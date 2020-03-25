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Среда, 25.03.2020
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Гороскоп на завтра 26 марта: Близнецам не стоит лениться, а Девам нужно следовать своим принципам

Гороскоп на завтра 26 марта: Близнецам не стоит лениться, а Девам нужно следовать своим принципам
18:55 Сегодня Телеграф

Этот день поддержит высокий уровень нервозности и агрессии. Нагнетать напряженность может дедлайн, большой объем работы, опасность, стресс, а также накопившаяся усталость и необходимость действовать на пределе сил. Многое будет поставлено на кон в последний момент.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Овнов 

    У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Это удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Тельцов 

    Продуктивность этого дня поможет приумножить успехи. В работе хорошо браться за дела и проекты, которые завтра же можно завершить. Но вот действовать в одиночку не стоит, лучше привлечь единомышленников. Из долгоиграющих задач благоприятными будут обучение, усвоение информации и новых навыков.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Близнецов 

    Не позволяйте себе лениться. Многие "темные места", которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. Вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже мелочи.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Раков

    День добавит позитивного настроя, ведь начинания принесут результат, причем у вас получится достичь желаемого намного раньше и гораздо проще, чем ожидалось. Звезды подарят преимущество в виде личного обаяния и общей удачливости. В допустимых рамках можно пойти на риск.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Львов   

    Не пропускайте мероприятия, которые могут повлиять на ваше будущее. Даже если вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Скорее всего, вам поступят интересные предложения.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Дев  

    Пока мир бурлит, а события быстро меняют ход, появится шанс изменить жизнь к лучшему. Удача будет на стороне тех, кто при меняющихся обстоятельствах остается верен своим принципам. Идеалы - это не просто красивое слово: если воспринимать их всерьез, они дают силу и ведут к конкретным достижениям.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Весов 

    Быстрый ритм жизни и многообразие событий не позволят стоять на месте. Не бойтесь перемен. Постарайтесь все распланировать и не поддаваться суете. Больше внимания уделяйте бытовым вопросам, наведите порядок в доме, выбросьте старые ненужные вещи. Приятные сюрпризы могут ожидать в любовных отношениях.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Скорпионов 

    В делах полезно быть реалистом, но завтра такой подход рискует сильно застопорить творческие процессы. Фантазия - главное оружие этих суток. Звезды советуют подходить творчески к любому вопросу, который нужно срочно решить. Полет мысли поможет найти оригинальное решение и справиться со сложными задачами.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Стрельцов 

    Успех будет сопутствовать практически во всех начинаниях. Но помните: не нужно срывать свой гнев на окружающих. Сейчас их реакция на вашу грубость может оказаться чрезмерной. Постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Козерогов

    Обстоятельства завтра могут принять неожиданный оборот, окружающие - выдавать непредсказуемые реакции, а эмоции - мешать принимать взвешенные решения. Лучший способ самозащиты - умение ставить границы и не переступать их. Именно такая тактика придет на выручку, когда не будет иных шансов все исправить.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Водолеев

    День пройдет без особых переживаний, если вы не создадите проблемы своими руками. Постарайтесь не вступать в споры. В личном плане - никаких разочарований. Это хорошее время для небольших поездок, в том числе романтических.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 26 марта 2020 для Рыб

    Появится соблазн имитировать бурную деятельность, хвастаться достижениями, обманывая либо себя, либо других. Но не стоит забывать, что есть более продуктивный вариант. Этот вариант - действие, ведь слова лучше всего подкреплять делом. Желательно создать нужный настрой и проявить себя с лучшей стороны.

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