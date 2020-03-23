Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 24 марта 2020 для Овнов Непростой день. Чтобы добиться успехов, приходится приложить усилия и проявить изобретательность. Звезды поддерживают тех, кто готов экспериментировать, принимать собственные решения, а не идти на поводу у других. Вы не рискуете там, где без этого можно обойтись, но делаете важные шаги без долгих раздумий, если обстоятельства располагают к этому. Могут непросто складываться деловые отношения. Старайтесь спокойно относиться к мелким разногласиям. Сложный период не продлится долго, к вечеру удастся положить конец спорам.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 24 марта 2020 для Тельцов

3 Начало дня будет интересным. Это подходящее время для того, чтобы научиться чему-то новому, решить вопросы, требующие творческого подхода. Возможны неожиданные подарки и знаки внимания, которым вы будете очень рады. Вы и сами не упускаете возможности сделать какие-то приятные сюрпризы окружающим, проявить внимание к тем, кто вам дорог. Вторая половина дня - время новых идей и смелых планов. В это время вы узнаете много нового из самых разных источников. Полученная информация поможет скорректировать планы, понять, чего можно добиться в ближайшее время. Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 24 марта 2020 для Близнецов Напряженной будет первая половина дня. Важно сохранять спокойствие, а если вы все же испытываете раздражение или гнев - не давать им воли. Нелегко поладить с окружающими, а люди, которые прежде были вам симпатичны, могут не оправдать ожиданий, разочаровать. Но вы все же стараетесь сглаживать острые углы, и обычно это удается. Позже ситуация изменится к лучшему. Будет возможность довести до конца какие-то важные дела, которым вы отдали много сил. Некоторые Близнецы получат щедрое вознаграждение за большую работу, проделанную раньше.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 24 марта 2020 для Раков Вы многое принимаете близко к сердцу, часто переживаете из-за пустяков, а вот новых возможностей можете не заметить. Полезными будут советы людей, которые давно вас знают. Не исключено, что именно взгляд со стороны поможет вам найти решение проблем, о которых вы в последнее время много размышляли. Утром возможны неприятные моменты. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, дела идут на лад, появляется шанс решить какие-то важные вопросы. Вторая половина дня обещает подарки и удачные покупки.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 24 марта 2020 для Львов День подходит для того, чтобы что-то изменить в жизни, взяться за новое дело. Начинать можно с малого; даже скромные победы подарят оптимизм и уверенность в себе. Полезно будет вспомнить о каких-то старых идеях. Возможно, именно сейчас вы сможете осуществить их. Старые знакомые готовы поддержать многие ваши начинания. С окружающими вы отлично ладите; находится много поводов для разговоров, можно обменяться впечатлениями, обсудить планы на будущее. У некоторых Львов появятся новые друзья. Не исключено и начало романтических отношений.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 24 марта 2020 для Дев Этот непростой день ставит перед вами интересные задачи. Вы наверняка найдете их решение, но не стоит рассчитывать на быстрые успехи. Действуя осторожно и сохраняя терпение, вы добьетесь отличных результатов. А вот спешка и стремление получить все лучшее сразу могут обернуться неприятностями. Полезно будет прислушаться к советам давних знакомых, опыту которых вы доверяете. Вы практичны и точно знаете, к чему стремитесь; это помогает избежать напрасных надежд. Вторая половина дня подходит для дружеских встреч и романтических свиданий.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 24 марта 2020 для Весов Этот удачный день обещает легкие победы и везение в делах. Вам не нужно стараться, чтобы получить желаемое: все складывается именно так, как надо. Вы быстро находите общий язык с окружающими, производите на них хорошее впечатление. От старых друзей поступают интересные предложения, которые можно принимать без всяких сомнений. С крупными приобретениями лучше не торопиться - это, пожалуй, единственный момент дня, который требует особой осторожности. Есть опасность потратить значительную сумму на бестолковую вещь. Однако это не касается покупок, которые были запланированы раньше.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 24 марта 2020 для Скорпионов Неплохой день. Успехи в делах, правда, могут быть скромными, но вы останетесь довольны своими достижениям. Для многих представителей знака на первый план выйдут семейные дела и домашние заботы. Больше времени, чем обычно, уходит на решение каких-то мелких бытовых проблем. Но жаловаться вряд ли захочется, ведь благодаря вашим усилиям жизнь станет гораздо комфортнее и приятнее. Благодаря практичности и реальному взгляду на вещи удастся избежать напрасных трат, финансовых потерь. Будет шанс завершить дела, которым вы в последнее время отдавали много времени и сил.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 24 марта 2020 для Стрельцов Плодотворный день. Вы чувствуете, что способны преодолеть любые преграды, и в этом интуиция вас не обманывает. Едва ли кто-то или что-то сможет устоять перед вашим напором. Вы проявляете настойчивость именно тогда, когда это необходимо, поэтому одерживаете важные победы и выходите победителем из любых споров, не тратя лишних усилий. Вторая половина дня обещает удачные покупки, подходит для заключения сделок. В это время хорошо заниматься планированием бюджета: вы не переоцениваете свои возможности, а интуиция подсказывает, как лучше распорядиться деньгами.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 24 марта 2020 для Козерогов Трудности не исключены, но вы справитесь с ними, если сохраните здравый смысл. Старайтесь не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения, не переживайте из-за проблем, которые вскоре в любом случае будут решены. Сосредоточьтесь на том, что зависит только от вас. Настроение заметно улучшится, как только вы добьетесь первых успехов в делах, за которые взялись. Вторая половина дня подходит для новых начинаний. Даже если они не вызывают у вас особенного энтузиазма, на результат это не повлияет. Он будет отличным!

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 24 марта 2020 для Водолеев Легкий и приятный день, обещающий заметные перемены к лучшему. Есть шанс добиться профессиональных успехов, решить задачи, над которыми и вы, и ваши знакомые долго ломали голову. Некоторые Водолеи смогут одержать убедительную победу над давними соперниками. Другие найдут новых союзников, поддержка которых будет очень кстати. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы заключите выгодные сделки или обзаведетесь новым источником доходов. Не исключены и подарки. Вы наверняка будете им очень рады.