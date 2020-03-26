Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 26 марта 2020 для Овнов Непростой день. Любая проблема кажется вам серьезной, все недоразумения вы принимаете близко к сердцу. Возможны неприятные сюрпризы, известия, которые заставят волноваться. Но влияние неблагоприятных тенденций не продлится долго. Во второй половине дня наметятся какие-то перемены к лучшему и появятся новые планы. В это же время появится возможность исправить ошибки, совершенные раньше. Некоторым Овнам предложат помощь люди, от которых представители знака не ожидали ничего подобного. У других представителей знака будет шанс помириться с теми, с кем они были в ссоре.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 26 марта 2020 для Тельцов День не самый простой, но первая его половина все же складывается удачно. Появляются хорошие идеи, а интуиция подсказывает верные решения. Все важные встречи стоит провести до полудня, так они и пройдут приятнее, и вероятность договориться будет выше. Позже эмоциональный фон станет более напряженным. Не исключено, что придется пойти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения с самыми близкими. Важно не идти на поводу у плохого настроения, не предпринимать ничего важного под влиянием мимолетных переживаний.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 26 марта 2020 для Близнецов Благоприятный день для общения, любых встреч в неформальной обстановке. Вы многим нравитесь, легко находите общий язык с самыми разными людьми. Возможно начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно. Не исключена и любовь с первого взгляда. Высок творческий потенциал, появляется много новых идей. Воплотить их в жизнь помогут друзья, благодаря их поддержке вы быстро добьетесь нужных результатов. Вторая половина дня обещает удачные покупки. Вы сможете приобрести отличные вещи.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 26 марта 2020 для Раков Благоприятный день. Домашних забот может быть больше, чем обычно, но вы справитесь с ними быстро. Можно начинать ремонт и покупать все, что для него необходимо, а также готовиться к переезду. Вы не пытаетесь экономить на всем подряд, безошибочно выбираете хорошие вещи, которые долго будут радовать. Так что жалеть о сегодняшних приобретениях не придется. Радуют встречи с друзьями. Старые знакомые поделятся хорошими новостями или сделают интересные предложения. Вторая половина дня - время идей, которые вы вскоре воплотите в жизнь.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 26 марта 2020 для Львов День обещает много хорошего. Вас ожидают удачи, победы, интересные встречи. Не исключено начало головокружительных романтических историй. Во всем, что касается личных отношений, вы можете полагаться на интуицию, она не подводит. Любые встречи проходят хорошо. Часто оказывается приятным сюрпризом то, как быстро люди, которые прежде вас недооценивали, меняют свое мнение. Неожиданно выясняется, что многие ваши знакомые готовы пойти на любые уступки, лишь бы вы не расстроились. День благоприятен для экспериментов с имиджем - их результат вам наверняка понравится.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 26 марта 2020 для Дев В начале дня нужно быть осторожнее. Лучше отказаться от любых сомнительных начинаний, отложить рискованные дела. Споры и разногласия возникают чаще обычного, и лишь немногие готовы пойти на уступки, чтобы сохранить мир. Вы все же стараетесь избежать серьезных конфликтов и часто находите подход к людям, с которыми обычно никто не ладит. Со временем усилится влияние позитивных тенденций, улучшится настроение. Возможны денежные поступления, удачные сделки. Вы не склонны к расточительности и не станете тратить деньги на пустяки.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 26 марта 2020 для Весов В первой половине дня можно браться за новые и интересные дела. Вы хорошо справляетесь с решением сложных вопросов, быстро добиваетесь нужных результатов. Не упустите шанс завязать приятные знакомства; особенно вероятны они во второй половине дня. Появляется возможность научиться чему-то полезному, использовать чужой опыт в своих интересах. Неплохой день для покупок. Лучше всего приобретать вещи для дома: мебель, бытовую технику и все, что может пригодиться. Вы не ошибаетесь с выбором, даже когда посоветоваться не с кем. Интуиция безошибочно подсказывает, что долго будет вас радовать.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 26 марта 2020 для Скорпионов День обещает много интересного. Вы хорошо справляетесь со всем, за что беретесь. Вероятен успех в сложных делах, которые прежде многих ставили в тупик. Вас ждут приятные встречи, знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Будет возможность пообщаться с людьми, опыт которых вам еще не раз пригодится. Учитесь новому. Сейчас у вас есть шанс узнать много полезного, раньше других получить ценную информацию, из которой вы обязательно сделаете правильные выводы. Некоторые Скорпионы изменят свое отношение к тому, что считали единственно верным.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 26 марта 2020 для Стрельцов Плодотворный день. Вы легко находите общий язык с людьми, ладите даже с теми, кого видите впервые. Ваши таланты и сильные стороны не остаются незамеченными. Многим становится ясно, что вы можете быть надежным партнером, верным другом и хорошим помощником в самых разных делах. Будет шанс найти союзников, поддержка которых вам еще не раз пригодится. Удачно решаются финансовые вопросы, возможны денежные поступления, выгодные сделки. Можно покупать вещи не только для себя, но и для близких; вы не ошибетесь с выбором.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 26 марта 2020 для Козерогов День принесет немало хорошего. Открываются новые возможности, будет шанс укрепить профессиональные позиции. Многие Козероги покажут окружающим, на что способы, и заставят изменить мнение всех, кто прежде их недооценивал. Не исключено, что вас поддержат люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Можно проявлять инициативу и на работе, и в личных отношениях. Будет шанс решить какие-то семейные проблемы, а также бытовые вопросы, которые в последнее время осложняли вам жизнь. Важна настойчивость, именно благодаря ей вы добиваетесь своего.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 26 марта 2020 для Водолеев Благоприятный день для общения. Хорошо проходят встречи, можно найти новых союзников, восстановить какие-то старые связи. Вам хорошо даются дела, требующие творческого подхода, нестандартного взгляда на вещи и определенной смелости. Идеи, которые появляются у вас, порой кажутся окружающим странными. Но скептики изменят свое мнение, когда вы добьетесь первых успехов, а случится это совсем скоро. Вторая половина дня обещает денежные поступления, дает шанс решить финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время.