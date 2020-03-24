Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 24 марта 2020 для Овнов День будет благоприятным для новых знакомств, деловых встреч, ведения дискуссий, подписания контрактов. Нужно избегать конфликтов, даже если окружающие требуют от вас слишком много. Бурные чувства способны помешать принять правильное решение.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 24 марта 2020 для Тельцов Можно продолжать работу над начатыми проектами, заканчивать дела. Нужно работать не в одиночку, а в контакте с партнерами, либо следовать их советам. Тогда будет гораздо проще реализовать свои намерения. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми не удавалось найти общий язык.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 24 марта 2020 для Близнецов Никаких серьезных ошибок вы сейчас не допустите, но следует избегать суеты и поспешных решений. Придется заниматься чужими проблемами. Помните: не стоит верить слухам, а тем более некоторым обещаниям. Возможно, вас попытаются ввести в заблуждение.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 24 марта 2020 для Раков Вы можете проявить незаурядные способности и убедить в своей правоте кого угодно. Есть шанс приблизиться к намеченной цели. Только не хватайтесь за все предложения сразу. Основное внимание уделите завершению дел. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 24 марта 2020 для Львов День будет не самым напряженным, но достаточно плодотворным в плане профессиональной деятельности. Появится возможность наладить полезные контакты или найти нужную информацию. Проявляйте инициативу. Займитесь укреплением здоровья. Удачно могут складываться новые романтические знакомства, путешествия, развлечения и покупки.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 24 марта 2020 для Дев Ваша нерешительность будет мешать в поисках решения насущных задач. Но не пасуйте перед препятствиями. Сейчас могут завязаться новые деловые связи. Для любовных отношений данный период благоприятный. Одинокие представители знака могут найти родственную душу.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 24 марта 2020 для Весов У вас могут возникнуть проблемы, которые коснутся и любовных, и профессиональных отношений. Но постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Лучше просто заняться тем, что доставляет удовольствие. Для урегулирования вопросов потребуются гибкость и уступчивость.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 24 марта 2020 для Скорпионов День потребует большой ответственности и высокой работоспособности. Причем для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. Данный период располагает к новым романтическим встречам и знакомствам.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 24 марта 2020 для Стрельцов Вы сможете просчитывать ситуации на несколько ходов вперед и активно действовать. Проявите гибкость, уделите больше внимания домашним делам и отношениям с близкими людьми. Занятия спортом, прогулки или шопинг помогут поднять настроение.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 24 марта 2020 для Козерогов Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Доказывайте на деле, что правда на вашей стороне. Чувства могут заглушить голос разума, и из-за этого вы можете совершить ошибку. Изучайте спокойно ситуацию и терпеливо налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 24 марта 2020 для Водолеев Придется проявить активность, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных переживаний.