риск попасться на уловки мошенников.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам в середине марта астрологи рекомендуют обратить внимание на деловое окружение. Конфликты и разногласия будут неуместными и могут стать началом трудного периода, а значит, Львам нужно ставить на доброжелательность и быть открытыми для общения. Налаживание отношений поможет без труда справиться с намеченными делами, заслужить хорошую репутацию и привлечь в жизнь материальное благополучие.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе звезды и планеты помогут найти вдохновение. Творческие порывы позволят по-новому взглянуть на выполнение рутинных дел, внести в них нотку новизны и избавить себя от скуки. Творчество позволит также найти способ привлечь в жизнь финансовые потоки. Девам астрологи рекомендуют развивать свои таланты, чтобы пользоваться ими в полной мере и получать не только удовольствие от работы, но и хорошее вознаграждение.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам на этой неделе марта стоит обратить внимание на свои способности и профессионализм. Знакомая работа принесет гораздо большие результаты, чем необдуманные эксперименты. В период с 16 по 22 марта новаторство вряд ли приведет к счастью, поэтому Весам стоит продолжить начатые дела и довести их до логического завершения. В этом случае удастся избежать проблем как с потерей драгоценного времени, так и с финансами.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам повезет не только в работе, но и в любви. Совмещать дела с личной жизнью будет проблематично, однако деятельным Скорпионам не составит труда найти баланс. Несмотря на то, что неделя обещает быть активной, нельзя забывать об осторожности и осмотрительности. Внимание к мелочам как в делах, так и в общении с близкими позволят не оступиться и исключить не только конфликты, но и проблемы с деньгами.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Благосклонность звезд и планет распространится на вопросы, связанные с недвижимостью. На этой неделе Стрельцы смогут заняться не только переездом, но также покупкой, съемом и продажей жилья. С 16 по 22 марта будет благоприятное время для подписания деловых договоренностей, обретения полезных связей и поиска способов поправить материальное положение. Везение можно подкрепить шепотками на привлечение денежного изобилия.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Удача будет на стороне отважных Козерогов, которые не побоятся перемен. Новаторство в делах, смелые предложения и упор на врожденные таланты позволят достичь гораздо большего. Справиться с обязанностями и привлечь в жизнь деньги получится, если не медлить, и с понедельника активно браться за выполнение запланированных дел. Астрологи рекомендуют распределить нагрузку, чтобы утром работать над сложными проектами, а вечером заниматься знакомыми делами.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе Водолеи смогут достичь новых высот, если перестанут оглядываться по сторонам и ожидать одобрения со стороны. Лишь самостоятельная работа и грамотный выбор пути приведут к долгожданной награде. Финансовому положению будет угрожать лишь желание потратить накопления на развлечения, которому астрологи рекомендуют противостоять. Необдуманные траты могут стать причиной оттока финансов и трудностей в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам середина марта принесет приятные перемены. На этой неделе не будет помех для расширения кругозора и границ, а значит, можно запросто отправиться в путешествие или командировку, начать или продолжить обучение, чтобы использовать полученные знания для карьерного роста. Финансовое благополучие будет зависеть от активности, поэтому сидеть на одном месте не имеет смысла.