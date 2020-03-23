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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 марта 2020 года
07:37 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2020 года, предусматривает день, в который важно будет контролировать собственные действия.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Овнов 

    День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Для заключения сделок, подписания договоров и дачи обещаний момент вполне подходящий. А вот брать на себя чужие обязанности не стоит.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Тельцов 

    В профессиональной деятельности серьезных перемен не ожидается. Нельзя участвовать в авантюрах. Старайтесь не причинять боль тем, кого любите, и не обижайтесь сами по пустякам. От общения с людьми, которые вам несимпатичны, нужно по возможности, отказаться.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Близнецов 

    День благоприятный для общения, деловых переговоров, путешествий. Возможны новые впечатления. Не исключено получение полезной информации, с которой придут и новые идеи. Будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для новых знакомств и романтических увлечений.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Раков

    Ставьте перед собой конкретные цели, работайте на результат и не перескакивайте с одного дела на другое. Избегайте поспешных решений, не стесняйтесь просить время на размышления. Если вас перестанут беспокоить и подгонять, вы сможете понять, как следует действовать.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Львов   

    На данный момент никаких событий произойти не должно - тишь да гладь. День подходит для поездок, поиска информации и ведения переговоров. Время пролетит незаметно. В лице близких удастся найти поддержку. Только постарайтесь держать свои эмоции при себе.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Дев  

    В этот день на работе могут возникнуть достаточно серьезные конфликты, и вы окажетесь втянутыми в них. Постарайтесь занять нейтральную позицию, так как, ошибившись, вы можете начать рубить невинные головы.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Весов 

    Удачный период для деловых соглашений, подписания документов, сбора информации. Не нужно действовать второпях. Никому не обещайте помощь, пока не разберетесь в ситуации. Больше времени выделите для дел, приносящих радость.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Скорпионов 

    Время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Возможны интересные знакомства. В денежном отношении вы можете оказаться несколько расточительными, но это не ударит по вашему бюджету слишком серьезно.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Стрельцов 

    На профессиональном поприще у вас есть все шансы продвинуться вперед. Не стоит обращаться к руководству за одобрением ваших идей, действуйте по собственному усмотрению. Если какие-то вопросы вызывают у вас сомнения или раздражение, не пытайтесь их решить любыми средствами.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Козерогов

    Во многих делах вы сможете добиться значительных результатов. Особенно удачными могут оказаться различные переговоры, достижение соглашений и деловые контакты. Для новых знакомств, романтических встреч, а также укрепления семейных и родственных связей период вполне благополучный.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Водолеев

    Заключение новых деловых контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что доставляет вам удовольствие. Нужно как можно больше находиться на свежем воздухе. Этот день не очень благоприятен для всего, что связано с любовью и новыми романтическими увлечениями.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 марта 2020 для Рыб

    Этот день может принести удачу. Особенно это касается вашей профессиональной деятельности. Но перед тем как приступить к активным действиям, выработайте четкий план. Не разменивайтесь на мелочи, сосредоточьтесь на главном. Сейчас хороший момент для достижения своей цели.

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