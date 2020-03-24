Скачать
Вторник, 24.03.2020
Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв
Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Ефимов день: приметы и обряды 24 марта

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 марта 2020 года
07:13 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2020 года, предусматривает капризный день.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Овнов 

    День будет благоприятным для новых знакомств, деловых встреч, ведения дискуссий, подписания контрактов. Нужно избегать конфликтов, даже если окружающие требуют от вас слишком много. Бурные чувства способны помешать принять правильное решение.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Тельцов 

    Можно продолжать работу над начатыми проектами, заканчивать дела. Нужно работать не в одиночку, а в контакте с партнерами, либо следовать их советам. Тогда будет гораздо проще реализовать свои намерения. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми не удавалось найти общий язык.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Близнецов 

    Никаких серьезных ошибок вы сейчас не допустите, но следует избегать суеты и поспешных решений. Придется заниматься чужими проблемами. Помните: не стоит верить слухам, а тем более некоторым обещаниям. Возможно, вас попытаются ввести в заблуждение.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Раков

    Вы можете проявить незаурядные способности и убедить в своей правоте кого угодно. Есть шанс приблизиться к намеченной цели. Только не хватайтесь за все предложения сразу. Основное внимание уделите завершению дел. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Львов   

    День будет не самым напряженным, но достаточно плодотворным в плане профессиональной деятельности. Появится возможность наладить полезные контакты или найти нужную информацию. Проявляйте инициативу. Займитесь укреплением здоровья. Удачно могут складываться новые романтические знакомства, путешествия, развлечения и покупки.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Дев  

    Ваша нерешительность будет мешать в поисках решения насущных задач. Но не пасуйте перед препятствиями. Сейчас могут завязаться новые деловые связи. Для любовных отношений данный период благоприятный. Одинокие представители знака могут найти родственную душу.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Весов 

    У вас могут возникнуть проблемы, которые коснутся и любовных, и профессиональных отношений. Но постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие. Для урегулирования вопросов потребуются гибкость и уступчивость.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Скорпионов 

    День потребует большой ответственности и высокой работоспособности. Причем для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. Данный период располагает к новым романтическим встречам и знакомствам.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Стрельцов 

    Вы сможете просчитывать ситуации на несколько ходов вперед и активно действовать. Проявите гибкость, уделите больше внимания домашним делам и отношениям с близкими людьми. Занятия спортом, прогулки или шопинг помогут поднять настроение.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Козерогов

    Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Доказывайте на деле, что правда на вашей стороне. Чувства могут заглушить голос разума, и из-за этого вы можете совершить ошибку. Изучайте спокойно ситуацию и терпеливо налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Водолеев

    Придется проявить активность, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных переживаний.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 24 марта 2020 для Рыб

    Поступившие предложения могут открыть новые горизонты и раскрыть ваши таланты. Даже если груз проблем покажется непосильным, вы сможете с ним справиться. Для новых знакомств и увлечений сейчас вполне удачный период. Постарайтесь больше времени уделять любимым людям.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (23.03.- 29.03.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (23.03. - 29.03.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (23.03. - 29.03.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 24 марта, 24 марта, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
02 На Банковой отстрочили весенний призыв
03 Нардепы "ЕС" обвинили Бужанского в распространении фейков и обратились в СБУ и ГБР
04 Самые опасные бытовые предметы на фоне COVID-19
05 Премьер: Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холодно и ветрено: синоптики предупредили украинцев о погодных &quot;сюрпризах&quot;
Погода на 24 марта: в Украине будет холодно и ветрено
&quot;Она в порядке&quot;: Трамп рассказал о состоянии здоровья своей супруги
Мелания Трамп сдала тест на Covid-19
Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь