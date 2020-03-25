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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 марта 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 марта 2020 года
07:14 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, предусматривает день, в который многими овладеют противоречивые эмоции.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Овнов 

    Этот день потребует от вас дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения пока отложите.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Тельцов 

    Для развития бурной деятельности пока не время. Сейчас лучше придерживаться нейтральной позиции во всем. Хотя некоторые перспективы вам могут показаться заманчивыми, стоит взвесить все «за» и «против». В отношениях с любимым человеком старайтесь сохранять мир и покой.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Близнецов 

    Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники. Но для этого не пытайтесь выяснять отношения и что-либо доказывать. Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. Это избавит вас от многих волнений и напрасных надежд.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Раков

    Многие дела, запланированные на этот день, пройдут как по маслу. Возможны удачные переговоры. Вы достаточно легко найдете язык с самыми разными людьми и повсюду будете чувствовать себя вполне комфортно.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Львов   

    Не принимайте поспешных решений. Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. На работе и особенно дома старайтесь контролировать свои эмоции, опасайтесь неуважительных высказываний о ком-либо из своего окружения.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Дев  

    В данное время могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться. Избегайте конфликтов, споров и заключения пари. Стоит позаботиться о своем здоровье.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Весов 

    Не стоит проявлять упорства в делах, которые на данном этапе вам не под силу. Не переутомляйтесь. День может стать многообещающим в плане любовных отношений, развлечений, отдыха и поездок. Проявите инициативу, найдите старых друзей и организуйте встречу.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Скорпионов 

    День может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите в той или иной степени. Будьте предупредительны и внимательны к любимому человеку, чтобы избежать ссор.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Стрельцов 

    Сейчас идет удачное время для профессиональной деятельности, и вы сможете справиться со многими делами. Не исключены новые романтические знакомства. Порадуют близкие люди. Избегайте серьезных денежных трат. Не следует брать кредиты и давать в долг.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Козерогов

    Особых изменений в вашей жизни произойти не должно. Хотя следует внимательнее присмотреться к людям, с которыми общаетесь. Возможно, кто-то из них сейчас может нанести удар в спину. Но если будете осмотрительны, сможете предотвратить это.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Водолеев

    Сложно предсказать, как вы себя поведете в той или иной ситуации. На одно и то же высказывание вы можете отреагировать по-разному, причем определить, что повлияло на вашу реакцию, абсолютно невозможно. Попросите близких людей быть к вам сейчас снисходительнее.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 25 марта 2020 для Рыб

    Перед тем как что-либо предпринять, сначала все обдумайте. Сейчас нельзя решать вопросы с наскока. Если вы не уверены в своей правоте, не пренебрегайте советом близких людей. Поберегите свое здоровье и соблюдайте во всем умеренность.

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