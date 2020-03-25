Гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 25 марта 2020 для Овнов Этот день потребует от вас дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Будет довольно трудно понять близкого человека. Объяснения пока отложите.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 25 марта 2020 для Тельцов Для развития бурной деятельности пока не время. Сейчас лучше придерживаться нейтральной позиции во всем. Хотя некоторые перспективы вам могут показаться заманчивыми, стоит взвесить все «за» и «против». В отношениях с любимым человеком старайтесь сохранять мир и покой.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 25 марта 2020 для Близнецов Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники. Но для этого не пытайтесь выяснять отношения и что-либо доказывать. Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. Это избавит вас от многих волнений и напрасных надежд.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 25 марта 2020 для Раков Многие дела, запланированные на этот день, пройдут как по маслу. Возможны удачные переговоры. Вы достаточно легко найдете язык с самыми разными людьми и повсюду будете чувствовать себя вполне комфортно.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 25 марта 2020 для Львов Не принимайте поспешных решений. Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. На работе и особенно дома старайтесь контролировать свои эмоции, опасайтесь неуважительных высказываний о ком-либо из своего окружения.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 25 марта 2020 для Дев В данное время могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться. Избегайте конфликтов, споров и заключения пари. Стоит позаботиться о своем здоровье.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 25 марта 2020 для Весов Не стоит проявлять упорства в делах, которые на данном этапе вам не под силу. Не переутомляйтесь. День может стать многообещающим в плане любовных отношений, развлечений, отдыха и поездок. Проявите инициативу, найдите старых друзей и организуйте встречу.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 25 марта 2020 для Скорпионов День может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите в той или иной степени. Будьте предупредительны и внимательны к любимому человеку, чтобы избежать ссор.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 25 марта 2020 для Стрельцов Сейчас идет удачное время для профессиональной деятельности, и вы сможете справиться со многими делами. Не исключены новые романтические знакомства. Порадуют близкие люди. Избегайте серьезных денежных трат. Не следует брать кредиты и давать в долг.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 25 марта 2020 для Козерогов Особых изменений в вашей жизни произойти не должно. Хотя следует внимательнее присмотреться к людям, с которыми общаетесь. Возможно, кто-то из них сейчас может нанести удар в спину. Но если будете осмотрительны, сможете предотвратить это.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 25 марта 2020 для Водолеев Сложно предсказать, как вы себя поведете в той или иной ситуации. На одно и то же высказывание вы можете отреагировать по-разному, причем определить, что повлияло на вашу реакцию, абсолютно невозможно. Попросите близких людей быть к вам сейчас снисходительнее.